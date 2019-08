Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 30 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 30 agosto, in TV su Sky. Avventura, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Rupert Sanders per la rilettura cinematografica della famosa fiaba. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rupert Sanders rilegge la fiaba dei fratelli Grimm e realizza un film dalle tinte dark in costume, contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. Il film scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:15 Sky Cinema Due

“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges. La storia di una madre decisa a trovare lo stupratore e l’assassino della figlia, anche con metodi inusuali e contro la legge. Un film drammatico vincitore di due Premi Oscar e quattro Golden Globe, con attimi di violenza e tensione ma anche umorismo e sarcasmo. Vi terrà incollati alla sedia.

L’insulto, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Ziad Doueiri, regista libanese specializzato in racconti delicatissimi ma profondamente conturbanti. Nel cast: Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Ambientato a Beirut, il film racconta di una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese che degenererà in una vera e propria disputa nazionale. Toccante ed incalzante allo stesso tempo. Il film è stato premiato a Venezia e ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2018 nella categoria “miglior film straniero”.

The dressmaker – Il diavolo è tornato, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Jocelyn Moorhouse, con Kate Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis. La storia di Tilly Dunnage: un’affascinante e talentuosa stilista che, dopo anni trascorsi in diversi atelier di moda parigini, torna in Australia per stare accanto a Molly, l’eccentrica madre. Tilly si innamora di Teddy, uomo dall’animo puro e sincero. Armata di ago, filo e grande esperienza, trasforma le donne di Dungatar, l’angusta città natale, infliggendo una sottile vendetta ai suoi detrattori. Tratto dal romanzo omonimo di Sue Maslin, il film è tutto incentrato sulla stoffa e gli abiti che sono il motore dell’azione dell’intera vicenda.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mamma ho perso l'aereo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. La madre di Kevin però ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. Trascorrerà le feste di Natale cercando di allontanare due ladri alquanto maldestri. Un classico del Natale, ma ottimo per una divertente serata in famiglia durante tutto l’anno.

Se solo fosse vero, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2006 diretta da Mark Waters, con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Ivana Milicevic, Rosalind Chao, Donal Logue, Ben Shenkman. David, che crea giardini per mestiere, affitta un appartamento nel centro di San Francisco. Una sera, dopo l'ennesima birra, si materializza nel suo salotto una giovane donna fantasma, Elizabeth, che reclama la proprietà della casa e di ogni singolo oggetto che l'adorna. Superato lo sconcerto iniziale e convintosi della sua sanità mentale, David finisce con l’instaurare un rapporto con Elizabeth e se ne innamora. Affinché il loro amore possa concretizzarsi, David dovrà scoprire la ragione dello stato di sospensione di Elizabeth e convincere la donna a scegliere la vita terrena, così da potersi materializzare. Una fantasiosa commedia romantica.

Un weekend da bamboccioni 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2013 diretta da Dennis Dugan. Torna il re della comicità Adam Sandler in un'altra avventura con Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek. Dopo aver lasciato Hollywood per trasferirsi in provincia, Lenny ritrova i suoi amici, pronti a combinarne di tutti colori. Questa volta, però, troveranno qualcuno che darà loro una lezione. Sequel delle divertente commedia.

Due settimane per innamorarsi, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Marc Lawrence, con Hugh Grant, Sandra Bullock, Alicia Witt, Dana Ivey, Robert Klein. George, capo di un'importante società immobiliare di New York, è un milionario dongiovanni; in cerca di un legale, assume Lucy, brillante avvocato ambientalista, e la delega a gestire un ingente quantitativo di fondi destinati alla beneficenza. Il rapporto tra i due diventa però ben presto qualcosa di più. Una commedia brillante, a favore della tesi secondo cui gli opposti si attraggono.

Immaturi – Il viaggio, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2002 per la regia di Paolo Genovese e sequel di “Immaturi”, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis. I quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca sostengono con successo, per la seconda volta nella loro vita, l’esame di maturità e decidono di continuare il loro tuffo nell’adolescenza concedendosi un viaggio di maturità. Destinazione: un’isola della Grecia, tra storia, spiagge e movida. Accompagnati da fidanzati, mogli e genitori, per loro diventerà davvero un’occasione per raggiungere la maturità. Un divertente sequel.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ender’s Game, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Gavin Hood, con Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin. Ender Wiggins è un promettente dodicenne, selezionato per essere addestrato alla Battle School, accademia situata in una stazione orbitante attorno alla Terra dove i ragazzini si sfidano in sofisticati giochi di simulazione per prepararsi alla guerra vera. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Orson Scott Card, è un film che tiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Jack Ryan: L'iniziazione, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2014 diretto da Kenneth Branagh, con Chris Pine, David Paymer, Kenneth Branagh, Kevin Costner, Keira Knightley. Studente di economia a Londra, Jack Ryan rientra in America dopo l'attacco dell'11 settembre. Arruolatosi volontario nei Marines, due anni dopo vola in missione in Iraq, dove salva eroicamente due commilitoni e rimane gravemente ferito alla schiena. Riabilitato, completa il suo dottorato e viene notato da Thomas Harper, un agente della CIA che gli propone un posto da analista a Wall Street. Accortosi molto presto di investimenti dubbi, coordinati da un oligarca russo per il suo governo, parte alla volta di Mosca. Ma quello che doveva essere un ordinario viaggio di verifica si trasforma in un incubo per il giovane agente. Chris Pine nei panni dell'action hero nato dalla penna di Tom Clancy.

Masterminds - I geni della truffa, ore 21:15 Premium Cinema

Film di Jared Hess, con Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Zach Galifianakis, Ken Marino. Per conquistare una ragazza, l'autista di un furgone blindato accetta di derubare la propria compagnia. L’incredibile storia di una delle più grosse rapine della storia americana, raccontata nel libro di Jeff Diamant "Heist!”.

Film horror da vedere stasera in TV

Intruders, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2011 diretto da Juan Carlos Fresnadillo, con Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Brühl, Kerry Fox, Ella Purnell, Pilar López de Ayala. La pellicola racconta le vicende di due famiglie, una inglese e l’altra spagnola, che cercano di proteggere i loro bambini da apparizioni minacciose, che rappresentano un reale pericolo per i piccoli e per i loro famigliari. Un misterioso horror soprannaturale.

Film thriller da vedere stasera in TV

Child 44 - Il bambino n. 44, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman, Paddy Considine, Jason Clarke. Primo episodio della trilogia ispirata ai delitti commessi da Andrej Romanovic Cikatilo, conosciuto come il Mostro di Rostov, serial killer russo che ha ucciso 53 donne e bambini tra il 1978 e il 1990. Un thriller ispirato alle tragiche vicende realmente accadute.

Red dragon, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2002 diretto da Brett Ratner, con Harvey Keitel, Frank Langella, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, Frankie Faison. Lecter aiuta l’agente dell’FBI Will Graham a scoprire l’identità e ad arrestare un pericoloso serial killer che emula le efferatezze commesse tempo addietro proprio dal pericoloso psichiatra. Film tratto dal primo romanzo della trilogia di T. Harris dedicata al personaggio di Hannibal “The Cannibal” e antecedente alla pellicola “Il silenzio degli innocenti”.

Film western da vedere stasera in TV

Deadwood – Il film, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Daniel Minahan, con Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie. La pellicola è ispirata alla pluripremiata serie tv, ambientata nel 1889, circa 10 anni dopo la fine della serie originaria, quando il Sud Dakota diventa parte degli Stati Uniti. Vecchie rivalità vengono riaccese, solide alleanze sono messe alla prova e antiche ferite vengono riaperte, mentre tutti devono affrontare gli inevitabili cambiamenti apportati dalla modernità e dal tempo. “Deadwood – Il film” rappresenta la possibilità per lo show di portare in scena quel gran finale tanto atteso dai fan.

