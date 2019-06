Sky Cinema Due programmazione: i film di giugno

Anche a giugno, la programmazione di Sky Cinema Due è ricca di tante prime visioni e film impegnati. Sky Cinema Due, canale 302, è il canale Sky dedicato alle prime visioni di qualità e alle pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. Tutti i film premiati agli Oscar e ai grandi festival internazionali, film indipendenti e ai cult. Sky Cinema Due è il canale complementare a Sky Cinema Uno ed è dedicato agli appassionati del cinema di qualità.

Sky Cinema Due: le prime visioni di giugno

Essendo uno dei canali di punta di Sky Cinema, gran parte della programmazione in prima serata di Sky Cinema Due è dedicata alle prime visioni tv. Si comincia giovedì 6 giugno con MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE, diretto da Haifaa Al-Mansour, prima regista donna dell'Arabia Saudita, sulla scrittrice che diede vita sulla carta a Frankenstein, interpretata da Elle Fanning. Si continua mercoledì 12 giugno con O.G. – ORIGINAL GANGSTER, film HBO girato in un vero carcere di massima sicurezza, presentato al Tribeca Film Festival 2018, con Jeffrey Wright. Venerdì 14 giugno è invece la volta di THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA, con una straordinaria Glenn Close, candidata all’Oscar 2019, e Jonathan Pryce in un intenso duetto sul matrimonio e l’ambizione. La coppia Penelope Cruz-Javier Bardem è la protagonista del film in onda domenica 23 giugno, TUTTI LO SANNO, del regista premio Oscar Asghar Farhadi. Giovedì 27 giugno arriva L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE, di Terry Gilliam con uno strepitoso Jonathan Pryce accompagnato da Adam Driver, Stellan Skarsgård e Olga Kurylenko. Il giorno successivo Bille August dirige Hilary Swank ed Helena Bonham Carter in 55 PASSI, un legal-drama ispirato a una storia vera in onda venerdì 28 giugno.

Sky Cinema Due: gli altri film di giugno

Non mancano, oltre alle grandi prime visioni, altrettanti titoli degli autori più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Sky Cinema Due è esattamente il canale complementare a Sky Cinema Uno, per tutti gli appassionati del cinema di qualità. E anche a giugno c’è da rimanere incollati al televisore tutte le sere. Segnaliamo DUEL di Steven Spielberg (domenica 2 giugno), o GOOD MORNING VIETNAM (mercoledì 5 giugno), con una delle interpretazioni più brillanti della carriera di Robin Williams. Da non perdere domenica 9 giugno THE VILLAGE, diretto da M. Night Shyamalan con Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrien Brody, William Hurt e Sigourney Weaver. La geniale commedia di Spike Jonze ESSERE JOHN MALKOVICH, con John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener e John Malkovich è in programma lunedì 10 giugno. Martedì 25 giugno, invece, vi aspetta 5 GIORNI FUORI, in cui un adolescente depresso finisce nel reparto adulti di una clinica psichiatrica, con Zach Galifianakis ed Emma Roberts. Un film diventato un cult, WALL STREET di Oliver Stone, con Charlie Sheen e Michael Douglas, premiato con l’Oscar, è in onda giovedì 13 giugno. Giovedì 20 giugno, invece, c’è TRUTH - IL PREZZO DELLA VERITÀ, con Cate Blanchett e Robert Redford. E poi ancora, tra gli altri, LO STRANIERO DELLA VALLE OSCURA – THE DARK VALLEY (sabato 1 giugno), THE TRUMAN SHOW di Peter Weir con Jim Carrey (lunedì 3 giugno), HOSTILES – OSTILI (venerdì 7 giugno), COSA DIRÀ LA GENTE (martedì 11 giugno), MORTO TRA UNA SETTIMANA... O TI RIDIAMO I SOLDI (sabato 15 giugno), CHOCOLAT (lunedì 17 giugno), IO & ANNIE (mercoledì 19 giugno), WILL HUNTING - GENIO RIBELLE (sabato 22 giugno), FULL MONTY - SQUATTRINATI ORGANIZZATI (lunedì 24 giugno), COLETTE (mercoledì 26 giugno), per chiudere in bellezza con l’ultimo lavoro di Spike Lee BLACKKKLANSMAN domenica 30 giugno.