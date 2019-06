Pets 2 - Vita da animali: la data di uscita del film

Il 6 giugno arriva al cinema “Pets 2 – Vita da animali”, sequel della commedia uscita nel 2016 e che ha incassato 875 milioni di dollari. Si tratta del decimo film d’animazione della Illumination e racconta la vita e ciò che provano gli animali domestici quando rimangono soli in casa. È questa la domanda che incuriosisce i creatori e ha portato alla creazione del sequel del pellicola. Cosa fanno veramente? Cosa provano? I protagonisti sono Max il Terrier, il meticcio Duke, il cane da fattoria Rooster, l’impavida Pomerania Gidget e il folle coniglio Nevosetto. A prestare la voce a questi personaggi sono rispettivamente Alessandro Cattelan, Lillo, Harrison Ford (ma solo nella versione originale), Laura Chiatti e Francesco Mandelli. La regia è affidata a Chris Renaud che ha diretto o codiretto altri grandi film prodotto dall’Illumination. Nella sua carriera ha lavorato infatti a Cattivissimo Me (2010), Lorax (2012), Cattivissimo me 2 (2013) e il precedente Pets. La sceneggiatura invece è firmata dal solo Brian Lynch, coautore del copione del primo atto.

La trama di "Pets 2 - Vita da animali"

Il nuovo capitolo “Pets 2 – Vita da animali” racconta le difficoltà di Max il Terrier che è preoccupato per il piccolo Liam, nato dalla sua padrona che ora è sposata. Il protagonista sviluppa addirittura un tic nervoso perché ansioso e impensierito per proteggere il bambino. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso. Quest’esperienza aumenta l’ansia di Max che decide quindi di seguire i consigli del cane da fattoria Rooster. Quest’ultimo lo invita a liberarsi delle nevrosi e a dare maggiore libertà al piccolo Liam. Ma nel film c’è spazio anche per Pomerania Gidget che vuole salvare il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, mentre il coniglio Nevosetto è in preda ai deliri di onnipotenza da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo come un supereroe. Tutti i protagonisti dovranno trovare il coraggio di superare le loro più grandi.

Il successo di Pets

L’Illumination Entertainment punta ovviamente a bissare il successo del primo Pets e per il suo deciso film ha provato a puntare su tre vicende parallele come fatto per “Cattivissimo Me 3”. Una soluzione particolare che è stata apprezzata e quindi replicata anche per quest’ultima pellicola. Rispetto al primo film, tra i doppiatori originali è presente per la prima volta Harrison Ford, alla sua prima esperienza come doppiatore di un personaggio animato. Inoltre, è stato sostituito Louis CK per la voce di Max, infatti per “Pets 2 – Vita da animali” è stato scelto Patton Oswalt. Il primo “Pets” è riuscito a diventare il film d'animazione originale non-Disney o Pixar con il più alto incasso di sempre. Nella classifica generale ha raggiunto il quattordicesimo posto e ora con il sequel spera di replicare il successo di critica e di pubblico ottenuto nel 2016. Tra i premi vinti dalla pellicola c’è il Golden Trailer Awards, l’Hollywood Music in Media Awards per la colonna sonora e il Kids’ Choice Awards per il cattivo preferito e l’animale più richiesto a Kevin Hart (la voce originale di Nevosetto).