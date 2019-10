Mollami, nuova produzione Sky Original: il trailer ufficiale

Mollami presentato ufficialmente a Roma

Presentata ufficialmente nell’ambito della XVII edizione di Alice nella città (di cui Sky Cinema è Media Partner), sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (dal 17 al 24 ottobre), la pellicola Mollami è diretta da Matteo Gentiloni, che, con questa sua prima opera, fa il suo esordio dietro la macchina da presa, firmando anche la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava.

Il cast del film

Mollami è un road movie young adult dalle inaspettate venature fantasy. Oltre al regista, anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti Nel cast anche Gianmarco Tognazzi, Maria Chiara Giannetta e Caterina Guzzanti





La trama del film

Valentina (Martina Gatti) ha sedici anni e sembra avere un solo passatempo: creare problemi al padre, l’avvocato Cordiale (Gianmarco Tognazzi), famoso avvocato di Roma. Ribellioni, droga, casini di ogni genere sono all’ordine del giorno ma, quando un suo video hard diventa virale, la soluzione sembra obbligata: Valentina deve andare in collegio in Svizzera. Ovviamente il padre è impegnatissimo e non può accompagnarla. Sarà quindi Antonio (Alessandro Sperduti), l’integerrimo e fidatissimo praticante del padre, ad accompagnare Valentina in auto fino al collegio. Un viaggio che si preannuncia veramente complicato non solo perché Valentina è sempre pronta a far casino e Antonio è rigido come un palo, ma perché in auto con loro si presenta anche un viaggiatore inatteso. È Renato, un enorme, inquietante e bizzarro pupazzo parlante che solo Valentina può vedere e che altro non è che il suo senso di colpa per qualcosa che è accaduto quando era bambina, qualcosa che ha distrutto la sua famiglia e, forse, è la causa di tutti i suoi problemi. A far vivere sullo schermo il bizzarro pupazzo che renderà indimenticabile il viaggio di Valentina, la protagonista del film, verso la sua nuova vita sarà Makinarium, la factory di effetti speciali già dietro alla realizzazione della Madonnina che piange sangue della serie evento di Niccolò Ammaniti Il Miracolo, alle visioni fiabesche di Matteo Garrone ne Il racconto dei racconti e alle chiacchieratissime sfilate di Gucci con le teste mozzate in mano ai modelli in passerella a febbraio di quest’anno.