Angry Birds 2, il trailer del film

A tre anni di distanza dal primo film, tornano nella sale cinematografiche i protagonisti di Angry Birds. “Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre” arriva in Italia il 12 settembre e ovviamente è ispirato dalla serie di videogiochi di grande successo creata dalla società finlandese Rovio. Un vero e proprio impero quello costruito dall’azienda che ha fatto registrare oltre 4 miliardi di download dei giochi ed è sbarcata al cinema. Nel 2016 il film “Angry Birds” ha incassato nel mondo oltre 352 milioni di dollari ed era inevitabile un sequel per una saga amata da grandi bambini. Il film è diretto da Thurop Van Orman e John Rice e racconta dell’alleanza tra i pennuti dell’Isola deli Uccelli e i loro nemici, i maialini di Re Leonard. Il motivo è sconfiggere un misterioso nemico chiamato Zeta.

Angry Birds 2, trama e trailer

Un’action comedy che ripropone come protagonisti i pennuti Red, Chuck e Bomb. Per sventare la minaccia Zeta, uccello viola, dovranno allearsi con i maiali guidati da Re Leonard. Zeta proviene da un’isola ghiacciata che minaccia la pace nelle due isole. Il suo obiettivo è quello di far calare l’Inverno sulle due isole distruggendole. Nasce così l’alleanza tra gli uccelli e i loro acerrimi nemici. Il coraggioso e insicuro Red è doppiato da Maccio Capatonda, mentre nel nuovo film arriveranno anche nuovi personaggi come Silver, geniale laureanda in ingegneria, empatica e brillante. Tra le voci italiane ci sono anche Alessandro Cattelan, Veronica Puccio, Alessandro Rossi, Massimo Bitossi e Claudia Catani. Come si evince dal trailer il protagonista Red si gode la celebrità per aver salvato l’Isola ma viene avvisato da Re Leonard dell’imminente arrivo di una minaccia che dovrà essere combattuta fianco a fianco. Anche Grande Aquila viene reclutato per far parte della squadra ma che confessa di avere trascorsi romantici dolorosi proprio con Zeta. Da questi presupposti nasce “Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre” come spiega il produttore John Cohen: «Siamo partiti dall'idea che ci sarebbe stata molta più commedia e conflitto nel costringere le due fazioni nemiche, uccellini e maialini, a lavorare insieme. Avrebbe portato a temi come la mancanza di fiducia, lo scontro di ego e a più situazioni comiche legate alle personalità dei personaggi. Volevamo sorprendere il pubblico con una nuova energia e un nuovo motore di commedia».

Il messaggio del film e il successo di Angry Birds

Il film è caratterizzato da una colonna sonora dance anni 80 e 90 ma soprattutto da una morale basata sulla coesione nell’azione. Insieme si può vincere, è questo il messaggio trasmesso così anche Red, il protagonista, capirà che a la solitudine non è più un punto di forza. Il primo Angry Birds raccontava della sfida tra gli abitanti pacifici dell’Isola degli Uccelli e i maiali guidati da Leonard e l’assistente Ross. Il loro scopo è quello di rubare le uova degli uccelli dell’isola e di far esplodere i villaggi. Per recuperare le uova, Red, Chuck e Bomb organizzeranno una spedizione per l’Isola dei Maiali. Grazie all’aiuto di Grande Aquila, unico uccello che sappia volare, riescono a portare a compimento la loro missione ripristinando la tranquillità sulla loro isola.