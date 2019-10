Io, Leonardo, la trama del film

Un percorso d’esplorazione interiore del genio Leonardo, interpretato da Luca Argentero. “Io, Leonardo” è un ritratto inedito di una delle figure più importanti e illustri della storia. La pellicola cinematografica arriva nelle sale dal 2 ottobre e analizza la figura dell’uomo Leonardo, così come spiegato dallo stesso regista Jesus Carces Lambert, già dietro la macchina da presa per il film “Caravaggio – l’Anima e il Sangue”. La rappresentazione di Leonardo da Vinci fa subito capire la scelta intrapresa, infatti la pellicola si svolge nel fiore dei suoi anni e non presenta la sua figura, nel classico immaginario collettivo, di uomo anziano dalla lunga barba. Il film targato Sky omaggia così la vita dello scienziato e inventore in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte. “Io, Leonardo” ha avuto il patrocino del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, del Comitato Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, Comune di Firenze, Comune di Milano e Comune di Vinci. Inoltre ha ottenuto il riconoscimento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Io, Leonardo, la trama

“Io, Leonardo” è un viaggio nella mente dell’artista e dell’uomo. Leonardo è chiamato a scoprire se stesso attraverso gli eventi più importanti della sua vita. Grazie all’uso di animazioni e tecniche digitali all’avanguardia, il film permette di dare vita ad alcune delle invenzioni mai realizzate. Inoltre il protagonista vive tra visioni, il suo sapere, le opere e le teorie scientifiche e nella sua mente incontra artisti, uomini di potere, allievi della sua bottega ma soprattutto si confronta con sé stesso. La narrazione aiuta a comprendere lo sviluppo intellettuale ed emotivo del genio italiano, ma anche la sua anima e il suo pensiero, nonché la nascita delle sue opere. Parallelamente alle sue opere, la mente di Leonardo compie anche un viaggio nei luoghi più importanti della sua vita: Vinci, Firenze, la campagna toscana, la Valdarno, Milano e la Francia. “Io, Leonardo” è un’esperienza unica che permetterà di ammirare una fedele riproduzione di Leonardo, intento a porre sé sotto la lente d’ingrandimento grazie agli incontri con i suoi allievi, uomini dal grande potere e artisti di vario genere.

Il cast

Il protagonista è Luca Argentero, attore classe 1978 che deve il suo successo a pellicole come “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek. Nel corso degli anni si è cimentato in numerosi ruolo in commedie e film romantici ma anche in pellicole sperimentali come il recente “Copperman” di Eros Puglielli. La perfetta voce narrante che accompagna Leonardo nel suo percorso interiore è quella di Francesco Pannofino, voce storica del cinema italiano. In carriera ha già lavorato con Luca Argentero in film come “Lezioni di cioccolato” a “Diverso da chi?”. Attore e doppiatore, in “Io, Leonardo”, Francesco Pannofino presta la propria voce, come fatto in passato con Denzel Washington, George Clooney, Antonio Banderas e altri volti celebri di Hollywood di cui è il doppiatore ufficiale. Nel cast di “Io, Leonardo” sono presenti anche Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico Il Moro e Angela Fontana che nel film sarà Cecilia Gallerani.