Elvis Presley, Austin Butler sarà il cantante nel film di Baz Luhrmann

Austin Butler sarà Elvis Presley. Il regista Baz Luhrmann ha confermato la scelta dell’attore tramite il magazine Variety a cui ha rivelato altre informazioni sul film che racconterà il rapporto tra l’iconica star della musica e il manager Colonnello Tom Parker, interpretato da Tom Hanks.

Austin Butler: chi è l'attore

Austin Butler, classe 1991, è tra gli artisti maggiormente in ascesa nel mondo dorato di Hollywood. Il giovanissimo attore si fa conoscere al pubblico di tutto il mondo a partire dai primi anni del nuovo millennio, il suo talento nella recitazione va di pari passo con quello per il canto, infatti Austin debutta anche a Broadway dove conquista pubblico e critica.

Uno degli ultimi lavori dell’attore è “Once Upon A Time In Hollywood” di Quentin Tarantino, la cui distribuzione in Italia avverrà il 19 settembre 2019. Per quanto riguarda la vita sentimentale, l’attore è felicemente fidanzato dal 2011 con Vanessa Hudgens.

Baz Luhrmann e la decisione di scegliere Austin Butler

Il regista è tra i più popolari e di successo degli ultimi decenni, tra i suoi lavori più celebri spiccano “Il Grande Gatsby” con protagonista Leonardo Di Caprio e “Moulin Rouge!” con Ewan McGregor e Nicole Kidman (qui potete trovare tutte le foto più belle della protagonista di Big Little Lies).

Baz Luhrmann ha dichiarato di aver visto provini di grandi attori ma di aver saputo subito che l’attore perfetto sarebbe stato Austin dopo la sua performance a Broadway: “Sapevo che non avrei potuto fare questo film se il cast non fosse stato assolutamente perfetto, così abbiamo cercato a lungo un attore con la capacità di evocare il singolare movimento naturale e le qualità vocali di questa star inarrivabile così come la vulnerabilità interiore dell’artista. Durante tutto il processo di casting, per me è stato un onore incontrare una varietà così vasta di talenti. Sono venuto a conoscenza di Austin Butler quando ha interpretato il ruolo di spicco opposto a quello di Denzel Washington all’interno di 'Arriva l'uomo del ghiaccio' a Broadway, attraverso un percorso di dure prove sullo schermo e workshop di musica e recitazione, ho capito di aver trovato inequivocabilmente chi avrebbe potuto incarnare lo spirito di uno degli artisti musicali più iconici al mondo”.

Austin Butler: la prima dichiarazione dopo la notizia

L’attore ha commentato la notizia dell’assegnazione del ruolo con un post sul suo profilo Instagram che vanta oltre due milioni di follower. Austin ha condiviso un articolo riportante la scelta del regista di assegnargli il ruolo aggiungendo un verso estratto da “Love Me Tender”, uno dei brani più celebri di Elvis: “You have made my life complete, and I love you so”.

Numerosi i commenti entusiasti, compresi quelli dell’attrice e cantante Ashley Tisdale che ha scritto: “Tutta la tua vita sta per cambiare”.