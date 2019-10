La famiglia Addams, tutti gli adattamenti dalla Tv al cinema

Il franchising de La famiglia Addams rientra tra quelli più celebri al mondo. Tanti gli adattamenti, dal piccolo al grande schermo, anche se le origini sono cartacee. A creare gli amanti e un po’ inquietanti personaggi fu infatti Charles Addams, che li rese i protagonisti di una serie di vignette a partire dal 1938. Il successo non accenna a scemare, con adattamenti di ogni sorta a partire dagli anni ’60. Il 31 ottobre arriverà nelle sale un film d’animazione dal titolo La famiglia Addams, che non è altro che l’ultimo arrivato di una lunga serie di prodotti amati da adulti e bambini.

La famiglia Addams, serie Tv dal 1964 al 1966

Nel 1964 la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo alquanto in linea con quello dei film dei Fratelli Marx, considerando l’amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È in questo caso che nascono i nomi dei personaggi, che prima non ne avevano.

La famiglia Addams, serie animata dal 1973 al 1975

La NBC propone la prima serie animata basata sui personaggi di Charles Addams. In questo caso però Gomez, Morticia e tutti gli altri vengono presentati a bordo di un camper vittoriano, per una serie on the road. Serie che segna alcuni rapporti famigliari che resteranno impressi nella memoria del pubblico. Fester diventa dunque il fratello di Gomez, mentre Nonna è ufficialmente la madre di Morticia.

La famiglia Addams, film del 1991, 1993 e 1998

Nonostante una produzione travagliata, il primo film de La famiglia Addams fu un grande successo commerciale. La pellicola aggiunge un nuovo personaggio al cast, decisamente particolare. Si tratta di Mano, che di fatto non ha corpo, essendo unicamente composto da dita e palmo, dotato di vita propria. Ottimo il cast, con Anjelica Huston nel ruolo di Morticia e Christopher Lloyd, l’amato Doc di Ritorno al Futuro, nei panni di Fester. Il ruolo di Mercoledì è invece stato assegnato a Christina Ricci.

Un grande successo che giustifica l’arrivo al cinema, due anni dopo, del sequel. In questo caso gli sceneggiatori hanno molta più libertà espressiva, il che li porta a recuperare gag particolarmente amate dalle vignette originarie. La morte di Raul Julia, che interpretava Gomez, fece cancellare l’idea di un terzo film nel 1994. Nel 1998 venne però prodotto un film come pilota per una nuova serie televisiva, con Tim Curry al posto di Gomez Addams e un cast totalmente nuovo, con 65 episodi realizzati.

La famiglia Addams, seconda serie animata dal 1992 al 1993

Il primo film del 1991 restituisce un generale interesse per i personaggi di Charles Addams, al punto da dare il via alla realizzazione di un serie animata, la seconda in ordine temporale, prodotta da Hanna-Barbera. Si riprendono le situazioni del telefilm originale, con la famigliola alle prese con situazioni folli all’interno della loro casa.