Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 24 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 24 ottobre, in TV su Sky. Thriller, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

An acceptable loss – Decisione estrema, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In prima visione su Sky Cinema Uno va in onda “An acceptable loss – Decisione estrema”, il thriller politico diretto da Joe Chappelle, con Tika Sumpter e Jamie Lee Curtis. Elizabeth Lamm, detta Libby, è una docente universitaria, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti. La sua ritrovata tranquillità viene interrotta quando uno studente della sua università, tale Martin, comincia a perseguitarla. Come se non bastasse, allo stesso tempo comincia a subire pressioni da parte del governo americano, preoccupato che lei possa rivelare dettagli scottanti su di un’operazione a cui ha preso parte in passato.

Angeli e demoni, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Ron Howard. Un film con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino. Roma e il mondo sono in lutto per la morte del Papa. Distrutto l'anello piscatorio, il camerlengo deve fronteggiare il rapimento dei quattro cardinali favoriti alla successione pontificia, inoltre, gli Illuminati (una confraternita venuta dal passato a rivendicare il primato della scienza sulla Chiesa e sullo Spirito) minacciano di distruggere la Città del Vaticano ad opera. Il collegio cardinalizio, riunitosi per eleggere il nuovo Papa, assolda Robert Langdon, docente di simbologia religiosa a Harvard. Tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown.

Film biografici da vedere stasera in TV

Toro scatenato, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 1980, diretto da Martin Scorsese, con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Coley Wallace, Frank Adonis, James V. Christy. La pellicola racconta la storia di Jake La Motta, proveniente dal Bronx ma di origini italiani, che all’indomani della seconda guerra mondiale divenne campione mondiale dei pesi medi. Due Premi Oscar e un Golden Globe al capolavoro di Martin Scorsese sul mondo della boxe.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Lo chiamavano Jeeg Robot, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Esordio alla regia di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli. Per uno strano caso della vita Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva e scopre di possedere una forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio. A impedirgli di compiere le sue missioni c'è anche il perfido e ambizioso Fabio Cannizzaro detto Lo Zingaro, con cui avrà un regolamento di conti titanico! Ben sette David di Donatello per questo film piacevole e divertente, da vedere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel è un buon film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Il primo cavaliere, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Jerry Zucker, con Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Villiers. Lancillotto salva Ginevra da Malagant, un cavaliere rinnegato che vuole mettere le mani sulle sue proprietà terriere. Poco dopo, la donna sposa Re Artù e diventa regina. Continuerà, però, a nutrire un profondo amore verso il giovane e lo farà nominare cavaliere. Una bella avventura ambientata nel medioevo.

La mummia – il ritorno, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Stephen Sommers, con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Sono passati dieci anni. Rick ed Evelyn si sono sposati e hanno avuto Alex, bambino di 8 anni che ha ereditato il loro senso dell’avventura e la passione per le antiche civiltà. Nel frattempo, nel deserto del Sahara sta per venire alla luce una nuova minaccia: il Re Scorpione, un fiero guerriero, sta per essere risvegliato dal suo sonno eterno. A contrastare questo evento c’è chi pensa di risvegliare Imhotep, unico in grado di contrastarlo. Qualcuno però ha reclutato Rick ed Evelyn per evitare lo scontro. Secondo capitolo della saga “La mummia”.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Testament of youth, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Prodotto dalla BBC Films e diretto da James Kent. Nel cast: Kit Harington, Alicia Vikander, Taron Egerton. La storia di una ragazza che nel 1933 rimanda i suoi studi a Oxford per lavorare come infermiera nella Grande Guerra, durante la quale ha perso il fidanzato e il fratello. Dopo il conflitto cerca di riprendere la sua vecchia vita ma si rende conto di appartenere, in parte, a una generazione perduta. “Testament of youth” è tratto dal libro autobiografico della scrittrice e pacifista Vera Brittain.

Non buttiamoci giù, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Pascal Chaumeil, con Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul, Imogen Poots, Rosamund Pike, Josef Altin. Dal best seller di Nick Hornby, la storia di quattro sconosciuti che, durante la notte di Capodanno, si incontrano in cima al grattacielo più alto di Londra con lo stesso intento, ovvero quello di suicidarsi. La presenza di altre persone inibisce tutti e quattro, spingendoli a rinunciare e a stringere un legame basato sulle comuni difficoltà. Un adattamento cinematografico che mescola i registri della commedia al sottofondo serio e drammatico.

Native Son, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film del 2019 per la regia di Rashid Johnson, con Sanaa Lathan, Nick Robinson, Margaret Qualley, Bill Camp, Stephen McKinley. Un giovane afroamericano cresce e diventa uomo nel contesto urbano di South Side Chicago, dove vive con la madre e i fratelli. Determinato a migliorare la sua esistenza, accetta un lavoro come autista per conto della famiglia Dalton, ma un tragico evento lo porterà a fare i conti con i pregiudizi della gente. Film targato HBO, tratto dal romanzo del 1939 “Paura” di Richard Wright.

Blow, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Ted Demme. Un film con Johnny Depp, Penelope Cruz, Franka Potente, Ray Liotta, Michael Tucci, Ethan Suplee. La vera storia di George Jung, celebre criminale partito come piccolo spacciatore e diventato, con gli anni e dopo tanta gavetta, uno dei principali narcotrafficanti americani, soprattutto grazie ai suoi contatti con la malavita colombiana. Uno dei migliori film di Johnny Depp.

Le regole del gioco, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Curtis Hanson, con Drew Barrymore, Eric Bana, Robert Duvall, Debra Messing, Jean Smart, Charles Martin Smith. Huck Cheever è a un passo dalla vittoria al campionato mondiale di poker. Tuttavia, si ritrova a dover fare i conti con il proprio passato e a prendere delle decisioni importanti. Un film appassionante e divertente nei dialoghi.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ghost academy, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Javier Ruiz Caldera. Un film con Raúl Arévalo, Alexandra Jiménez, Javier Bódalo, Carlos Areces. Juan è un professore tormentato dalle allucinazioni: "vede la gente morta". Ciò, oltre a costargli una fortuna in strizzacervelli, lo ha anche allontanato da tutte le scuole in cui ha insegnato. Una teen-comedy con vista sull'aldilà.

Come ti ammazzo l’ex, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia americana per la regia di John Inwood, con Heather Graham, Jennifer Coolidge, Matthew Settle, Amber Heard, Joey Laurey dams, Sam Lloyd. Mentre frequenta un corso impostole da un giudice per imparare a controllare gli attacchi di rabbia, la solitaria Alex fa amicizia con la dentista Nikki e con Stella, imprenditrice nel settore di pesticidi. Insieme, le tre donne decidono di offrire un servizio poco convenzionale: impartire dolorose lezioni agli uomini che infestano l’esistenza delle donne con un atteggiamento negativo. Una commedia al femminile, ironica e dissacrante, dove non mancano le risate e i colpi di scena.

Willy Signori e vengo da lontano, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Francesco Nuti, con Cristina Gaioni, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Anna Galiena. La routine di un cronista milanese è sconvolta da un incidente di auto in cui perde la vita un uomo, ma soprattutto da una nuova presenza: quella della sorella della vittima che lo colpevolizza e, allo stesso tempo, lo coinvolge massicciamente nella propria vita e nell'attesa di un bimbo che dovrà nascere. Una commedia italiana per una serata piacevole.

Il club delle prime mogli, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 1996 diretto da Hugh Wilson, con Bette Midler, Diane Keaton, Goldie Hawn, Sarah Jessica Parker, J. K. Simmons, Marcia Gay Harden. Trent’anni dopo tre vecchie amiche del college si ritrovano insieme e scoprono di essere state tutte mollate o tradite dai rispettivi mariti. Decidono così di vendicarsi e mettono in atto un diabolico piano per mettere gli uomini nei guai. Una pellicola spumeggiante e di grandissimo successo, tratta dal best-seller di Olivia Goldsmith.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Edge of Tomorrow – Senza domani, ore 21:15 Premium Cinema

“Edge of tomorrow - Senza domani”, un film diretto da Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Tony Way. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Hiroshi Sakurazaka. Il maggiore Cage è l'ufficio stampa dell'esercito mondiale nella più grande guerra mai sostenuta dall'umanità, quella contro gli alieni atterrati sul nostro pianeta. Film fantascientifico molto ben fatto, che scorre come un fumetto o un videogioco. Consigliato per gli appassionati del genere.

