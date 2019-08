Teen spirit - A un passo dal sogno: trama, trailer, cast del film

Una moderna Cenerentola arriva nelle sale italiane giovedì 29 agosto: è Violet, protagonista di “Teen spirit - A un passo dal sogno”, diretto da Max Minghella con Elle Fanning. Il film è prodotto da Automatik, Blank Tape e distribuito da Notorious Pictures.

Teen spirit - A un passo dal sogno, la trama

Violet Valenski ha sedici anni e un sogno nel cassetto: fare la cantante. La ragazza vive con la madre sull'isola di Wight - una piccola isola al largo della costa inglese. Violet è un’immigrata polacca e con la madre non se la passano tanto bene dal punto di vista economico. Quando scopre che il talent Teen Star ha indetto delle audizioni per partecipare al programma, decide di tentare. Ad aiutarla c’è Vlad, ex cantante d’opera che vede nella ragazza una possibilità di riscattare se stesso, come uomo e come artista. Ma la strada verso la vittoria non è tutta rosa e fiori e Violet dovrà superare alcuni ostacoli. La ragazza sa che cantare non è solo un modo per avere successo ma è soprattutto una via di fuga da un mondo che la opprime e che non gli appartiene.

Teen spirit - A un passo dal sogno, il cast

A interpretare la giovane e sognante Violet troviamo Elle Fanning, attrice e modella, classe 1998, sorella minore di Dakota Fanning. Nota per film come “Babel”, “Il misterioso caso di Benjamin Button”, “Maleficent” e “Super 8”, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue interpretazioni. Per prepararsi al ruolo di Violet, Elle ha lavorato molto sulla sua voce e ha cantato dal vivo tutte le canzoni presenti nel film. Pur avendo recitato in oltre 60 film, è la prima volta che l’attrice si cimenta con il canto e racconta di essersi ispirata a Katy Perry e Taylor Swift, di cui ha guardato tutti i video su Youtube. Elle Fanning è stata giurata nel corso della 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Nel cast, anche Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska, Rebecca Hall e Clara Rugaard.

Teen spirit - A un passo dal sogno, il regista

La regia di “Teen spirit - A un passo dal sogno” è di Max Minghella, classe 1985, al suo debutto dietro la macchina da presa. Figlio del compianto Anthony Minghella (“Il paziente inglese”, “Il talento di Mr Ripley”) e della coreografa cinese Carolyn Jane Choa, ha cominciato la carriera come attore e ha anche scritto la sceneggiatura del film. La prima stesura di “Teen spirit - A un passo dal sogno” risale al 2009 e vedeva la storia ambientata in Polonia. All’inizio Minghella avrebbe preferito come protagonista una ragazza polacca sconosciuta, ma poi Elle Fanning gli ha inviato un video in cui cantava col musicista francese Woodkid al Festival del Jazz di Montreux e ha pensato che l’attrice fosse perfetta per la parte.

Produttore esecutivo del film è Marius de Vries, che aveva già collaborato col produttore Fred Berger al musical “La La Land” e ha voluto proseguire la collaborazione anche per questa pellicola. “Teen spirit - A un passo dal sogno” è un film che piacerà tantissimo ai giovani, che sognano un riscatto nella vita e che non smettono di credere nei sogni.