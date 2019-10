Festal del Cinema di Roma: The Irishman - il cast

Giovedì 17 ottobre si è alzato il sipario sulla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (qui potete trovare le foto degli ospiti più attesi). Ogni anno l’appuntamento riunisce critica, amanti della settima arte e alcuni degli attori più famosi a livello mondiale per dieci giorni all’insegna del grande cinema. Il fulcro centrale della manifestazione sarà ovviamente l’Auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano

"The Irishman": il film

La rassegna cinematografica potrà contare sulla proiezione di numerose pellicole pronte a far commuovere, sorridere, riflettere e divertire, tra i lavori anche “The Irishman” di Martin Scorsese.

“The Irishman” si presenta ai nastri di partenza come uno dei film più attesi dell’anno. La pellicola è tratta dal romanzo “I Heard You Paint Houses” dello scrittore statunitense Charles Brandt.

Il regista ha deciso di puntare su tre dei più grandi nomi della storia della settima arte per un lavoro che si preannuncia straordinario, stiamo parlando di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci che insieme vantano un totale di ben diciassette candidature e quattro trionfi agli Academy Awards.

The Irishman: un cast da Oscar

Robert De Niro vanta un Premio Oscar come “Miglior attore protagonista” per “Toro scatenato” di Scorsese e uno come “Miglior attore non protagonista” per “Il padrino - Parte II”, Al Pacino uno come “Miglior attore protagonista” per “Scent of a Woman - Profumo di donna” di Martin Brest e Joe Pesci uno come “Miglior attore non protagonista” per il ruolo di Tommy DeVito all’interno di “Quei bravi ragazzi” di Scorsese.

Insomma, le strade dei tre divi del cinema e del regista tornano a intrecciarsi nuovamente per dare vita a un thriller che verrà distribuito nelle sale italiane dal 4 al 6 novembre 2019.

Nel cast troveremo anche Harvey Keitel, Bobby Cannavale e Anna Paquin, quest’ultima Premio Oscar come “Miglior attrice non protagonista” per il film “Lezioni di piano” diretto dalla regista neozelandese Jane Campion.