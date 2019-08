Sky Cinema Due programmazione: i film di settembre

Sky Cinema Due (canale 302) è il canale complementare a Sky Cinema Uno ed è dedicato a tutti coloro che amano il cinema di qualità. Anche a settembre il canale trasmette tante prime visioni e film impegnati. Le pellicole premiate agli Oscar e ai maggiori festival internazionali, film indipendenti e cult movie. Sky Cinema Due è il canale di Sky dedicato alle prime visioni di qualità e alle pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema.

Sky Cinema Due: le prime visioni di settembre

Le prime visioni di Sky Cinema Due hanno inizio mercoledì 4 settembre con GREEN BOOK, film con Viggo Mortensen, miglior film, migliore sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali sia agli Oscar che ai Golden Globe. Saoirse Ronan è MARIA REGINA DI SCOZIA nel film in onda domenica 15 settembre in prima tv, con Margot Robbie. Venerdì 20 settembre Judi Dench e Sophie Cookson danno vita alla biografia di Joan Stanley, che fu spia per il KGB per oltre 50 anni in RED JOAN. Pawel Pawlikowski, è il regista di COLD WAR, premiato a Cannes 2018 e candidato a 3 Oscar, un racconto nostalgico di una storia d’amore ai tempi della Polonia comunista degli anni 50 e 60, da non perdere domenica 22 settembre. Robert Zemeckis dirige Steve Carell in BENVENUTI A MARWEN, film ricco di effetti speciali e un grande uso della motion capture, sull’incredibile storia vera di un uomo che ha perso la memoria, su Sky Cinema Due martedì 24 settembre. Venerdì 27, invece, va in onda LA PARANZA DEI BAMBINI, diretto da Roberto Fiore e tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Sky Cinema Due: gli altri film di settembre

Anche Sky Cinema Due non propone solo prime visioni tv, ma decine di altri film di qualità e premiate ai maggiori Festival Internazionali del cinema. Segnaliamo il film vincitore di 7 David di Donatello 2016 LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT, diretto da Gabriele Mainetti e interpretato da Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli, in onda martedì 3 settembre. E ancora, domenica 8 settembre, AMORE E GUERRA, la memorabile parodia di Woody Allen con Diane Keaton. Martedì 10 da non perdere assolutamente il film musicale diventato icona, GREASE – BRILLANTINA, con John Travolta e Olivia Newton-John. MISERY NON DEVE MORIRE, il thriller tratto dal romanzo di Stephen King, con il Premio Oscar Kathy Bates e James Caan, vi aspetta venerdì 13 settembre. Mercoledì 18, invece, segnaliamo l’emozionante storia di coraggio e amicizia al femminile con Hilary Swank QUALCOSA DI BUONO. E poi ancora tanti film entrati nella storia, come A QUALCUNO PIACE CALDO, con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, o BALLA COI LUPI, di e con Kevin Costner. Pietre miliari come THE UNTOUCHABLE - GLI INTOCCABILI di Brian De Palma o una delle commedie di maggior successo degli ultimi anni come PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese.

Inoltre, il 5 settembre, a 47 anni dal massacro dei Giochi Olimpici di Monaco di Baviera, Sky Cinema Due ricorda quei drammatici eventi con MUNICH, diretto da Steven Spielberg con Eric Bana e Daniel Craig, film che ottenne 5 nomination agli Oscar e 2 ai Golden Globe.

L’11 settembre, invece, in occasione di un altro tragico anniversario, l’attacco alle Torri Gemelle del 2001, Sky Cinema Due propone in prima e seconda serata due film: UNITED 93 di Paul Greengrass e THE GUYS, con Sigourney Weaver e Anthony La Paglia.

Il 14 settembre 2009 moriva a Los Angeles Patrick Swayze, a dieci anni dalla morte il canale lo ricorda con due film che hanno consacrato la sua carriera: GHOST - FANTASMA, con Demi Moore e Whoopi Goldberg e POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA, con Keanu Reeves.

Domenica 15 settembre, invece, a 11 anni dalla chiusura delle società Lehman Brothers, che diede il via alla crisi finanziaria globale, Sky Cinema Due propone in prima serata TOO BIG TO FAIL – IL CROLLO DEI GIGANTI, con William Hurt e Paul Giamatti.

Sky Cinema Due festeggia due compleanni importanti questo mese: il 24 settembre Pedro Almodovar compie 70 anni e il canale propone in seconda serata TUTTO SU MIA MADRE, film che vinse il premio per la miglior regia al Festival di Cannes e l’Oscar come miglior film straniero. Inoltre, in occasione dei 75 anni di Michael Douglas, Sky Cinema Due trasmette due film iconici dell’attore: ATTRAZIONE FATALE, di Adrian Lyne con Glenn Close, e WALL STREET di Oliver Stone, che fece ottenere a Douglas l’Oscar e il Golden Globe.