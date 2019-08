Il sole è anche una stella, il cast del film

Dall’8 agosto al cinema Il sole è anche una stella, film diretto da Ry Russo-Young. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale, dai forti risvolti drammatici. È il secondo lungometraggio tratto da un romanzo della scrittrice Nicola Yoon, dopo Noi Siamo Tutto del 2017. Protagonisti del film due volti alquanto noti della televisione americana, Charles Melton e Yara Shahidi, che terranno compagnia agli appassionati del genere in questo caldo agosto.

Il sole è anche una stella, il cast

Charles Melton interpreta Daniel Bae ne Il sole è anche una stella. Il suo volto è noto soprattutto in televisione. Si tratta infatti di un giovane attore, nato nel 1991 a Juneau, che il pubblico ha avuto modo di apprezzare nella serie Tv Riverdale, passando da personaggio ricorrente nella seconda stagione a vero e proprio “regular” nella terza.

La protagonista femminile, Natasha Kingsley, è interpretata da Yara Shahidi, attrice e modella statunitense, classe 2000. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2009 in Immagina che, al fianco di Eddie Murphy, per poi apparire in Salt con Angelina Jolie. La sua notorietà è però dovuta alla serie comedy Black-ish, cui è seguito lo spin-off Grown-ish.

Il sole è anche una stella, curiosità

Fonte d’ispirazione della storia raccontata nel romanzo di Nicola Yoon e dunque nel film di Ry Russo-Young è la vita dell’autrice stessa. Molti anni fa lei emigrò dalla Jamaica, giungendo a Brooklyn con la sua famiglia. Qui incontrò il suo futuro marito, David Yoon, con il quale ha frequentato una scuola per scrittura creativa.

Il sole è anche una stella parla di due giovani innamoratisi nell’arco di una sola giornata. Volgendo lo sguardo alla vita dell’autrice, è la stessa Yoon a spiegare come fin da subito abbia capito di provare qualcosa per l'uomo che è poi divenuto suo marito. Sono bastate poche parole dette l’una all’altro, anche se poi è servito un bel po’ di tempo perchè i due diventassero una coppia a tutti gli effetti. La storia in sé è inventata, conferma la scrittrice, che però ha voluto inserire nel proprio libro alcuni elementi privati, come ad esempio i topic delle conversazioni che lei è solita avere con suo marito.

Il sole è anche una stella, la trama

Una serie di incredibili coincidenze pone sulla stessa strada Daniel Bae e Natasha Kingsley. I due non potrebbero avere caratteri più diversi, essendo lui un inguaribile romantico e lei una giovane particolarmente pragmatica. Probabilmente non si sarebbero mai rivolti la parola se il destino non ci avesse messo lo zampino.

I due si innamorano perdutamente nell’arco di una sola giornata, ma si ritroveranno a fare i conti con un ostacolo che sembra insormontabile. Lei è infatti giunta negli Stati Uniti dalla Jamaica, insieme con la propria famiglia, e ora rischia d’essere deportata. Natasha si ritrova così a lottare duramente per evitare l’allontanamento dal suo vero amore, mentre Daniel tenta di convincerla del fatto che è il destino a volerli insieme. Un amore giovane ma forte, che proverà a tener viva la propria fiamma contro ogni probabilità.