Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 13 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Darkest Minds, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di fantascienza del 2018 diretto da Jennifer Yuh Nelson, con Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Patrick Gibson e Harris Dickinson. Pellicola tratta dalla serie di romanzi di Alexandra Bracken. Una malattia improvvisa uccide nel mondo migliaia di bambini, mentre lascia i sopravvissuti con degli straordinari superpoteri. Il governo tenta di estirpare il virus, ma senza successo. Così rinchiude i bambini vivi in un campo di lavoro, facendoli crescere lontano dal resto della popolazione. Una di loro, Ruby, riuscirà a fuggire dal campo e dovrà tentare in tutti i modi di sopravvivere tra amici e nemici.

Solo: A Star Wars Story, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film fantascientifico del 2018 diretto da Ron Howard conAlden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton. Han Solo è il protagonista di una serie di avventure nel profondo e pericoloso sottobosco criminale del mondo di Star Wars: in questo episodio incontrerà il suo futuro amico e copilota, Chewbecca, e il noto scommettitore Lando Calrissian. Una pellicola interamente dedicata al passato di Han Solo, tra fughe rocambolesche e avventure spaziali da non perdere.

Totò d’Arabia, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1965 diretto da Juan Antonio De La Loma, con l’indimenticabile Totò, George Rigaud, Fernando Sancho, Nieves Navarro e Mario Castellani. In questa pellicola Totò è una pseudo-spia dell'Intelligence Service, che superando rivali e avversità riesce a giungere in un paese petrolifero. Dopo diverse peripezie all’estero, Totò rientra in Italia e va a vivere a Napoli, dove diventa un industriale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wall Street, ore 21.15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1987 diretto da Oliver Stone, con Michael Douglas, Daryl Hannah, Charlie Sheen, Martin Sheen, Frank Adonis e John C. McGinley. La pellicola, vincitrice di un premio Oscar, racconta la storia di un giovane broker della Borsa di Wall Street, che diventa l’informatore di un grande speculatore finanziario.

Il mio amico Einstein, ore 21:00 Sky Cinema Drama

La straordinaria interpretazione di Andy Serkis porta sullo schermo il genio e la sregolatezza di Albert Einstein. Con lo sfondo della Prima Guerra Mondiale, il film ripercorre le teorie innovative e rivoluzionarie del celebre scienziato. Regia di Philip Martin, con la partecipazione di Donald Sumpter, Jim Broadbent, David Tennant e Richard McCabe.

O.G. - Original Gangster, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018, diretto da Jeff Wadlow, con Jeffrey Wright, Landon Liboiron, Lucy Hale, Tyler Posey Raine e Sam Lerner. Louis, conosciuto con l'appellativo di Original Gangster, è l'ex capo di una pericolosa gang, detenuto in un carcere di massima sicurezza. L'uomo ha quasi finito di scontare la sua pena di ben 24 anni. Il suo rilascio viene messo però a rischio quando decide di prendere sotto la sua ala un nuovo arrivato, Beecher, sul quale ha messo gli occhi il nuovo capo della gang.

Film thriller da vedere stasera in TV

La fratellanza, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film thriller del 2017 diretto da Ric Roman Waugh, con Nikolaj Coster-Waldau, Lake Bell, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan e Omari Hardwick. Jacob è un broker di Wall Street che finisce in prigione a causa di un incidente e alla conseguente morte del suo amico. Uscito dal carcere, è costretto dai capi di una gang a orchestrare un grave reato sulle strade della California del sud.

Un colpo perfetto, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un avvincente thriller del 2008, diretto da Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Constantine Gregory, Nathaniel Parker e Lambert Wilson. La pellicola è ambientata nella Londra degli anni ’60 e mette in scena una rapina ai danni di un’importante società. Un custode vicino alla pensione e una manager, entrambi impiegati presso la London Diamond Corporation, decidono di rubare i diamanti della società per la quale lavorano.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gnomeo e Giulietta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione della Gran Bretagna del 2011 per la regia di Kelly Asbury. I nani da giardino Gnomeo e Juliet devono superare una serie infinita di ostacoli, non troppo dissimili dalle disgrazie che hanno colpito gli omonimi personaggi di Shakespeare. Colonna sonora di Elton Johne divertimento assicurato per tutta la famiglia, anche i più piccoli.

Film commedia da vedere stasera in TV

#scrivimiancora, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretta da Christian Ditter, con Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke, Tamsin Egerton e Suki Waterhouse. Rosie e Alex sono amici del cuore sin da quando erano bambini: si sono sempre raccontati tutto, compresi i sogni bizzarri in cui Alex immagina di essere un oggetto. La loro amicizia è già amore, ma nessuno dei due riesce ad ammetterlo. Una commedia romantica e sentimentale che piacerà agli amanti del genere.

Il maggiore Payne, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 1995 diretta da Nick Castle, con Damon Wayans, Ross Bickell, Scott Bigelow, Joda Blare-Hershman e Orlando Brown. Benson Winifred Payne è un veterano di guerra che, una volta in pensione, viene chiamato in un’accademia militare per addestrare giovani reclute. I ragazzi non amano i suoi modi rigidi, ma alcune incomprensioni impareranno ad apprezzarlo e a rispettarlo.

Quo Vado?, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Divertentissima commedia Italiana, diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:15 Premium Cinema

Divertente commedia diretta da Alessio Maria Federici, con Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrentie Antonio Pennarella. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che finiscono col sottoporsi ad una terapia di coppia con il professor Malavolta (star di una trasmissione televisiva, con a sua volta problemi di relazione).

Zoolander 2, ore 20:55 su Comedy Central

Film commedia del 2016 diretto da Ben Stiller, con Ben Stiller, Owen Wilson, Penelope Cruz, Benedict Cumberbatch e Will Ferrell. Gli ex modelli Derek e Hansel vengono reclutati per una missione super segreta per salvare le persone più belle del pianeta. La minaccia arriva dal genio criminale Mugatu, scappato dal carcere.

Film fantastici da vedere in TV

Harry Potter e la camera dei segreti, Premium Cinema +24 HD

Film fantastico del 2002 diretto da Chris Columbus, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Kenneth Branagh, Maggie Smith e Richard Harris. Secondo capitolo della celebre saga tratta dai libri di J.K. Rowling. Dopo una noiosa estate, Harry fa ritorno a Hogwarts dove iniziano a verificarsi strani e paurosi fenomeni, con l’accenno a una misteriosa “camera dei segreti”. Quando il pericolo comincerà a riguardare i suoi amici, Harry cercherà a tutti i costi di far luce sulla situazione.

Film d’azione da vedere in TV

Jason Bourne, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione diretto da Paul Greengrass, con Vincent Cassel, Tommy Lee Jones, Matt Damon, Julia Stiles e Riz Ahmed. Nicky Parsons, ex-agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei segreti dell’intelligence statunitense. Così facendo, recupera quello che forse è il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l'incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinata a eliminare entrambi.

Film storici da vedere in TV

Harem suare, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film storico del 1999 diretto da Ferzan Ozpetek, con Valeria Golino, Marie Gillain, Alex Descas, Lucia Bosè, Malick Bowens e Christophe Aquillon. La pellicola è ambientata agli inizi del Ventunesimo secolo a Instanbul, dove imperversa la rivoluzione dei Giovani Turchi. Nel palazzo Yldiz, Safiyé diventa prima concubina e poi moglie del sultano Abdulhamit II. Quando il governo turco decide di sciogliere l’harem, il sultano verrà mandato in esilio, mentre Safiyé, che ha origini italiane, rientrerà in patria per raccontare la sua storia.

