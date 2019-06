Climax: trama, trailer e cast del film di Gaspar Noé

“Climax” è il nuovo film di Gaspar Noé, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. A tre anni di distanza da “Love”, il nuovo film (scritto e diretto nel 2018) arriva nelle sale italiane dal 13 giugno. La pellicola ha vinto l’Art Cinema Award alla Quinzaine des Réalisateurs alla 71esima edizione del Festival di Cannes e racconta la storia di un gruppo di ballerini francesi che decidono di usare un collegio in disuso per una lunga prova in vista di uno spettacolo. Nella stessa location viene organizzata una festa davanti ad una ciotola di sangria dove viene sciolta una sostanza stupefacente. Ovviamente il clima cambia radicalmente e l’atmosfera diventa infernale. Il film è vietato ai minori di 18 anni in Italia e Gaspar Noé ha commentato così la scelta: «Non mi interessa essere categorizzato come provocatore. Quando faccio un film non penso all’effetto che avrà sullo spettatore e in realtà non credo che i miei film siano scioccanti ma se lo sono non mi dispiace. Quando ero ragazzo, come succede a tutti, più un film aveva il divieto, più mi veniva voglia di vederlo».

Il cast di "Climax"

In “Climax” il regista decide di dare vita ad un viaggio lisergico per raggiungere un climax visivo e sonoro. In realtà la storia si ispira a un fatto di cronaca avvenuto nel 1996 quando una compagnia di ballerini decise di fare una festa in una sala prove isolata e vicino a una foresta. Anche in quel caso venne versata una sostanza stupefacente nella sangria e tutti entrarono in un delirio collettivo da trance che li condusse ad una nottata di follia e orrore. Nel cast ci sono Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Claude Gajan Maude, Kiddy Smile, Giselle Palmer e Taylor Kastle. La protagonista Sofia Boutella, interpreta Selva ed ha partecipato recentemente al “Kingsman – Il cerchio d’oro”. Tra le sue pellicole più famose anche “La mummia” e il primo “Kingsman” uscito nel 2014. Attrice e ballerina, Sofia Boutella deve il suo successo a Madonna che la fece lavorare nel suo Confession Tour. Si è esibita anche durante gli spettacoli di Jamiroquai e Rihanna ed è stata anche protagonista del video “Hollywood Tonight”, singolo di Michael Jackson. La sua consacrazione è arrivata con uno spot nel 2005 che le ha permesso poi di essere notata dal mondo del cinema.

L'ultima opera di Gaspar Noé

“Climax” è caratterizzato anche da una colonna sonora in pieno stile anni ‘90. Tra gli artisti scelti ci sono i Daft Punk, Rolling Stones, Giorgio Moroder, Aphex Twin, Cerrone e tanti altri. Mentre il film esce nelle sale il 13 giugno, Gasper Noé ha già presentato a Cannes, fuori concorso, la sua ultima opera cinematografica. Infatti nel 2019 ha dato vita ad una pellicola in forma di mockumentary con Charlotte Gainsbourg e Beatrice Dalle. Il film si chiama “Lux Eterna” e racconta la storia di due attrici che durante la pausa delle riprese di un film parlano di stregoneria. Terminata la pausa, ritorneranno a lavorare entrando in un mondo completamente ipnotico.