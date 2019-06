Sky Cinema Uno programmazione: i film di giugno

Sky Cinema Uno è il canale dei grandi blockbuster hollywoodiani, delle grandi saghe e dei film campioni di incassi per tutta la famiglia. Dai supereroi alle commedie italiane, fino ai film con le star più popolari del cinema. Anche a giugno Sky Cinema Uno (canale 301) propone titoli in prima visione tv e i grandi successi che hanno segnato il cinema dagli anni 90 in poi. Grande intrattenimento per un mese all’insegna del grande cinema italiano e internazionale.

Sky Cinema Uno: le prime visioni di giugno

La forza di un canale come Sky Cinema Uno è data soprattutto dalle prime visioni e anche a giugno i titoli in programma sono tantissimi. Si comincia proprio domenica 2 giugno con COME TI DIVENTO BELLA, con protagonista la comica statunitense Amy Schumer, in una commedia sulla fiducia in se stessi. Renée lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento e sogna di trasferirsi presso la casa madre dell'azienda, ma non si ritiene adeguata a causa dei chili di troppo e del look poco glamour. Nel cast, anche Michelle Williams, Naomi Campbell ed Emily Ratajkowski. Lunedì 3 giugno, invece, per lunedì première, è la volta di HUNTER KILLER - CACCIA NEGLI ABISSI, action-movie diretto da Donovan Marsh con Gerard Butler e Gary Oldman. Venerdì 7 giugno l’action-comedy LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Katie Holmes, Hilary Swank e Riley Keough. Michael Caine e Odeya Rush sono amici di penna nella commedia CARO DITTATORE con Katie Holmes e Jason Biggs, in onda domenica 9 giugno. La lunedì première del 10 giugno è tutta da ridere, con JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA e la comicità old school di Rowan Atkinson nel terzo capitolo sulle avventure dell’impacciato agente segreto, con Olga Kurylenko ed Emma Thompson. Giovedì 13 giugno invece dai produttori di Stranger Things e Arrival, arriva il thriller distopico DARKEST MINDS con Amandla Stenberg, tratto dalla serie di romanzi di Alexandra Bracken. Sabato 15, sempre alle 21:15, Sky Cinema Uno programma SEARCHING, thriller con John Cho e Debra Messing. Lunedì 17 giugno John Travolta nella vera storia di uno dei più famosi e crudeli gangster dei nostri tempi, in GOTTI - IL PRIMO PADRINO, in cui John Gotti, ormai anziano, ripercorre la sua ascesa criminale da quando entrò nella mafia newyorkese fino alla sua cattura. Giovedì 20 giugno, invece, a 40 anni dal primo film, la Laurie Strode di Jamie Lee Curtis giunge allo scontro finale con Michael Myers in HALLOWEEN. L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO, diretto da Ken Scott e tratto dal best-seller francese di Romain Puértolas è il film in prima visione tv di venerdì 21 giugno. Lunedì 24 Nicolas Cage in 211 - RAPINA IN CORSO, un action ispirato a fatti avvenuti nel 1997 legati a uno degli scontri a fuoco più violenti della storia americana. Martedì 26 giugno il secondo film della serie dedicata alla fortunata collana di libri per ragazzi firmata R. L. Stine, PICCOLI BRIVIDI 2 - I FANTASMI DI HALLOWEEN. Sabato 29 giugno è la volta di SEI ANCORA QUI, thriller sci-fi con Bella Thorne e Dermot Mulroney, mentre domenica 30 ALPHA - UN'AMICIZIA FORTE COME LA VITA ci mette di fronte al rapporto tra un ragazzo e un lupo in un'emozionante storia di crescita.

Va ricordato che martedì 4 giugno, in contemporanea con Sky Atlantic, Sky Cinema Uno trasmette il finale di stagione di CATCH 22, la serie tv originale Sky con George Clooney nella triplice veste di produttore, regista e interprete.

Sky Cinema Uno: gli altri film di giugno

Sky Cinema Uno non è solo il canale delle prime visioni tv, ma anche di tanti titoli campioni di incassi al botteghino, per tutta la famiglia. Oltre ai film che saranno trasmessi per la prima volta in televisione, il canale propone commedie divertenti come CAMBIO VITA (giovedì 6 giugno), in cui Jason Bateman e Ryan Reynolds si scambiano i corpi a causa di Olivia Wilde, o LA MIA VITA È UNO ZOO (martedì 18 giugno) con Matt Damon nei panni di un vedovo che compra uno zoo semi-abbandonato, oppure la divertente commedia romantica 27 VOLTE IN BIANCO (domenica 23 giugno) con Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman ed Edward Burns. E poi anche il kolossal che si ispira ai Moschettieri creati da Alexandre Dumas, LA MASCHERA DI FERRO (martedì 11 giugno), con un cast composto da Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich e Gérard Depardieu. E poi ancora COMPROMESSI SPOSI (venerdì 14 giugno), con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, GLI INCREDIBILI 2 (domenica 16 giugno), JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA (venerdì 28 giugno), BENEDETTA FOLLIA (sabato 1 giugno), divertente commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.