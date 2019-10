Bagno di folla per John Travolta giunto nella capitale per lanciare il suo ultimo film “ The Fanatic ”.

di Camilla Abrusci

Sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma è stato accolto con la colonna sonora di "Pulp Fiction" e da ragazze vestite da Sandy. John Travolta martedì è stato l’ospite più atteso della giornata.

John Travolta è stato l’ospite più atteso della giornata di martedì, al suo arrivo sul red capert è stata un’esplosione di positività e di leggerezza. L’attore, classe 1954, è approdato in Italia per promuovere il suo ultimo film “The Fanatic” e durante la serata ha ricevuto il Premio Speciale per la sua interpretazione nel thriller di Fred Durst.

John Travolta: gli alti e bassi

John Joseph Travolta, è questo il suo nome all’anagrafe, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo girando gli Stati Uniti insieme alla compagnia teatrale che mette in scena “Grease”. Il successo arriva grazie al regista John Badaham che lo vuole come interprete assoluto nel 1977 del suo "La Febbre Del Sabato Sera", nel ruolo di Tony Manero. Il film, oltre a regalargli subito la fama fra i teenager di tutto il mondo, che lo eleggono come il nuovo guru della disco-music, gli porta perfino una nomination agli Oscar come migliore attore protagonista. L'anno successivo raddoppia successo e notorietà con la versione cinematografica di "Grease", campione di incassi del 1978, accanto alla cantante Olivia Newton John. Nel giro di due anni e due film, John Travolta diventa così la star più famosa del mondo. Successivamente è stato protagonista di film poco fortunati che lo portano a collezionare una serie di insuccessi. La nuova svolta arriva nel 1994 con il ruolo di Vincent Vega nel film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, che gli è valsa la seconda candidatura all’Oscar. Di lì in poi una serie di pellicole che non hanno fatto altro che consacrarlo nuovamente come star.

John Travolta a Roma

L’arrivo al Festival del Cinema di Roma di John Travolta ha mandato in visibilio i suoi fan che lo hanno accolto come una vera e propria star. Con la colonna sonora di “Pulple fiction” e filmati dei suoi grandi film in sottofondo, l’attore di origini italiane si è soffermato per molto tempo sul tappeto rosso per scattare selfie, firmare autografi e rilasciare diverse interviste. “Tony Manero” si è lasciato anche andare accennando qualche passo di danza davanti agli obiettivi dei fotografi e agli occhi entusiasti dei presenti. Nel film che ha presentato nel corso della giornata di martedì, “The Fanatic”, interpreta Moose, un fan sfegatato di un attore di film thriller. A lungo andare la passione e l’amore verso il suo idolo diventa un’ossessione e da ammiratore si trasforma in stalker.

Tornato in hotel John Travolta ha commentato su Instagram la sua esperienza:

"Grazie mille al Festival del Cinema di Roma per Lead Acting Award in The Fanatic, e grazie mille a tutti i fan che sono venuti a condividere questa grande gioia con me”.