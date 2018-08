Chocolat, Il mistero di Sleepy Hollow, Donnie Brasco e molte altre sue pellicole saranno in onda l'8 di agosto su Sky Cinema Stars, il canale dedicato ai grandi di Hollywood. Ma non sono certo i soli suoi lavori da non perdere: ecco la classifica dei 20 migliori film di Johnny Depp.

di Marco Agustoni

I MIGLIORI FILM DI JOHNNY DEPP

Da quando nel 1984 è comparso per la prima volta su grande schermo nella parte di uno dei ragazzi perseguitati da Freddy Krueger nel primo capitolo della saga di Nightmare, il nostro eroe ha collezionato una serie di ruoli memorabili in altrettanti film di culto. E se dovessimo decidere, tra questi, quali sono i migliori film di Johnny Depp?

Non una scelta facile, perché la filmografia di Johnny Depp è lunga e ricca. Certo, nel tempo non sono mancati gli scivoloni, ma del resto quale divo di Hollywood ha sempre azzeccato nello scegliere i registi con cui lavorare? Meglio allora concentrarsi sui film per il quale l'attore nato nel 1963 a Owensboro, nel Kentucky, sarà ricordato, tra i quali figurano titoli come Chocolat e Il mistero di Sleepy Hollow, entrambi parte della programmazione di Sky Cinema Stars, il canale dedicato solo ai più grandi di Hollywood.



È QUASI MAGIA, JOHNNY

Prima di creare una top 20 di Johnny Depp, conviene soffermarsi brevemente sulla sua storia di attore. Che comincia, per l'appunto, quando questo ragazzo poco più che ventenne viene scelto da Wes Craven per calarsi nell'incubo di Nightmare - Dal profondo della notte.

Da allora Depp lavora per il cinema e per la tv, diventando un divo grazie al suo ruolo di prim'ordine nella serie tv (o telefilm, come li si chiamava allora) 21st Jump Street. Su grande schermo, il giovane attore viene presto notato grazie all'interessamento di registi come Oliver Stone, che lo vuole per un ruolo secondario in Platoon, o l'eccentrico John Waters, che gli affida la parte da protagonista in Cry Baby.

Ma è l'incontro con un altro insolito personaggio, ovvero il regista Tim Burton, a consegnare Johnny Depp alla leggenda: con Edward mani di forbice, Depp diventa uno dei giovani divi più richiesti di Hollywood. Da allora, la coppia Burton-Depp sfornerà molti altri memorabili film, tra cui Ed Wood e Il mistero di Sleepy Hollow.

LA CLASSIFICA DEI FILM DI JOHNNY DEPP

Johnny Depp non esiste però solo in funzione del suo amico Tim. Anzi: nel suo portfolio ci sono le collaborazioni con altri grandi registi come Michael Mann, Gore Verbinski e Terry Gilliam. E tante pellicole di successo, qualche volta di pubblico, qualche volta di critica, ogni tanto di entrambi.

Ecco quindi un'ideale classifica dei migliori film di Johnny Depp, che per forza di cose accontenterà qualcuno, ma scontenterà qualcun altro, indignato perché non è stata inserita la sua pellicola preferita, oppure perché ne è stata inclusa una che ritiene di secondo piano. Ma bando agli indugi, procediamo con la Top 20 di Johnny Depp.

20. BLOW

La classifica dei migliori film di Johnny Depp si apre con la storia vera di George Jung, celebre criminale partito come piccolo spacciatore e diventato, con gli anni e dopo tanta gavetta, uno dei principali narcotrafficanti americani, soprattutto grazie ai suoi contatti con la malavita colombiana.



Anno: 2001

Genere: biografico/drammatico

Regia: Ted Demme

Cast: Johnny Depp, Penelope Cruz, Franka Potente, Ray Liotta, Michael Tucci, Ethan Suplee



19. DON JUAN DE MARCO - MAESTRO D'AMORE

Il film che porta Johnny Depp sul set con il suo idolo e fonte di ispirazione Marlon Brando. Il primo è un giovane mitomane che si crede il leggendario Don Juan e che conduce un'esistenza da sciupafemmine. Sull'orlo del suicidio, viene salvato da uno psichiatra che si interessa al suo caso.



Anno: 1995

Genere: sentimentale

Regia: Jeremy Leven

Cast: Johnny Depp, Marlon Brando, Faye Dunaway, Géraldine Pailhas



18. C'ERA UNA VOLTA IN MESSICO

Robert Rodriguez racconta la storia pittoresca di El Mariachi, un giustiziere vestito da suonatore, che cerca di riportare la giustizia in un Messico in preda al caos. Dopo la morte della moglie si ritira dalle scene, ma viene convinto da un agente della CIA a tornare in scena per sventare il piano di un malvagio signore della droga, intenzionato a diventare dittatore.



Anno: 2003

Genere: azione

Regia: Robert Rodriguez

Cast: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Willem Dafoe, Danny Trejo, Eva Mendes, Mickey Rourke



17. THE RUM DIARY - CRONACHE DI UNA PASSIONE

Dopo Paura e delirio a Las Vegas, Johhny Depp torna a vestire i panni del folle giornalista Hunter S. Thompson in quello che potremmo definire una sorta di prequel, in cui il giovane reporter trova lavoro presso un giornale locale a Porto Rico e si ritrova coinvolto in un turbine di alcol e avventure.



Anno: 2011

Genere: drammatico/grottesco

Regia: Bruce Robinson

Cast: Johnny Depp, Amber Heard, Aaron Eckhart, Giovanni Ribisi, Richard Jenkins



16. DARK SHADOWS

Tra i migliori film con Johnny Depp non manca questa ennesima collaborazione con il regista Johnny Depp, tratta da una popolare serie tv degli anni '60. Johnny è Barnabas Collins, che nel XVIII secolo viene punito con l'immortalità e trasformato in vampiro. 1972, il non-morto risorge e scopre che la sua proprietà è abitata dai suoi discendenti, che dovranno fare i conti con le sue stranezze.



Anno: 2012

Genere: fantastico/commedia

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Jonny Lee Miller, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Chloë Grace Moretz, Helena Bonham Carter, Christopher Lee



15. IL MISTERO DI SLEEPY HOLLOW

Tim Burton si serve di Johnny Depp per portare su grande schermo il celebre racconto di Washington Irving, in cui, sul finire del XVIII secolo, l'agente Icabod Crane deve vedersela con un terribile mistero: un cavaliere senza testa che semina il panico in uno sperduto villaggio.



Anno: 1999

Genere: fantastico/horror

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Christopher Walken, Michael Gambon



14. NEVERLAND - UN SOGNO PER LA VITA

Johnny Depp si cala nei panni di James Matthew Barrie, il leggendario scrittore e autore teatrale, conosciuto per avere creato il personaggio di Peter Pan. Deluso dallo scarso successo delle sue opere, Barrie si consola cominciando a frequentare una donna di nome Sylvia e i suoi quattro figli, per i quali comincia a inventare storie fantastiche.



Anno: 2004

Genere: biografico/drammatico

Regia: Marc Forster

Cast: Johnny Depp, Kate Winslett, Julie Christie, Freddy Highmore, Kelly Macdonald, Dustin Hoffman, Ian Hart



13. PARNASSUS - L'UOMO CHE VOLEVA INGANNARE IL DIAVOLO

Come molte altre pellicole dirette da Terry Gilliam, anche questa ha una lavorazione travagliata, tanto di rischiare di naufragare del tutto quando muore uno degli attori principali, il compianto Heath Ledger. Ad aiutare il regista ci pensano alcuni attori di primissimo ordine, come il "vecchio amico" Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell. E così la storia del dottor Parnassus (Christopher Plummer) e dei suoi stupefacenti spettacoli arriva su grande schermo, in un imprevedibile lieto fine.



Anno: 2009

Genere: fantastico

Regia: Terry Gilliam

Cast: Christopher Plummer, Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Lily Cole, Tom Waits, Verne Troyer, Andrew Garfield



12. SWEENEY TODD - IL DIABOLICO BARBIERE DI FLEET STREET

Adattamento cinematografico dell'omonimo musical a sua volta ispirato a una celebre leggenda metropolitana, il film racconta la tetra storia di un barbiere ingiustamente condannato per un crimine e condannato a 15 anni di lavori forzati. Tornato a Londra con una nuova identità, l'uomo medita vendetta mentre cerca la figlia che nel frattempo è stata adottata dall'uomo che aveva violentato sua moglie, poi morta suicida.



Anno: 2007

Genere: musicale/horror/commedia

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Alan Rickman, Timothy Spall



11. NEMICO PUBBLICO

Nelle mani di Michael Mann, Johnny Depp si trasforma nel leggendario gangster Johnny Dillinger e ne fa rivivere le gesta su grande schermo. Dall'altra parte della barricata, troviamo invece Christian Bale nei panni dell'agente dell'FBI Melvin Purvis, impegnato per anni nella caccia al "nemico pubblico numero uno".

Anno: 2009

Genere: gangster

Regia: Michael Mann

Cast: Johnny Depp, Marion Cotilard, Christian Bale, Jason Clarke, Channing Tatum



10. CHOCOLAT

In questa dolce commedia diretta nel 2000 da Lasse Halström, Johnny Depp è Roux, l'affascinante zingaro di cui si invaghisce Vianne/Juliette Binoche, la protagonista del film che, appena arrivata in un tranquillo paesino francese, sconvolge la noiosa esistenza dei suoi abitanti aprendo una "disdicevole" cioccolateria. Qui Depp è perfetto nella sua versione, ormai abbandonata da tempo, dell'esotico seduttore.

Anno: 2000

Genere: romantico

Regia: Lasse Hallström

Cast: Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Alfred Molina, Carrie-Ann Moss



9. DEAD MAN

Jim Jarmusch racconta con uno spiazzante bianco e nero le travagliate vicissitudini di William Blake (Johnny Depp), giovanotto che sul finire dell'Ottocento parte per una desolata cittadina in cerca di fortuna, ma trova solo guai. A salvarlo un indiano di nome Nessuno, che lo crede l'incarnazione dell'omonimo poeta inglese. Sulle loro tracce i cacciatori di taglie assoldati dal boss della cittadina, intenzionato a vendicare il figlio ucciso da Blake.

Anno: 1995

Genere: western

Regia: Jim Jarmusch

Cast: Johnny Depp, Crispin Glover, John Hurt, Gary Farmer, Iggy Pop, Lance Henriksen



8. CRY BABY

Il maestro del kitsch John Waters, già regista di pellicole discusse e di culto come Fenicotteri rosa e Grasso è bello (Hairspray), vede qualcosa di speciale nel giovane Johnny e nel 1990 lo vuole come protagonista di Cry Baby. Nel film ambientato negli Stati Uniti degli anni '50, i giovani si dividono in regolari e ribelli. A capo dei secondi c'è proprio lo scapestrato Depp/Cry Baby, ragazzo dal passato travagliato, contraddistinto dal ciuffo, dal giubbotto di pelle e dalla lacrima facile. Di lui si innamora la studentessa modello Alison.

Anno: 1990

Genere: commedia/musicale

Regia: John Waters

Cast: Johnny Depp, Amy Locane, Iggy Pop, Polly Bergen, Traci Lords



7. BUON COMPLEANNO MR. GRAPE

Dal suicidio del padre, il giovane Gilbert Grape si occupa della sua famiglia, compresa la madre depressa e sovrappeso e il fratellino afflitto da ritardo mentale (interpretato da un giovanissimo Leonardo DiCaprio, che per la parte riceverà la prima delle sue tante nomination agli Oscar), cui è affezionatissimo. A distrarlo dalla sua situazione, arriva la giovane e libera Becky (Juliette Lewis), di passaggio in città con sua nonna. Ma la dura realtà è sempre in agguato.

Anno: 1993

Genere: drammatico

Regia: Lasse Hallström

Cast: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Darlene Cates



6. PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA

Il primo capitolo dell'epopea piratesca creata da Gore Verbinski, che porta su grande schermo quello che diventerà presto uno dei personaggi più amati e riconoscibili del cinema contemporaneo. A Johnny Depp il merito di essersi calato anima e corpo nei panni del capitano Jack Sparrow, in bilico tra la serie di videogiochi di Monkey Island e il rocker Keith Richards, cui Depp afferma di essersi ispirato. L'attore costruisce l'ambiguo e bislacco pirata con un lavoro di fino in primo luogo fisico, caratterizzandolo con una serie di tic e movenze sopra le righe. Una grande interpretazione, ben lontana dal manierismo dei sequel.

Anno: 2003

Genere: avventura/fantastico

Regia: Gore Verbinski

Cast: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Jack Davenport, Jonathan Pryce



5. RANGO

Questa pellicola, diretta da Gore Verbinski e premiata nel 2012 con l'Oscar per il Miglior film d'animazione, vede Depp impegnato non propriamente come attore, quanto invece come doppiatore (e infatti nella versione italiana di Johnny non c'è traccia). Stiamo parlando di Rango, meraviglioso e originale film d'animazione diretto da Gore Verbinski, premiato con l'Oscar nel 2012. Protagonista è un pavido camaleonte con la passione per la recitazione (con la voce di Johnny Depp, per l'appunto), che si ritrova suo malgrado a vivere un'avventura in puro stile western.

Anno: 2011

Genere: animazione/commedia/western

Regia: Gore Verbinski

Doppiatori originali: Johnny Depp, Isla Fisher, Ned Beatty, Alfred Molina



4. ED WOOD

Tra i migliori film di Johnny Depp, paradossalmente, figura una pellicola sull'uomo che girò alcune delle pellicole più brutte di sempre. Qui Tim Burton mette infatti in scena la storia di Ed Wood, regista con la passione del travestitismo che con tanto ingegno ma budget ridicoli girò una serie di pellicole di serie B, talmente sgarruppate da passare alla storia. La sua ondivaga traiettoria cinematografica si intrecciò con quella di una vera leggenda del cinema, all'epoca però in disgrazia, ovvero il re dell'horror Bela Lugosi, splendidamente interpretato da Martin Landau.

Anno: 1994

Genere: biografico/commedia

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Bill Murray



3. PAURA E DELIRIO A LAS VEGAS

Un'interpretazione mimetica da parte di Johnny Depp, che dopo aver trascorso svariato tempo in compagnia di Hunter S. Thompson, l'esuberante padre del cosiddetto gonzo journalism, lo traspone su grande schermo in un'avventura lisergica (tratta da un celebre reportage per Rolling Stone) diretta dall'ex Monty Python Terry Gilliam. Al suo fianco, tra scorpacciate di droghe e incontri allucina(n)ti, Benicio del Toro nei panni del Dr. Gonzo, l'avvocato più improbabile della storia del cinema.

Anno: 1998

Genere: grottesco

Regia: Terry Gilliam

Cast: Johnny Depp, Benicio del Toro, Christina Ricci, Cameron Diaz, Tobey Maguire



2. DONNIE BRASCO

A un passo dal gradino più alto dei migliori film di Johnny Depp, questa pellicola del 1997 diretta da Mike Newell racconta la storia vera dell'agente dell'FBI Joe Pistone, che per infiltrarsi nella Mafia newyorkese conquista la fiducia di Lefty (Al Pacino), un veterano della mala che però non è mai riuscito a diventare un capo. Tra i due si instaura un rapporto profondo, ma Donnie ha un compito da portare a termine.

Anno: 1997

Genere: biografico/poliziesco

Regia: Mike Newell

Cast: Al Pacino, Johnny Depp, Bruno Kirby, James Russo, Michael Madsen, Anne Heche

1. EDWARD MANI DI FORBICE

In cima alla classifica dei migliori film di Johnny Depp troviamo la primissima collaborazione con il regista/BFF Tim Burton. Una fiaba gotica strampalata, che ha per protagonista un "ragazzo artificiale", rimasto senza mani perché il suo creatore è morto prima di ultimarlo: per sopperire a tale mancanza, il poveretto si deve accontentare di una serie di forbici. Una rappresentante di una ditta di cosmetici lo trova e decide di portarlo con sé, nella tranquilla cittadina in cui vive. In principio la gente del posto, incuriosita, è ben disposta nei confronti di questo freak, ma come spesso accade, col tempo la diversità comincia a generare sospetti e diffidenze.

Anno: 1990

Genere: fantastico

Regia: Tim Burton

Cast: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Alan Arkin, Kathy Baker