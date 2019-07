Lena Headey, 7 cose che non sai sull'attrice

Nata a Bermuda ma cresciuta in Inghilterra, Lena Headey è nota a tutti come la Cersei di “Game of Thrones”

Nata ad Hamilton (Isole Bermuda) il 3 ottobre 1973, Lena Kathren Headey è un’attrice britannica conosciuta da molti come Gorgo, regina di Sparta, nei film “300” e “300 - L’alba di un impero”. Tuttavia, il suo ruolo più celebre è un altro: è infatti lei la Cersei Lannister della fortunata serie “Game of Thrones”.

Figlia di un poliziotto incaricato di addestrare le reclute, Lena - ora al cinema con “Una famiglia al tappeto” - trascorre la maggior parte della sua infanzia tra il Somerset e Huddersfield, per poi trasferirsi a Londra all’età di 17 anni. Ma vediamo tutte le curiosità su di lei.

Vittima dei bulli

Da bambina, Lena Headey viene presa di mira dai bulli per via delle lezioni di pronuncia che sua madre la costringe a seguire: la signora Headey voleva che la figlia parlasse come una vera dama inglese, ma gli amici di Lena non apprezzavano quell’accento snob. «Ricordo che, un giorno, chiesi ad un bambino dove fosse il campo da calcio e lui iniziò a chiedermi da dove venissi, per poi colpirmi in testa con la sua mazza da cricket perché ero diversa», ha raccontato in un’intervista. Neppure quando diventa un’attrice di successo, le cose migliorano. Agli inizi degli anni ‘90, quando entra nel cast de “Il Libro della Giungla”, mentre è in un pub coi suoi amici una ragazza la colpisce con un pugno accusandola di darsi troppe arie.

L’amicizia con Peter Dinklage

Con Peter Dinklage, il Tyrion Lannister di “Game of Thrones”, Lena Headey è amica da sempre. I due si conoscono sul set del film indipendente “Pete Small Is Dead” nel 2010, ed è proprio Peter a raccomandarla alla produzione de “Il Trono di Spade”. «Un’altra attrice avrebbe dato a Cersei un’interpretazione malvagia, mentre Lena la interpreta come una mamma leonessa, forse perché è madre lei stessa. Cersei farebbe di tutto per proteggere i suoi», ha spiegato Dinklage.

L’impegno con la P.E.T.A.

Nel 2008, Lena Headey posa per una campagna contro i circhi per la P.E.T.A. (People for the Ethical Treatment of Animals), denunciando le crudeltà a cui gli elefanti e gli altri animali sono sottoposti in quel contesto. «Gli addestratori dei circhi spesso costringono elefanti, orsi, tigri e altri animali ad eseguire i loro trucchi picchiandoli e frustandoli, utilizzando persino scariche elettriche», ha commentato.

I tatuaggi

Lena Headey ha ben nove tatuaggi, compresi un grande fiore di loto sulla schiena e il nome del suo ex fidanzato Jason (in thailandese) sul braccio. Durante le registrazione di “Game of Thrones” i costumisti e i truccatori si son dovuti ingegnare affinché questi non si vedessero. A volte hanno persino utilizzato riprese doppie, filmandola prima frontalmente e poi di schiena.

Le gravidanze

Durante la prima stagione di “Game of Thrones”, Lena era incinta del primo figlio, Wylie. La produzione la vestiva con abiti lunghi e morbidi che nascondessero la sua pancia, e talvolta fu impiegata anche una controfigura. «Anche dopo le riprese non mi sentivo a mio agio con le mie forme di futura mamma: non ero felice, e gli ormoni non aiutavano», ha confessato poi. Andò meglio nel 2015, quando - durante la sesta stagione - aspettava il secondogenito Teddy.

Gli animali

Amante degli animali, Lena Headey ha un beagle di nome Wizard e un griffone di Bruxelles che in origine si chiamava Nuggets, ma che ha poi ribattezzato Angela Lansbury quando si è resa conto della sua somiglianza con l’attrice di “Murder, She Wrote”. E non è finita qui: ha anche due bassotti (Monkey e Skippy) e un trovatello di nome Irish.

I film horror

Attrice per numerosi film horror, Lena ama questo genere. Anzi, è proprio il suo preferito. «Molte persone hanno paura degli horror, io invece li adoro. Ad esempio, “Non aprite quella porta” lo trovo molto rilassante: vedere film horror è un momento d’evasione, il mio cervello si spegne e io posso immergermi in quelle atmosfere dark e fantastiche», ha dichiarato.