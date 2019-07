Gli Intramontabili su Sky Cinema Due

Ci sono film su cui non tramonta mai il sole. Pellicole che il tempo non scolora e che sono entrati di diritto nell’immaginario collettivo e nella storia della nostra cultura. Ecco perché sarebbe opportuno e forse anche doveroso non perdere il ciclo che propone Sky Cinema Due nel mese di luglio. Un viaggio nei meandri di film intramontabili" (così si chiama il ciclo) dedicato proprio a quelle pellicole che hanno fatto la storia della settima arte.

Si comincia lunedì 1° luglio con il film Sul lago dorato per cui i protagonisti Katharine Hepburn ed Henry Fonda hanno ottenuto l’Oscar® nel 1982, oltre a quello vinto per la sceneggiatura non originale; lunedì 8 si passa al gioiello diretto da Martin Scorsese Taxi Driver, vincitore della Palma d’oro a Cannes 1976, con Robert De Niro assoluto protagonista; lunedì 15 si passa al capolavoro di Oliver Stone sul Vietnam Platoon che ottenne 4 Oscar® e 3 Golden Globe, e che vede protagonisti Willem Dafoe, Tom Berenger e Charlie Sheen; lunedì 22 è la volta del film di Sidney Lumet sul lato oscuro della televisione Quinto potere, con William Holden, Robert Duvall e i vincitori dell’Oscar® per questo ruolo Faye Dunaway e Peter Finch; lunedì 29, infine, chiude il mese la comicità brillante e assurda del noto gruppo inglese capitanato da John Cleese e Terry Jones Monty Python - Il Senso della Vita.