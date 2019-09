Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 10 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Un uomo tranquillo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2019 diretto da Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern e John Doman. Nels Coxman è un autista di spazzaneve, un uomo dalla vita normale. La sua tranquillità viene distrutta quando, un giorno, il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verità sull’accaduto si trasformerà presto in un desiderio di vendetta.

I mercenari 3, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di Patrick Hughes. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson. Nella squadra di Barney Ross, un incidente mette a repentaglio la vita di uno dei membri. L'evento spinge Ross a trovarsi un'altra squadra, fatta di giovani a cui non sia legato da una profonda amicizia, per portare a termine una nuova missione. Terzo capitolo della saga, nonostante un grande cast, non riesce a mantenere i fasti del primo film.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Rex – Un cucciolo a palazzo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’animazione britannico del 2019 per la regia di Ben Stassen e Vincent Kesteloot. Rex è il cane prediletto dalla Regina d’Inghilterra, ma tra un’avventura e l’altra finisce per perdere il suo status. Viene abbandonato in un canile e sarà costretto ad affrontare molti pericoli per riguadagnare il favore di Sua Maestà.

Film biografici da vedere stasera in TV

La mia vita è uno zoo, ore 21 su Sky Cinema Family

Film del 2012, capolavoro del regista Cameron Crowe, con un cast stellare che va da Matt Damon a Scarlett Johansson. La pellicola porta sullo schermo la storia tratta dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee. Dopo la scomparsa prematura della moglie, il protagonista decide di traslocare assieme ai figli per cambiare aria. La casa prescelta per il trasferimento, tuttavia, si trova in un luogo abbastanza strano, ossia nel bel mezzo di un vecchio zoo semiabbandonato dall’uomo ma non certo dai duecento animali esotici che ancora lo abitano. E il contratto di vendita dell’abitazione prevede che l’acquirente s’impegni a non chiudere lo zoo, motivo per cui l’uomo si ritrova costretto a gestire assieme alla famiglia una vera e propria giungla.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Divergent, ore 21 su Sky Cinema Action

“Divergent”, diretto da Neil Burger con Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Maggie Q, Kate Winslet, Zoë Kravitz. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale,appartenere ai Divergent comporta dei pericoli. Film tratto da un videogioco di grande successo. Divergent è una delle novità migliori del cinema e della letteratura di successo degli ultimi anni.

The Island, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Film fantascientifico americano del 2005 per la regia di Michael Bay, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou e Sean Bean. Metà del XXI secolo: Lincoln Six-Echo risiede in un luogo apparentemente utopico e come tutti spera di essere inviato sull’Isola, ultimo punto incontaminato del pianeta. Quando scopre che lui e gli altri abitanti non sono altro che cloni umani con lo scopo di fornire pezzi di ricambio alle loro controparti, intraprende una fuga rocambolesca in compagnia della bella Jordan Two-Delta.

Ricatto internazionale, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 2015 per la regia di Barney Elliott, con Stephen Dorff, Brooke Langton, David Strathairn e Carlos Bardem. Sullo sfondo di temi come la responsabilità, avidità e speranza c’è la transazione finanziaria tra un hedge fund americano e il governo peruviano: qui si dipanano le storie di tre persone con percorsi di vita molto diversi, costrette a lottare per ottenere ciò che hanno sempre desiderato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Partition, ore 21 su Sky Cinema Romance

Diretto da Vic Sarin con Jimi Mistry, Kristin Kreuk, Neve Campbell, John Lightgow, Irrfan Khan. Il film è ambientato in India durante gli ultimi giorni dell’Impero Britannico. Naseem, una ragazza di 17 anni, rimane traumatizzata dai drammatici eventi che hanno determinato la separazione dalla sua famiglia quando l’India è stata divisa in due. Film da vedere per riflettere.

The Company Men, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2010 per la regia di John Wells, con Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones e Maria Bello. Bobby, rampante dirigente all’apice della sua carriera, è vittima di un ridimensionamento aziendale causato da una cristi finanziaria. Il passaggio da una vita agiata al peggiore degli incubi della povertà è un fulmine a ciel sereno che gli rovina la vita.

Film commedia da vedere stasera in TV

La cosa più dolce… ore 21, su Sky Cinema Comedy

Un film di Roger Kumble con Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair, Parker Posey, Jason Bateman. Christina Walters, una pubblicitaria trentenne di San Francisco, sfrutta tutti gli uomini che le passano a tiro, e che conquista grazie alla sua avvenenza. Una sera incontra in discoteca Peter e sente che qualcosa di diverso sta scattando dentro di lei. Lo perde di vista e parte per cercarlo insieme all'amica del cuore Courtney. Una commedia leggera e banale per una serata senza troppe pretese.

Grease, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia musicale americana del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John e Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive scolastiche, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana. Con grande sorpresa se la ritrova allo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un duro. Dopo una gara di ballo che Danny vince con un’altra donna, i due finalmente si mettono insieme. Un cult del cinema mondiale da vedere almeno una volta nella vita.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 per la regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio e Remo Girone. Giovanna è una donna dimessa e noiosa che si divide tra lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, è però un agente segreto impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata scolastica, la protagonista parteciperà a una cena con i suoi grandi amici del passato e scoprirà che anche loro, come lei, sono costretti a subire quotidiane angherie dai loro capi e dalle ingiustizie della vita. Ma lei è un agente segreto e non c’è nulla che non possa riuscirle.

Poveri ma ricchissimi, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Film di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

Il professore matto, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Un’esilarante commedia del 1996, con Eddie Murphy, James Coburn, Larry Miller, Dave Chappelle, Jada Pinkett Smith e la regia di Tom Shadyac. Il professor Klump è considerato il migliore del campus ma è affetto da obesità. Per risolvere questo problema, mette a punto una pozione che lo fa dimagrire. Da quel momento, la sua vita cambia totalmente. Rifacimento del famoso “Le folli notti del dottor Jerryll” con Jerry Lewis.

All’ultimo voto, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Regia di David Gordon Green. Un film con Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Zoe Kazan, Scoot McNairy. Un candidato alla presidenza boliviano sta fallendo nei sondaggi, nonostante il suo team sia composto da professionisti americani. A capo di questa squadra, la brillante stratega “Calamity” Jane Bodine. Una commedia che parte bene ma che non riesce a mantenere lo stesso tenore fino alla fine.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film thriller diretto da Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un cardiochirurgo di fama internazionale ha un misterioso rapporto con un ragazzo che porterà lui e la sua famiglia sull’orlo dell’abisso. Un’inquietante pellicola premiata per la sceneggiatura al Festival di Cannes 2018.

