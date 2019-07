Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 3 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 3 luglio, in TV su Sky. Azione, animazione e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

Truffatori in erba, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Truffatori in erba” è un film del 2018 diretto da Nash Edgerton, con protagonisti David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried. Harold Soyinka è il manager di una compagnia farmaceutica che si deve recare in viaggio da Chicago in Messico con i temutissimi capi Richard ed Elaine. Nel laboratorio messicano della società, Richard ordinerà che si smetta di vendere il Cannabax, un prodotto a base di marijuana, a un brutale trafficante conosciuto come Pantera Nera. Harold nel frattempo scopre che sarà licenziato nel momento in cui i due capi venderanno la compagnia a una società con cui hanno già preso accordi. E per quel dannato effetto domino che sempre travolge tutti gli ambiti della vita non appena qualcosa va male, anche la sua vita privata andrà in frantumi. Un action comedy, tra suspense, colpi di scena e ritmi velocissimi.

Taken: la vendetta, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film d’azione diretto da Olivier Megaton, con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Serbedzija, Leland Orser, Luke Grimes. Un ex uomo della CIA, Bryan Mills è obiettivo della vendetta di un gruppo di criminali albanesi, imparentati con i rapitori uccisi per sua mano nella liberazione della figlia Kim avvenuta qualche tempo addietro. Sequel della pellicola “Io vi troverò”, sempre con Liam Neeson.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Another Happy Day, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2011 dove, in occasione di un caotico matrimonio, si riunisce una famiglia decisamente sui generis. Con Ellen Barkin, Michael Nardelli, Thomas Hayden Church, Demi Moore, George Kennedy, Ezra Miller, Daniel Yelsky e Kate Bosworth. Alla vigilia del matrimonio di suo figlio, Lynn, una donna che ha sempre nascosto le sue emozioni, deve fare i conti con il suo ex-marito e la sua calda moglie, con il disprezzo della madre fredda, il padre lontano e la sua ridicola sorella. E la presenza dei suoi tre figli profondamente turbati non rende di certo le cose più facili. Un film comico e oscuro allo stesso tempo, da guardare per una serata all’insegna delle emozioni.

Mal di pietre, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film di Nicole Garcia, con Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan, Victoire Du Bois. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle conosce la vera passione quando incontra l'ufficiale André. Marion Cotillard e Louis Garrel in una febbrile storia d'amore dal bestseller di Milena Agus.

Where hands touch, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Amma Asante. Un film con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg, Tom Goodman-Hill. Berlino, 1944. Leyna è una ragazza tedesca di razza mista che vive nella paura a causa del colore della sua pelle. Quando incontra Lurtz, il figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana, i due si innamorano. Ma la loro relazione non ha futuro. Il racconto di un amore impossibile.

Conspiracy – La cospirazione, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Shintaro Shimosawa, nel cast: Al Pacino, Anthony Hopkins e Josh Duhamel. Ben Cahill è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams, uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto. Debutto alla regia di Shimosawa con questo avvincente thriller.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Lorax – Il guardiano della foresta, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Chris Renaud, Kyle Balda, film del 2012 con Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Rob Riggle, Jenny Slate. Come tutti anche Ted è nato e cresciuto in una cittadina in cui tutto è di plastica, tutto è finto e non c'è vegetazione. In quel microambiente la vita scorre tranquilla e nessuno sente la mancanza del verde. Nessuno tranne la ragazza di cui Ted è perdutamente innamorato: lei farebbe di tutto per trovare un albero, lui farà di tutto per procurarglielo. A mettergli i bastoni fra le ruote è il magnate locale, lo spietato industriale che rifornisce la città di ossigeno in bottiglia e che non ha interesse ad un ritorno della fotosintesi clorofilliana. Cartoon ecologista dai creatori di “Cattivissimo me”.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Terminator, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di James Cameron. Un film del 1984 con Michael Biehn, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Lance Henriksen, Paul Winfield. Un cyborg proveniente dal 2029 arriva nella Los Angeles del 1984. Nel futuro, la Terra, dopo un conflitto nucleare, è dominata da macchine che hanno preso il sopravvento sugli uomini. Un film che è diventato un cult, dove tutto è perfetto: la regia, la fotografia, il montaggio, gli effetti speciali e l’interpretazione di Schwarzenegger nei panni del cyborg.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Il caso Jeffrey McDonald, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Nicholas McCarthy, con Scott Foley e Dave Annable. Negli anni Settanta fece scalpore su tutti i giornali la notizia della morte di una donna incinta e delle sue due figlie, facenti parte della famiglia di un celebre dottore dei “berretti verdi”, ossia arruolato nelle forze speciali dell’esercito statunitense, tale Jeffrey McDonald. La notizia ebbe ancora più eco quando l’accusa incominciò a cadere proprio su di lui, forse reo di essersi macchiato di quell’orribile triplo omicidio. Un viaggio-documentario nel cuore di un caso di cronaca che ha scioccato gli Stati Uniti.

Red, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Robert Schwentke. Un film con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Mary-Louise Parker. Quattro agenti della CIA ormai in pensione decidono di rimettersi in gioco per catturare un pericoloso killer tecnologico. Tratto dal breve fumetto DC Comics scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hammer, “Red” è stato completamente reinventato nella sceneggiatura dei fratelli Hoeber.

Film commedia da vedere stasera in TV

Permettimi di amarti, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Shane Stanley con Jane Seymour, Nia Peeples, Parker Stevenson, William Shockley, Ian Ogilvy. Veronica è abituata da anni ad avere il ruolo dell'amante, con grande cura di ogni mattone della fortezza che le circonda il cuore. Il suo migliore amico, Brandon, la conosce meglio di chiunque altro e la aiuterà a sciogliere i suoi blocchi emotivi. Una commedia romantica, utile anche per riflettere.

Fantozzi – Il ritorno, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Antonio Allocca, Paolo Paoloni. Dopo un periodo in paradiso, Fantozzi torna sulla Terra e riprende il tran-tran di sempre. Ad aspettarlo ci sono alcune conferme (i compagni d'ufficio) e qualche spiacevole novità. Nono episodio della celebre saga comica con protagonista Paolo Villaggio. Per i fan delle divertenti disavventure del ragionier Ugo Fantozzi.

Tiramisù, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

In onda su Sky Cinema Uno +24, alle ore 21:15, troviamo “Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia e Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

I love Radio Rock, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film del 2009 con Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, Kenneth Branagh diretto da Richard Curtis. A metà anni '60, nella rigida Inghilterra che si stava risvegliando grazie alla Swinging London, i neo denominati teenager trovavano una scappatoia dalla severa realtà ascoltando le radio pirata che, a differenza della BBC, trasmettevano canzoni rock e pop ventiquattro ore al giorno. Una commedia brillante ed esilarante - a tratti commovente - da vedere per una serata divertente.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Yates. Un film con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter. Confinato a Privet Drive, Harry scopre che esiste un'organizzazione segreta comandata da Albus Silente, l'Ordine della Fenice, il cui compito è combattere Lord Voldemort. Quinta volta per Potter al cinema, prima volta per David Yates, regista inglese che supera la prova accompagnando Harry alla maturità e all'autonomia affettiva.

Film biografici da vedere stasera in TV

Steve Jobs, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film biografico americano del 2015 per la regia di Danny Boyle con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen e Jeff Daniels. Partendo dal lancio degli iconici prodotti e terminando nel 1998 con l’avvento del Mac, il film parla di Steve Jobs, prodigio di Cupertino e fondatore della Apple, padre della rivoluzione digitale venuto a mancare nel 2011. Un film ben orchestrato e una biografia scandita da eventi e attori di qualità.

