Il sole è anche una stella, il trailer del film

Dall’8 agosto in sala il nuovo film di Ry Russo-Young, Il sole è anche una stella. Una pellicola sentimentale, dai risvolti drammatici, della durata di 120 minuti, con Charles Melton e Yara Shahidi come protagonisti. Una splendida storia d’amore da gustare in sala in questo caldo agosto.

Il sole è anche una stella: la trama

Il sole è anche una stella racconta la storia di Daniel Bae, interpretato da Charles Melton, e Natasha Kingsley, che ha il volto di Yara Shahidi. Lui è un universitario che guarda al mondo attraverso il proprio filtro da inguaribile romantico. Lei è invece decisamente più pragmatica. Caratteri decisamente differenti e modi opposti di approcciarsi alla vita. Un mix che li porta a provare attrazione l’uno per l’altra, fino a innamorarsi perdutamente. Una notte magica la loro, con New York a fare da sfondo.

Il destino gioca il proprio ruolo cruciale, combinando due persone che non si sarebbero probabilmente mai scelte, almeno sulla carta. Natasha ha però origini giamaicane e si ritrova a lottare contro il rischio di espulsione della sua famiglia dal Paese. I sentimenti per Daniel sono forti e lui, da romantico qual è, prova a convincerla del fatto che il destino li voglia insieme. Lei però deve restare con i piedi per terra e fronteggiare le reali problematiche della sua vita. Un amore che proverà a sbocciare contro ogni probabilità.

Il sole è anche una stella: il cast

Il sole è anche una stella è l’adattamento del romanzo scritto da Nicola Yoon, con il regista Ry Russo-Young che ha scelto come protagonista maschile il giovane attore Charles Melton. Si tratta di un interprete statunitense, nato a Juneau il 4 gennaio 1991. Nato in Alaska, è cresciuto nel Kansas, a Manhattan. Si è iscritto al college statale, giocando a football, per poi abbandonare gli studi dopo appena due anni. Il suo sogno era infatti quello di diventare un famoso attore e ha dunque deciso di puntare tutto sulla propria carriera, dedicandole il 100% del suo tempo. Una scelta coraggiosa, ripagata dall’ingresso nel cast di Riverdale, serie televisiva della CW, nota rete per ragazzi. Il suo ruolo di Reggie Mantle è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, al punto da divenire una figura fissa della terza stagione. I fan lo conoscono soprattutto per quanto fatto in televisione, apparendo in un episodio di Glee e in due di American Horror Story.

Decisamente più giovane Yara Shahidi, che interpreta Natasha Kingsley. L’attrice è nata il 10 febbraio 2000 a Minneapolis, facendosi notare anche come modella. La sua carriera ha inizio da giovanissima, all’età di sei anni, mostrandosi per la prima volta in televisione e sfilando come modella per alcune pubblicità. Il debutto cinematografico è avvenuto nel 2009, in una pellicola di Eddie Murphy, Immagina che. Per quel ruolo ha ricevuto un Young Artist Award, per poi apparire anche in Salt, con Angelina Jolie.

Anche nel suo caso però è la televisione ad averle donato gran parte della sua notorietà, entrando a far parte del cast della serie Black-ish. Per il ruolo di Zoey Johnson ha inoltre vinto un NAACP Image Award. È stata inoltre scelta come protagonista per uno spin-off di Black-ish, dal titolo Grown-ish.