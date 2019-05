Pets 2 – Vita da animali, l'anteprima

E' uno dei quesiti che più arrovella la mente di chi ama gli animali e condivide la vita con loro. Certo cani e gatti sono i più coinvolti ma il mistero riguarda più che l'animale in sé l'ambiente dove vive. Quante volte ci siamo domandati cosa combinano gli animali quando sono soli in casa? Qualche indicazione potrete averla vedendo in anteprima alcuni minuti di Pets 2 - Vita da Animali su Sky Cinema Collection domenica 2 giugno alle ore 21.15. Arriva nelle sale giovedì 6 (Universal Pictures).



Il protagonista è Max il Terrier (voce italiana di Alessandro Cattelan) va incontro a grossi cambiamenti di vita poiché la sua padrona si è sposata e ha un figlio, Liam. Max si impegna a proteggere il piccolo così intensamente che sviluppa un tic nervoso. In occasione di una gita in una fattoria Max e il meticcio Duke (doppiato da Lillo) incontrano mucche intolleranti verso i cani, volpi aggressive e un tacchino orribile. E l'ansia cresce. Max non si lascia andare allo sconforto e seguendo i consigli dell'esperto cane Rooster (la voce originale è di Harrison Ford) riesce a essere più sereno verso se stesso e meno tutor verso Liam. Poi c'è il coniglio Nevosetto (voce italiana di Francesco Mandelli) che crede di essere un supereroe da quando la sua proprietaria Molly lo veste supereroe. Ma arriva il giorno che per compiere una missione deve davvero essere un supereroe. La domanda finale è se Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda riuscirà ad affrontare le loro paure.