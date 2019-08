I migliori film d'animazione da vedere a settembre su Sky

Sky Cinema Collection (canale 303) è il canale dedicato alle rassegne tematiche, con le saghe più popolari e le filmografie degli attori e registi più celebri. A settembre, il canale ripropone 100% Animation, con oltre 50 titoli per tutta la famiglia. Dal 1 al 13 settembre, Sky Cinema Collection diventa il canale dei film d’animazione. Abbiamo selezionato i titoli da non perdere.

Spider-Man - Un nuovo universo (2018)

In onda sia su Sky Cinema Uno che su Sky Cinema Collection (rispettivamente alle 21:15 e alle 21:45 del 2 settembre), “SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO” è un altro capitolo d’animazione della saga dedicata all’Uomo Ragno. Diretto da Peter Ramsey e realizzato dalla Sony Pictures Animation, ha come protagonista il giovane Miles Morales, un ragazzo afro-ispanico di New York che viene addestrato da Peter Parker. Vincitore di un Premio Oscar, un Golden Globe e un BAFTA, è un film che entusiasmerà non solo i più piccoli ma tutta la famiglia. Colonna sonora hip hop perfetta.

Gli Incredibili 2 (2018)

Sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come Miglior film d’animazione, va in onda domenica 1 settembre GLI INCREDIBILI 2, film che, seppure uscito dopo 14 anni, riprende esattamente da dove terminava il precedente. Mentre Mrs. Incredible va in missione per recuperare i Super, Mr. Incredible veste i panni di casalingo, tra i compiti di Flash, le crisi adolescenziali di Violetta e il piccolo Jack-Jack. Ancora una volta la strampalata famiglia vi terrà incollati allo schermo, grazie a battute spassose e un ritmo coinvolgente.

Alla ricerca della Valle Incantata (1988)

Diventato ormai un classico dei film d’animazione, ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA, diretto da Don Bluth e prodotto da George Lucas e Steven Spielberg. La storia è quella di un cucciolo di dinosauro che, rimasto orfano, intraprende un lungo viaggio per raggiungere la Valle Incantata, un luogo fiabesco. La colonna sonora fu composta da James Horner e fu eseguita dalla London Symphony Orchestra e dalla Choir of King's College. Del film esistono 13 sequel, nessuno dei quali vede la partecipazione di Bluth, Spielberg o Lucas. “Alla ricerca della Valle Incantata” va in onda su Sky Cinema Collection domenica 8 settembre.

Hotel Transilvania 3 - Una vacanza mostruosa (2018)

Terzo capitolo dedicato a Dracula e ai suoi amici, HOTEL TRANSILVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA è il film proposto dal canale mercoledì 11 settembre. Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni mostruoso comfort, anche Dracula ha bisogno di riposo. Il vampiro si lascia convincere dalla figlia a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Con loro anche Frank e signora, il lupo mannaro Wayne con la disordinata cucciolata, il riservato uomo invisibile Griffin, la maliziosa mummia Murray e il mansueto, taciturno mostro di gelatina Blobby. Il conte Dracula è doppiato come sempre da Claudio Bisio, Mavis ha invece la voce di Cristiana Capotondi. Da non perdere se avete amato gli altri due episodi.

Dragon Trainer (2010)

Concludiamo la rassegna dei film d’animazione da vedere a settembre su Sky con DRAGON TRAINER, commedia avventurosa ambientata nel mondo di valorosi vichinghi e draghi selvaggi. Dai creatori di “Shrek”, “Madagascar” e “Kung Fu Panda” una storia tratta dal libro di Cressida Cowell. Le vicende ruotano intorno a un adolescente vichingo che fa fatica a diventare un eroico domatore di draghi come richiesto dalle tradizioni della sua tribù. Il suo mondo si stravolge quando incontra un drago che sfida sia lui che l'intero villaggio a vedere il mondo da un altro punto di vista. Una storia di coraggio e di amicizia da vedere con tutta la famiglia. “Dragon Trainer” è su Sky Cinema Collection domenica 1 settembre.

Gli altri film in onda a settembre su Sky Cinema Collection

Ma la rassegna 100% Animation non termina qui: su Sky Cinema Collection a settembre segnaliamo la seconda avventura animata tratta dalla famosa serie tv L'APE MAIA: LE OLIMPIADI DI MIELE, o ancora la simpatica famiglia di topolini protagonista di FIEVEL SBARCA IN AMERICA e FIEVEL CONQUISTA IL WEST, entrambi prodotti da Steven Spielberg. E ancora REX - UN CUCCIOLO A PALAZZO, il divertente film d’animazione ambientato nella corte d’Inghilterra o la fantastica e romantica storia di LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA, tratto dal romanzo del Dr. Seuss. Da non perdere neanche la spassosa avventura con protagonista la leggendaria creatura delle foreste BIGFOOT JUNIOR e ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI, in cui vedremo Asterix e il suo corpulento amico Obelix di nuovo insieme contro gli invasori. Segnaliamo ancora due doppiette: le due fiabe di arti marziali con il simpatico e goloso panda in KUNG FU PANDA e KUNG FU PANDA 2; e la doppia scorpacciata di gag di PIOVONO POLPETTE e PIOVONO POLPETTE 2 – LA RIVINCITA DEGLI AVANZI.