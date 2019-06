Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 18 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografici da vedere stasera in TV

La mia vita è uno zoo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film del 2012, capolavoro del regista Cameron Crowe, con un cast stellare che va da Matt Damon a Scarlett Johansson. La pellicola porta sullo schermo la storia tratta dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee. Dopo la scomparsa prematura della moglie, il protagonista decide di traslocare assieme ai figli per cambiare aria. La casa prescelta per il trasferimento, tuttavia, si trova in un luogo abbastanza strano, ossia nel bel mezzo di un vecchio zoo semiabbandonato dall’uomo ma non certo dai duecento animali esotici che ancora lo abitano. E il contratto di vendita dell’abitazione prevede che l’acquirente s’impegni a non chiudere lo zoo, motivo per cui l’uomo si ritrova costretto a gestire assieme alla famiglia una vera e propria giungla.

Escobar - Il fascino del male, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. Un film biografico che racconta la storia di Escobar sotto una nuova ottica.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film thriller diretto da Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un cardiochirurgo di fama internazionale ha un misterioso rapporto con un ragazzo che porterà lui e la sua famiglia sull’orlo dell’abisso. Un’inquietante pellicola premiata per la sceneggiatura al Festival di Cannes 2018.

Spooks: Il bene supremo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2015 diretto da Bharat Nalluri, con Kit Harington, Peter Firth, Jennifer Ehle, Elyes Gabel, Lara Pulver e Tuppence Middleton. Harry Prince è un agente del MI5, accusato per la fuga del terrorista Adem Qasim nel corso di un trasferimento. L’uomo scompare insieme al terrorista e si pensa che i due possano essere coinvolti nell’organizzazione di un attentato. Per questo, viene contattato un ex allievo di Prince, l’unica persona in grado di rintracciarlo.

La reginetta del male, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2018 diretto da Philippe Gagnon, con Zoe McLellan, Allie MacDonald, Nia Roam, Anana Rydvald e Judith Baribeau. Julie Taylor, insegnante di matematica, riceve l’incarico di tenere la classe della sua amica e collega, deceduta da poco, per sospetto suicidio. La donna ha passato un anno davvero difficile e questo rappresenta per lei e la figlia Miya un nuovo inizio. Tuttavia, le difficoltà non sono finite. La giovane ragazza, infatti, si è avvicinata alla compagna di classe Amy Turner, una vera manipolatrice, con un’ossessione piuttosto particolare: diventare regina del ballo. Amy è disposta a tutto pur di vincere il titolo in questione e non conosce limiti per raggiungere il suo scopo. Julie è preoccupata per la sicurezza della figlia, che diventa sempre più asservita all’amica.

Knock knock, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2015 diretto da Eli Roth, con Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Ignacia Allamand e Aaron Burns. Due ragazze bellissime entrano nella vita di un uomo, sposato e padre, lasciato solo dalla famiglia per un weekend. Quello che doveva essere un fine settimana di fantasie selvagge si trasforma, però, nel suo incubo peggiore.

Colpevole d'omicidio, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film thriller del 2002 diretto da Michael Caton-Jones. Con Robert De Niro, Frances McDormand, James Franco e Eliza Dushku. Vincent Lamarca, detective della polizia di New York, indaga sull’omicidio di uno spacciatore di droga. Durante le indagini, scopre che l’assassino è suo figlio Joseph, con cui non ha mai avuto un rapporto facile e che da tempo è alle prese con la tossicodipendenza.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Pellicola giapponese del 2015, diretta da Yoshihiro Osugi. Si tratta del trentaduesimo film d'animazione tratto dalla serie Doraemon di Fujiko F. Fujio. Nobita scopre che Gian e Suneo stanno girando un film insieme alla graziosa Shizuka. Anche lui vuole partecipare alle riprese, ma con un ruolo diverso dal solito. Ricorre, così, a Doraemon e ai suoi poteri, finché non incontra Aron, un alieno preoccupato per le sorti del suo pianeta, minacciato dai Pirati dello Spazio.

Film commedia da vedere stasera in TV

Toy Boy - Un ragazzo in vendita, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Nikki è un gigolò che prova ad attrarre a sé donne di tutte le età, sia per puro piacere che per farsi mantenere. Così seduce Samantha, una piacente avvocatessa quarantenne dotata di supervilla in cui lui si installa e che utilizza per gli incontri con le altre quando la donna è assente. Diretto da David Mackenzie con Ashton Kutcher nei panni del giovane sex symbol. Una commedia leggera per una serata all’insegna del relax.

Chocolat, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia diretta da Lasse Hallström, con Johnny Depp, Juliette Binoche, Leslie Caron, Alfred Molina, Lena Olin e Peter Stormare. In un piccolo paese della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo. Questo luogo magico saprà risvegliare sentimenti e desideri repressi. Juliette Binoche e Johnny Depp in una "dolce" commedia che stimola tutti i sensi.

Classe Z, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film commedia diretto da Guido Chiesa, con Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani e Luca Filippi. Il preside, i professori, i rappresentanti dei genitori e degli studenti sono riuniti in consiglio per decidere come procedere nei confronti del giovane professore di italiano che ha abbandonato la sua classe, la quinta di un liceo scientifico romano, a poca distanza dall'esame di maturità.

Il club delle prime mogli, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 1996 diretto da Hugh Wilson, con Bette Midler, Diane Keaton, Goldie Hawn, Sarah Jessica Parker, J. K. Simmons e Marcia Gay Harden. Trent’anni dopo tre vecchie amiche del college si ritrovano insieme e scoprono di essere state tutte mollate o tradite dai rispettivi mariti. Decidono così di vendicarsi e mettono in atto un diabolico piano per mettere gli uomini nei guai. Una pellicola spumeggiante e di grandissimo successo, tratta dal best-seller di Olivia Goldsmith.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Scoprendo Forrester, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico diretto da Gus Van Sant, con Sean Connery, Rob Brown e F. Murray Abraham. Jamal Wallace è nato nel Bronx e divide la propria vita tra l’amore per il basket e quello per la letteratura. Si ritrova per puro caso a conoscere William Forrester, autore di un unico libro e vincitore del Premio Pulitzer. L’uomo sembrava scomparso e il rapporto tra i due farà crescere entrambi.

Gli sdraiati, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film drammatico diretto da Francesca Archibugi, con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo e Gigio Alberti. Ispirato all’omonimo libro di Michele Serra, è la storia del rapporto tra un padre, Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, e un figlio, Tito, diciassettenne studente di liceo, che vive con lui dopo la separazione dalla moglie. Film da vedere per la delicatezza con cui la Archibugi descrive l’inevitabile scontro generazionale senza colpevolizzare né una né l’altra parte.

Gotti - Il primo padrino, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 diretto da Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto, però, l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee saranno molto diverse da quelle del padre. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

L'ora più buia, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Joe Wright, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane e Ronald Pickup. La pellicola racconta quel momento cruciale in cui Winston Churchill disse no all’egemonia di Hitler. Quella decisione fu molto importante per la storia dell'Europa. Una magistrale interpretazione di Gary Oldman nei panni dell’ex Primo Ministro britannico, che gli è valsa l’Oscar come miglior attore protagonista.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Kick - ass 2, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Regia di Jeff Wadlow. Un film con Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage, John Leguizamo. Kick Ass è felice di essersi unito ad una squadra di supereroi, nonostante Hit Girl manchi all'appello. Ma un'altra squadra, capitanata dal paranoico The Mother Fucker, lo cerca per ucciderlo. Sfacciataggine pop e colori saturi per il sequel di “Kick-Ass”.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV