Mercoledì 3 luglio alle ore 21.15 tenetevi liberi perché su Sky Cinema Uno arriva Truffatori in erba.

Un film d’azione che vi terrà incollati allo schermo per innumerevoli ragioni, a partire dalla trama: Harold Soyinka è il manager di una compagnia farmaceutica che si deve recare in viaggio da Chicago in Messico con i temutissimi capi Richard ed Elaine.

Nel laboratorio messicano della società, Richard ordinerà che si smetta di vendere il Cannabax, un prodotto a base di marijuana, a un brutale trafficante conosciuto come Pantera Nera.

Harold nel frattempo scopre che sarà licenziato nel momento in cui i due capi venderanno la compagnia a una società con cui hanno già preso accordi.

E per quel dannato effetto domino che sempre travolge tutti gli ambiti della vita non appena qualcosa va male, anche la sua vita privata andrà in frantumi: Harold scoprirà infatti che sua moglie Bonnie ha una relazione extraconiugale.

E, dulcis in fundo, verrà preso di mira da Pantera Nera che spera di ottenere la formula del Cannabax.

Harold scompare misteriosamente prima che una chiamata ai due capi chieda un risarcimento di cinque milioni di dollari per rilasciarlo. Piuttosto che pagare, Richard decide di fare entrare in azione il fratello Mitch, un ex mercenario.

Un mix esplosivo di azione, suspense, colpi di scena e ritmi velocissimi!

E vogliamo parlare del cast? David Oyelowo (Selma – La strada per la libertà), Joel Edgerton, Charlize Theron e Amanda Seyfried riuniti sullo stesso set per un film che definire imperdibile sarebbe riduttivo.

Non perdete Truffatori in erba, in onda mercoledì 3 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno.