Zombieland- Doppio Colpo: fuori il secondo trailer

Negli Stati Uniti l’uscita del film è prevista per la prossima settimana, venerdì 18 ottobre, noi invece dovremo aspettare ancora un mese. Intanto, però, la Sony Pictures ha diffuso un nuovo trailer italiano del film che sarà presentato in anteprima italiana a Lucca Comics & Games.

Zombieland- Doppio Colpo: il cast

I candidati all’Oscar Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e il premio Oscar Emma Stone sono tornati a condividere il set per il sequel cult movie Zombieland – Doppio Colpo. Gli attori principali sono sempre gli stessi, così come il regista è ancora una volta Ruben Fleischer. Alcune delle aggiunte al cast sono: Rosario Dawson (che interpreterà Nevada), Zoey Deutch (Madison), Avan Jogia (Berkeley), Luke Wilson (Albuquerque) e Thomas Middleditch (Flagstaff); Bill Murray e Dan Aykroyd, interpreteranno se stessi. Il film, scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, vedrà Tallahassee, Jesse, Columbus, Wichita e Little Rock affrontare nuove forme di zombie.

Zombieland- Doppio Colpo: la sinossi

In un minuto e 40 secondi si riescono a vedere alcune delle scene più esilaranti del film distribuito da Warner Bros Italia accompagnate dalla canzone simbolo dei Backstreet Boys, Everybody. Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock si sono trasferiti a Washington e dovranno affrontare tre nuove categorie di zombie direttamente dalla Casa Bianca: gli stupidi Homer, gli intelligenti Hawking e i più letali Ninja. Tra litigi, distruzioni, scene comiche ma anche di violenza i quattro protagonisti incontreranno altri umani sopravvissuti all’epidemia.

Emma Stone: un premio Oscar nel cast

Ne ha fatta di strada Emma Stone da Benvenuti a Zombieland ad oggi. L’attrice americana poco dopo aver interpretato Wichita nel 2011 ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film di Will Gluck, Easy Girl, ottenendo una nomination ai Golden Globe. Oltre alle innumerevoli nomination, la carriera di Emma Stone è caratterizzata anche da diversi premi. Nel 2015 e nel 2019 è stata candidata all'Oscar nella categoria “Miglior attrice non protagonista” per la sua interpretazione nel film Birdman e ne La favorita. Nel 2017 ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione di Mia Dolan nel film musicale di successo La La Land, oltre alla Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award nella categoria "migliore attrice cinematografica" e il BAFTA come migliore attrice protagonista.