Un anno fa, esattamente l'8 luglio, ci lasciava Carlo Vanzina, un regista che nel suo percorso professionale è riuscito, come solo pochissimi altri sono stati in grado di fare, a raccontare le stagioni che hanno attraversato il nostro paese. La sua ironia ha colorato i nostri decenni e si è impressa nei nostri ricordi. Basti pensare a Sapore di Mare che con toni scanzonati e musiche straordinarie ha dipinto una Italia frizzante ma caratterizzata anche da piccolezze e tradimenti (non solo corna per intenderci, anche umani e sociali). Sky Cinema lo omaggia con una programmazione dedicata su Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) proprio lunedì 8 luglio a partire dalle ore 12.40.



Non si tratta di una maratona costruita come una compilation bensì di una serie di film ragionati, che raccontano Carlo Vanzina in tutte le sue sfumature. Prendiamo MA TU DI CHE SEGNO 6? e che nel cast ha tra gli altri Massimo Boldi, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme: se c'è un tema che ossessiona gli italiani, a volte più del sesso, è l'oroscopo, è il poter leggere ogni mattina, aperti gli occhi, che la giornata andrà bene nel lavoro, in amore e nelle amicizie. Se possibile tutti e tre insieme. BANZAI riporta all'epica degli equivoci. Il Neorealismo ha giocato molto sull'ambiguità umana, sul se non puoi convincere confondi. Qui Vanzina estremizza il concetto: Paolo Villaggio si ritrova per sbaglio a Bangkok inseguito da un clan di malviventi. L'occhio di Carlo Vanzina per l'universo femminile non è mai stato discreto ma è sempre stato attento e colto. il suo elogio a quell'universo è custodito in QUELLO CHE LE RAGAZZE NON DICONO con l'ex Miss Italia Martina Colombari. Il rap ci ha fatto riscoprire le periferie, quei luoghi di formazione che spesso ruotavano intorno a un bar: quelle suggestioni offre I FICHISSIMI, ambientato nella periferia milanese con Jerry Calà e Diego Abatantuono. Nella storia del cinema prima o poi torna un colpo perpetrato dai soliti ignoti. E' uno degli elementi catalizzanti dell'ultima stagione del cinema in bianco e nero. Carlo Vanzina lo fa (ri)scoprire attraverso le peripezie di una banda di criminali ne I MITICI - COLPO GOBBO A MILANO con Claudio Amendola, Ricky Memphis e Monica Bellucci.



In prima serata, alle 21.15, andiamo Versilia unico luogo d'Italia insieme a Portofino e Capri, dove gli anni Sessanta non sono mai finiti. Qell'estate durata dieci anni sviscerata da Edoardo Vianello si sublima in SAPORE DI MARE, con Jerry Calà, Christian De Sica e Virna Lisi. L'arduo compito di chiudere una giornata così importante, così divertente, così socialmente educativa è affidato all’ultima perla firmata Vanzina, quella CACCIA AL TESORO con Vincenzo Salemme che romanza il furto del gioiello di San Gennaro, un sacrilegio tragi-comico in quella commedia vivente che è la napoletanità.



L’omaggio a Carlo Vanzina fa parte del ciclo RISATE ALL’ITALIANA, in onda su Sky Cinema Collection da sabato 6 a venerdì 19 luglio: una collezione di oltre 60 titoli con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti di casa nostra che ci hanno regalato indimenticabili momenti di svago e divertimento, disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.



OMAGGIO A CARLO VANZINA è su Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) lunedì 8 luglio dalle 12.40 con una maratona di alcuni suoi film e, alle 21.00 (in contemporanea con Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due) con una puntata speciale di 100x100 Cinema, tutta dedicata al regista scomparso un anno fa con i ricordi di alcuni compagni di vita e di set, tra gli altri Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo. Anche Gianni Canova e Francesco Castelnuovo racconteranno i loro Vanzina preferiti in una puntata speciale di Questo o Quello, in onda sabato 6 luglio alle 21.