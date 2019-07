Sky Cinema: la programmazione di luglio

Tutta l’offerta di Sky Cinema, suddivisa per canali, del mese di luglio: prime visioni e film per tutta la famiglia

Anche a luglio, l’offerta di Sky Cinema si arricchisce di prime visioni tv e grandi film da vedere con tutta la famiglia. Sky Cinema Uno (canale 301) prosegue con le prime tv e i blockbuster di successo, mentre Sky Cinema Due (canale 302) continua con la programmazione dedicata alle rassegne e ai film più amati dalla critica e dal pubblico. Sky Cinema Collection (canale 303) presenta le grandi collezioni tematiche. E poi ci sono i 6 canali di genere: Sky Cinema Family (canale 304), Sky Cinema Action (canale 305), Sky Cinema Suspense (canale 306), Sky Cinema Romance (canale 307), Sky Cinema Drama (canale 308) e Sky Cinema Comedy (canale 309), per accontentare i gusti di tutti. Vediamo quali sono i titoli più attesi nella programmazione di Sky Cinema durante il mese di luglio.

Sky Cinema Uno: la programmazione di luglio

Sky Cinema Uno (canale 301) è il canale dedicato alle prime visioni tv e ai blockbuster hollywoodiani e anche a luglio non mancano i grandi titoli. A partire da VENOM, l’acerrimo nemico di Spider-Man, interpretato da Tom Hardy, in onda lunedì 1 luglio. E ancora TRUFFATORI IN ERBA di Nash Edgerton con David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron e Amanda Seyfried o il thriller di James McTeigue LA RIVALSA DI UNA MADRE – BREAKING IN. L’avventura fantasy LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI con Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy, è la prima tv di lunedì 8 luglio. Giovedì 11 luglio Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth sono i protagonisti di 7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE di Drew Goddard. A-X-L: UN'AMICIZIA EXTRAORDINARIA è la prima visione di domenica 14 luglio, un film di fantascienza in cui al centro c’è la vera amicizia. Claudio Bisio torna nel film di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi BENTORNATO PRESIDENTE; il remake dell’omonimo film messicano del 2011 MISS BALA - SOLA CONTRO TUTTI è il film in onda giovedì 18 luglio. Lunedì 22 luglio il thriller BENT - POLIZIA CRIMINALE con Karl Urban, Andy Garcia e Sofía Vergara. REPLICAS di Jeffrey Nachmanoff è il thriller fantascientifico con Keanu Reeves e Alice Eve in onda mercoledì 24 luglio. L’ultima prima visione tv è THE PREDATOR, diretto da Shane Black, in onda su Sky Cinema Uno lunedì 29 luglio.

Ma Sky Cinema Uno non è solo prime visioni tv, in programma nel mese di luglio anche tanti film di successo come l’avventura fantasy con Robin Williams JUMANJI o IL PRIMO CAVALIERE, avventura medioevale con Sean Connery e Richard Gere. Segnaliamo anche la divertente commedia con Adam Sandler, Chris Rock e Kevin James UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI e il film con Julia Roberts MANGIA, PREGA, AMA. E ancora il thriller fantascientifico PREDESTINATION con Ethan Hawke, Jessica Alba, Salma Hayek e Pierce Brosnan ne IL FIDANZATO DI MIA SORELLA e Michael Douglas nel thriller adrenalinico THE REACH – CACCIA ALL'UOMO. Inoltre, domenica 7 luglio c’è una maratona Spiderm-Man, che inizia alle 14.30 con THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO e prosegue con SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3.

Sky Cinema Due: la programmazione di luglio

Sky Cinema Due (canale 302) è il canale dedicato alle prime visioni di qualità e alle pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. Anche a luglio, grandi proposte per gli abbonati. Tra le prime visioni tv, da non perdere WHERE HANDS TOUCH con Abbie Cornish, Amandla Stenberg, George MacKay e Christopher Eccleston. Domenica 7 luglio, Christian Bale è Dick Cheney nel premiatissimo VICE - L'UOMO NELL'OMBRA, Julia Roberts e Lucas Hedges sono i protagonisti del dramma familiare diretto da Peter Hedges BEN IS BACK, mentre Salvatore Esposito è l’interprete principale del film dal carico psicologico e sociale stimolante L’EROE. In occasione dell’anniversario del primo allunaggio Ryan Gosling è Neil Armstrong nel film FIRST MAN – IL PRIMO UOMO, in onda domenica 21 luglio.

Tra gli altri film in programma a luglio segnaliamo anche TENERAMENTE FOLLE con Mark Ruffalo e Zoe Saldana, THE LOBSTER con Colin Farrell e Rachel Weisz, il film di Spike Lee con Danny Aiello FA' LA COSA GIUSTA, BORG McENROE, con le due leggende del tennis interpretate rispettivamente da Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf. Hilary Swank compie 45 anni il 30 luglio e Sky Cinema la celebra con una programmazione dedicata: in prima serata in 55 PASSI e in seconda serata in FREEDOM WRITERS. Per i grandi classici intramontabili, la programmazione di luglio propone SUL LAGO DORATO, con Katharine Hepburn ed Henry Fonda, TAXI DRIVER di Martin Scorsese con Robert De Niro, il capolavoro di Oliver Stone PLATOON con Willem Dafoe, Tom Berenger e Charlie Sheen, QUINTO POTERE, con William Holden, Robert Duvall, Faye Dunaway e Peter Finch. Chiude il mese la comicità brillante e assurda di MONTY PYTHON - IL SENSO DELLA VITA.

Sky Cinema Collection: la programmazione di luglio

Sky Cinema Collection (canale 303) è il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche. Queste mese le collezioni sono REVENGE, RISATE ALL’ITALIANA e WESTERN.

Revenge

Prosegue fino al 5 luglio la programmazione dei film della collezione REVENGE, con oltre 30 titoli che rappresentano al meglio il tema della vendetta. A luglio da non perdere LA VENDETTA DI VIKTOR di Philippe Martinez con Gerard Depardieu ed Elizabeth Hurley, AMERICAN ASSASSIN di Michael Cuesta con Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, TAKEN – LA VENDETTA di Olivier Megaton con Liam Neeson e Maggie Grace, IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE di Eli Roth con Bruce Willis, Elizabeth Shue, Vincent D’Onofrio e NEMESI di Walter Hill con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub.

Risate all’italiana

Da sabato 6 a venerdì 19 luglio l’appuntamento su Sky Cinema Collection è con le migliori commedie “made in Italy”: oltre 60 titoli per divertirsi con tutta la famiglia. Segnaliamo la commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso QUO VADO? di Gennaro Nunziante o, dello stesso regista, IL VEGETALE, con Fabio Rovazzi nei panni di un ambizioso neolaureato alla ricerca del primo impiego. E ancora l’ultima commedia targata Giovanni Veronesi, MOSCHETTIERI DEL RE - LA PENULTIMA MISSIONE, con Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo. BOB & MARYS - CRIMINALI A DOMICILIO vede sempre Rocco Papaleo con Laura Morante in un film spassoso e divertente. Carlo Verdone dirige se stesso e Ilenia Pastorelli nell’esilarante BENEDETTA FOLLIA. Ilenia Pastorelli è nel cast anche di COSA FAI A CAPODANNO?, commedia dai piccanti equivoci con Luca Argentero e Alessandro Haber. Diego Abatantuono è uno dei protegonisti di alcuni dei film di maggior successo degli ultimi anni, lo vediamo in BELLI DI PAPÀ di Guido Chiesa, in PUOI BACIARE LO SPOSO e in COMPROMESSI SPOSI, accanto a Vincenzo Salemme. Lo stesso Salemme lo ritroviamo in CACCIA AL TESORO e in UNA FESTA ESAGERATA. Da non perdere neanche Fabio De Luigi nella commedia da lui diretta e interpretata TIRAMISÙ e la simpatia dilagante di Edoardo Leo in IO C'È in cui, con l’aiuto di Margherita Buy e Giuseppe Battiston, fonda una nuova religione.

Lunedì 8 luglio, Sky Cinema Collection rende OMAGGIO A CARLO VANZINA, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico scomparso 1 anno fa. In programmazione, a partire dalle 12.40 una maratona e una puntata speciale di 100x100Cinema (alle 21.00 in contemporanea con Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due). Questi i film trasmessi: MA TU DI CHE SEGNO 6?, BANZAI, QUELLO CHE LE RAGAZZE NON DICONO, I FICHISSIMI, I MITICI - COLPO GOBBO A MILANO e il classico SAPORE DI MARE.

Western

Da sabato 20 luglio a venerdì 2 agosto Sky Cinema Collection propone una programmazione interamente dedicata al genere western. Tra gli oltre 40 film proposti, segnaliamo il classico con Burt Lancaster e Kirk Douglas SFIDA ALL'O.K. CORRAL, IL GRANDE PAESE con Gregory Peck e Charlton Heston, DOVE LA TERRA SCOTTA con Gary Cooper, il capolavoro di John Huston GLI INESORABILI con Burt Lancaster e Audrey Hepburn, I DUE VOLTI DELLA VENDETTA con Marlon Brando, il celebre L'UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE di John Ford con John Wayne e James Stewart. E ancora I QUATTRO FIGLI DI KATIE ELDER, COSTRETTO AD UCCIDERE, SHALAKO con Sean Connery e Brigitte Bardot e CHATO con Charles Bronson. Non possono mancare i grandi film di Sergio Leone, a cominciare dai tre capitoli appartenenti alla Trilogia del dollaro con Clint Eastwood protagonista, tutti in versione restaurata: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO. Oltre ai due film western della Trilogia del tempo: C'ERA UNA VOLTA IL WEST con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson e il nostalgico GIÙ LA TESTA (in versione restaurata) con James Coburn e Rod Steiger. Tra i titoli più moderni, segnaliamo il western australiano CARABINA QUIGLEY, con Tom Selleck, l’indimenticabile BALLA COI LUPI, diretto e interpretato da Kevin Costner, GERONIMO, con Gene Hackman e Wes Studi. E ancora COWBOYS & ALIENS, in cui il genere western è contaminato da quello sci-fi, e HOSTILES – OSTILI, diretto da Scott Cooper e interpretato da Christian Bale, Wes Studi e Rosamund Pike.

Sky Cinema Family: la programmazione di luglio

La programmazione di Sky Cinema Family (canale 304) propone, anche a luglio, grandi titoli per le serate in compagnia di tutta la famiglia. Commedie, film d’avventura e pellicole d’animazione per accontentare i gusti di tutti. Segnaliamo a luglio la prima visione tv L’APE MAIA – LE OLIMPIADI DI MIELE, l’adattamento cinematografico dell'omonimo libro per bambini LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA, la commedia che trae spunto da una serie tv di successo CI PENSA BEAVER, l’emozionante adattamento cinematografico HEIDI, l'amato personaggio nato dalla penna di Johanna Spyri, la divertente commedia diretta e interpretata da Danny DeVito MATILDA 6 MITICA, e l’avventura animata ambientata nella Preistoria I PRIMITIVI, dai creatori di Galline in fuga.

Inoltre, in occasione del Giffoni Experience, che si tiene da venerdì 19 a sabato 27 luglio, Sky Cinema Family propone una selezione di film premiati e presentati nelle precedenti edizioni ogni sabato di luglio in prima serata. Si parte sabato 6 con AVVENTURA NELLO SPAZIO, film vincitore della sezione First Screens 200. Sabato 13 si passa alla romantica commedia adolescenziale premiata al Sundance THE SPECTACULAR NOW con Miles Teller e Shailene Woodley. Sabato 20 è la volta di THE BACHELORS – UN NUOVO INIZIO, con J.K. Simmons, Julie Delpy, Josh Wiggins e Odeya Rush. Sabato 27, chiude il ciclo la fantastica avventura per ragazzi I RAGAZZI DI TIMPELBACH con Gérard Depardieu.

Sky Cinema Action: la programmazione di luglio

Gli appassionati dei film ad alto tasso adrenalinico possono sintonizzarsi su Sky Cinema Action (canale 305) che anche a luglio promette grandi emozioni. Segnaliamo l’action-thriller con Clint Eastwood e John Malkovich NEL CENTRO DEL MIRINO, l’action ricco di suspense con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker IMPATTO IMMINENTE. E poi JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO, il nuovo capitolo della saga campione d’incassi con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e il secondo capitolo della saga spy action KINGSMAN: IL CERCHIO D'ORO con Taron Egerton (Rocketman), Colin Firth e Julianne Moore, l’action a tutto gas con Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx BABY DRIVER - IL GENIO DELLA FUGA, JACK REACHER – LA PROVA DECISIVA con Tom Cruise e l’esotica avventura SAHARA con Matthew McConaughey e Penélope Cruz.

Sky Cinema Suspense: la programmazione di luglio

Sky Cinema Suspense (canale 306) è invece il canale per tutti colore che amano il brivido e le emozioni forti date da film thriller, crime, horror e noir. A luglio da non perdere PRESSURE, il thriller ambientato negli abissi o la caccia al serial killer di Denzel Washington e Angelina Jolie ne IL COLLEZIONISTA DI OSSA. Segnaliamo inoltre anche il thriller con Nicolas Cage e Nicole Kidman TRESPASS – SEQUESTRATI, la terza avventura della saga con Milla Jovovich, ispirata allo spettacolare videogioco, RESIDENT EVIL: EXTINCTION, il thriller SECRET WINDOW, tratto da un racconto di Stephen King con Johnny Depp, Maria Bello e John Turturro. E ancora Ed Harris, Samuel L. Jackson ed Eva Mendes alle prese con delitti e affari sporchi in CLEANER, il thriller psicologico con Pierce Brosnan e Guy Pearce DOPPIA COLPA, e lo spy-thriller diretto da George Clooney tratto dall’autobiografia di Chuck Barris, CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICOLOSA con Julia Roberts, Sam Rockwell, Drew Barrymore e lo stesso Clooney.

Horror night

Da non perdere, tutti i sabati, la HORROR NIGHT: a partire dalle seconda serata tre film da brividi. A luglio, segnaliamo THE STRANGERS - PREY AT NIGHT, con Christina Hendricks, sabato 6 luglio; sabato 13 un gruppo di studentesse evoca un’entità maligna nata sul web in SLENDER MAN; sabato 20 è la volta dell’opera prima del maestro dell’horror Eli Roth CABIN FEVER e si chiude sabato 27 con l'horror rivelazione diretto e interpretato da John Krasinski A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO con Emily Blunt.

Buon compleanno Sandra Bullock

In occasione del compleanno di Sandra Bullock, che venerdì 26 luglio compie 55 anni, Sky Cinema Suspense le dedica la prima e la seconda serata con PREMONITION e THE NET - INTRAPPOLATA NELLA RETE.

Sky Cinema Romance: la programmazione di luglio

I grandi amori e le storie più romantiche e passionali sono protagonisti della programmazione di Sky Cinema Romance, canale 307. A luglio, segnaliamo il grande classico con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg GHOST – FANTASMA, la love story ambientata durante la guerra di secessione RITORNO A COLD MOUNTAIN, con Nicole Kidman, Jude Law e Renée Zellweger, l’indimenticabile commedia romantica COLAZIONE DA TIFFANY con Audrey Hepburn, il sequel del musica di successo con Meryl Streep MAMMA MIA! CI RISIAMO, con Lily James e Amanda Seyfried e la graffiante commedia romantica con Jennifer Aniston e Gerard Butler IL CACCIATORE DI EX. Inoltre, sabato 6 luglio è la GIORNATA MONDIALE DEL BACIO e Sky Cinema Romance propone una maratona tutta dedicata al bacio. Tra i titoli proposti, 50 VOLTE IL PRIMO BACIO con Adam Sandler e Drew Barrymore, CASANOVA, interpretato da Heath Ledger e la storia d’amore senza tempo di ROMEO E GIULIETTA diretta da Franco Zeffirelli.

Buon compleanno Jennifer Lopez

In occasione del compleanno di Jennifer Lopez, che mercoledì 24 luglio compie 50 anni, Sky Cinema Romance propone la storia d’amore tra la cameriera Jennifer Lopez e il candidato al senato Ralph Fiennes in UN AMORE A 5 STELLE.

Sky Cinema Drama: la programmazione di luglio

Le grandi storie di ieri e di oggi e le biografie più emozionanti sono le protagoniste della programmazione di Sky Cinema Drama, canale 308. A luglio segnaliamo la prima visione TAIPEI - CITY OF LOVE, l’adattamento del romanzo di Tao Lin Taipei. Tra gli altri titoli in evidenza: il racconto del drammatico evento del 1980, quando un DC9 scomparve dagli schermi dei radar e precipitò, in USTICA con Marco Leonardi e Caterina Murino; il kolossal I DIECI COMANDAMENTI con Charlton Heston e Yul Brinner; il dramma psicologico con Blake Lively e Jason Clarke CHIUDI GLI OCCHI; il film sul tema dell'identità sessuale con Fanny Ardant LOLA PATER; il film diretto da Peter Jackson AMABILI RESTI con Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon e Stanley Tucci; il remake del cult del 1973 con Charlie Hunnam e Rami Malek PAPILLON; e il capolavoro diretto da Tim Robbins DEAD MAN WALKING – CONDANNATO A MORTE con Susan Sarandon, premiata con l’Oscar, e Sean Penn, vincitore dell’Orso d'argento.

Sky Cinema Comedy: la programmazione di luglio

Sky Cinema Comedy (canale 309) è il canale delle commedie per un intrattenimento leggero con il meglio della produzione italiana e internazionale. A luglio, sono da non perdere: la commedia brillante e tutta al femminile BEAUTY SHOP; l'irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy BEVERLY HILLS COP – UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS; la commedia romantica con Jean Dujardin e Melanie Laurent IL RITORNO DELL’EROE; CAMPIONE PER FORZA, con Tom Selleck; la commedia goliardica con John Cena GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE FIGLIE; infine, Dan Aykroyd e John Candy in NON È STATA UNA VACANZA... È STATA UNA GUERRA.

Inoltre, mercoledì 3 luglio, a 2 anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio, Sky Cinema Comedy ricorda il geniale attore con una programmazione dedicata. A partire dalle 12.35 sono previsti: BANZAI; TORNO A VIVERE DA SOLO, ALLA MIA CARA MAMMA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO, GENERAZIONE 1000 EURO, SISTEMO L’AMERICA E TORNO, FANTOZZI – IL RITORNO e FANTOZZI 2000 – LA CLONAZIONE.