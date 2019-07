Film al cinema questa settimana, in uscita dall’11 al 17 luglio

Film in uscita giovedì 11 luglio

Domino

Esce in tutte le sale italiane giovedì 11 luglio l’ultimo film diretto da Brian De Palma, il thriller danese “Domino”. Christian e Alex sono due poliziotti dell'unità crimini speciali di Copenaghen. Dopo l’omicidio del loro caro collega Lars durante un’operazione di polizia, i due si lanciano alla disperata ricerca del colpevole, affiliato alla cellula danese dell’ISIS. Nel cast, Nikolaj Coster-Waldau, attore danese noto per “Il Trono di Spade”, Carice van Houten, anch’essa volto noto per tutti i fan di “Game of Thrones”, e Guy Pearce.

Il ritratto negato

Sempre giovedì 11 luglio esce al cinema il biopic polacco “Il ritratto negato” di Andrzej Wajda con Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof Pieczynski. La storia raccontata è quella di Wladyslaw Strzeminski, artista, vittima delle persecuzioni del regime comunista per non aver adeguato la sua arte astratta ai dettami del realismo socialista. Il film esce postumo poiché il regista Andrzej Wajda è scomparso nel 2016. 4 nomination agli Oscar in carriera, è considerato uno dei principali esponenti del cinema polacco. “Il ritratto negato” rappresenta il suo involontario testamento spirituale.

Welcome Home

Aaron Paul, Emily Ratajkowski e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti del thriller diretto da George Ratliff “Welcome Home”. Girato in Italia, è la storia di Bryan e Cassie, una coppia americana in crisi che tenta di recuperare il rapporto con un viaggio romantico in Italia. Appena arrivati nel casolare in Umbria che li ospiterà, fanno la conoscenza del loro vicino di casa, Federico, un uomo affascinante e ambiguo. Un thriller sensuale ricco di colpi di scena con un cast internazionale, nei cinema italiani dall’11 luglio.

The Cure - Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London

Il 7 luglio 2018 la band i Cure hanno festeggiato 40 anni di onorata carriera con un live celebrativo a Hyde Park, a Londra. Lo storico concerto è stato registrato in Dolby 5.1 e diretto dallo storico collaboratore della band Tim Pope. Giovedì 11 luglio il live arriva al cinema con “The Cure - Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London”. Sul palco, oltre ai Cure, anche Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive e The Twilight Sad.

Film in uscita lunedì 15 luglio

Alla corte di Ruth - RBG

Nata a New York nel 1933, Ruth Bader Ginsburg è stata la seconda donna a essere nominata tra i nove componenti della Corte Suprema. Soprannominata “Notorious RBG”, ha sempre lottato per la parità dei sessi e contro ogni tipo di discriminazione. Diretto da Julie Cohen e Betsy West, il documentario è stato presentato al Sundance nel 2018 e ha ricevuto due nomination agli Oscar 2019, come miglior documentario e miglior canzone originale.

Film in uscita mercoledì 17 luglio

Baby Gang

Ambientato nelle periferie di Roma, “Baby Gang” di Stefano Calvagna racconta la storia di cinque adolescenti che formano un baby gang che vuole prendere il controllo del quartiere. A loro, si contrappongono le storie dei loro coetanei che invece vivono l’esistenza tipica dei loro anni. Con Daniele Lelli, Raffaele Sola, Gianluca Barone, Francesco Lisandrelli, Gianmarco Malizia.