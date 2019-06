Il Grande Salto: trama, trailer e cast del film

Il 13 giugno arriverà nelle sale italiane Il Grande Salto, commedia che promette al pubblico un ottimo mix di risate e sentimenti. Alla regia Giorgio Tirabassi, per la prima volta alle spalle della macchina da presa. L’attore è anche protagonista della pellicola, al fianco dell’amico di vecchia data Ricky Memphis.

Il Grande Salto: la trama

Per il suo primo film da regista Giorgio Tirabassi non poteva pensare a partner migliore di Ricky Memphis. Il grande pubblico si è particolarmente affezionato ai due e alla loro alchimia, fin dai tempi di Distretto di Polizia. A differenza della fortunata serie italiana, i due si ritrovano dall’altra parte della giustizia in questa pellicola. Interpretano infatti i ruoli di Rufetto e Nello. Entrambi hanno quarant’anni e, guardandosi indietro, non possono di certo dire d’aver vissuto al massimo. Sognavano in grande ma hanno sempre preferito le scorciatoie, ovvero una vita da criminali. Compongono una coppia di rapinatori, anche se privi di particolari abilità. Sono a dir poco maldestri, il che li ha spesso messi in un mare di guai. L’ultimo colpo portato a termine non è andato come sperato, con i due ritrovatisi a trascorrere ben quattro anni in carcere. Una volta fuori però, non sembrano affatto aver cambiato idea sullo stile di vita da seguire.

In quest’amara commedia, vivono nel cuore della periferia di Roma, senza prospettive. La loro unica via di fuga è rappresentata da una nuova rapina, che potrebbe finalmente dare la svolta alle loro esistenze. Dopo quattro anni si mettono al lavoro, riprendendo l’attività storica. Si rendono però ben presto conto di quanto sarà difficile farcela, alla loro età e con dei precedenti tutt’altro che confortanti.

Il Grande Salto: l’esordio di Giorgio Tirabassi

Giovedì 13 giugno arriverà nelle sale di tutta Italia “Il Grande Salto”, primo film da regista per Giorgio Tirabassi, che ne è anche interprete, al fianco di Ricky Memphis. La pellicola parla di due ladruncoli da quattro soldi, posti dinanzi alla possibilità di fare la rapina che darebbe la svolta alle loro vite. Tirabassi, similmente, si ritrova dinanzi a un esame particolarmente delicato. Il pubblico lo ama come interprete e ora avrà modo di giudicarlo anche per il suo lavoro dietro la macchina da presa.

Il cast è particolarmente ricco, comprendendo colonne della commedia italiana e giovani leve. In rappresentanza del primo gruppo vi sono Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Gianfelice Imparato. La loro presenza indica chiaramente la voglia del regista di puntare su attori di razza, in grado di offrire certezze al pubblico che si recherà in sala in merito alla qualità del prodotto. Al loro fianco anche giovani leve come Cristiano Di Pietra, Salvatore Striano e Federica Carruba.

In questa commedia agrodolce non poteva però mancare Ricky Memphis. Il pubblico attendeva di rivederli insieme, con Tirabassi che ha spiegato come il gran salto sia un po’ il suo, oltre che dei personaggi. Proprio per questo ha voluto circondarsi di attori che conosce da decenni, che sapeva essere perfettamente in grado di restituire allo spettatore quella comicità agrodolce che è il cuore del film.