Andy Serkis dirigerà Venom 2

L’attore diventato celebre per la sua interpretazione di Gollum nella saga de Il Signore degli Anelli, già due volte alla poltrona della regia, è stato scelto da Sony per dirigere il sequel del film sull’antieroe Marvel con Tom Hardy.

Gli eroi Marvel continuano a mietere successi, anche al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Uscito al cinema nel 2018, Venom, film incentrato sull’omonimo antieroe nemico di Spider-Man, ha infatti riscosso un notevole successo al botteghino, tanto che un sequel era cosa scontata.

Da tempo, però, si sapeva anche che Ruben Fleischer non sarebbe tornato alla poltrona della regia per lavorare con il protagonista Tom Hardy in Venom 2. Ora, come riferisce Hollywood Reporter, un regista c’è, e si tratta di un nome molto interessante per un progetto di questo tipo: stiamo parlando di Andy Serkis.



Serkis si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua performance in motion capture nel ruolo di Gollum/Smeagol nella saga de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson. La sua iconica interpretazione l’ha portato a tornare nei panni del personaggio in una nuova trilogia tolkeniana, quella de Lo hobbit, oltre che a interpretare sempre in motion capture lo scimmione protagonista del remake di King Kong ancora a opera di Jackson, lo scimpanzé Cesare nel reboot de Il pianeta delle scimmie e il Lord Supremo Snoke nella nuova trilogia di Star Wars.



L’attore britannico ha però negli anni provato la sua bravura anche nella recitazione “al naturale”, prendendo parte a numerose pellicole, e ha dimostrato interesse per la regia già lavorando alla seconda unità de Lo Hobbit. L’esordio ufficiale come regista è del 2017 con il biopic Ogni tuo respiro, con Andrew Garfield nei panni del medico Robin Cavendish, rimasto paralizzato e con poco tempo da vivere a causa della poliomelite e diventato un paladino dei diritti dei disabili. L’anno successivo è la volta di Mowgli – Il figlio della giungla, live action che “fa concorrenza” al remake de Il libro della giungla targato Disney e che adatta su grande schermo il celebre romanzo di Rudyard Kipling.



Ora Andy Serkis si cimenta con un cinecomic, genere particolarmente in auge, e ha così la possibilità di “mettere mano” a un personaggio sui generis come Venom. L’attore e regista è stato probabilmente scelto da Sony per la sua dimestichezza con gli effetti speciali e le performance in motion capture.



Venom 2 tornerà a seguire le vicissitudini del giornalista investigativo Eddie Brock (Tom Hardy), che suo malgrado si ritrova a convivere con un simbionte alieno che ne modifica tanto il corpo quanto la personalità. Già confermata la presenza di Woody Harrelson nei panni del villain Cletus Kasady/Carnage, già comparso per un rapido cameo nel precedente episodio.