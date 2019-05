Rocketman: il cast del film su Elton John

Il 29 maggio arriva al cinema “Rocketman”, film biografico musicale sulla vita di Elton John. La pellicola è autorizzata dallo stesso artista ed è diretta da Dexter Fletcher. Presentato in anteprima e fuori concorso al Festival di Cannes, il film utilizza un pretesto narrativo, il ricovero in clinica del cantautore, per raccontare la sua vita e tutti gli episodi cruciali che hanno segnato la sua carriera. Ovviamente tutte le scene sono accompagnate dalle canzoni più amate di John, tra cui le iconiche “Your Song”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word” e “Candle in the Wind”. Il titolo del film fa riferimento ad una delle canzoni scritte da Elton John. Il brano è “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)” con le due parole staccate. Indica la volontà di raccontare con sincerità il “rocket”, l’astronauta intento nel suo particolare viaggio spaziale. L’intenzione di creare un film biografico sulla vita dell’artista britannico è nata circa sette anni fa quando lo stesso Elton John annunciò ai suoi fan la volontà di raccontare la sua incredibile storia. All’epoca l’artista indicò Justin Timberlake come colui che avrebbe dovuto interpretarlo ma alla fine è stato scelto Taron Egerton.

La carriera di Taron Egerton

L’attore gallese si è appassionato alla recitazione all’età di 20 anni e ha studiato danza, canto e coreografia. Tenore, ha cantato tutti i brani presenti nel film distaccandosi totalmente dalla perfomance da premio Oscar di Rami Malek in “Bohemian Rhapsody” dove interpretava Freddie Mercury. Il lavoro di Taron Egerton è stato ancora più dettagliato ed Elton John ha apprezzato notevolmente la sua interpretazione: “Quando guardo il film, non vedo un attore vedo me, ed è una cosa straordinaria per un attore”. Egerton ha conquistato il successo con “Kingsman – Secret Service” pellicola che ha incassato 400 milioni di dollari. Nel 2015 ha partecipato al film “Legend” con Tom Hardy, mentre l’anno successivo ha interpretato Eddie “The Eagle” Edwards nel film “Eddie the Eagle – Il coraggio della follia” proprio di Derex Fletcher. Negli ultimi anni è stato protagonista del sequel “Kingsman – Il cerchio d’oro”, “Robin Hood – L’origine della leggenda” e “Billionaire Boys Club”. L’attore ed Elton John si sono conosciuti sul set di “Kingsman – Il cerchio d’oro” dove il cantante è apparso per un brevissimo cameo.

Il cast di "Rocketman"

Nel cast di “Rocketman” c’è anche Bryce Dallas Howard, protagonista di “Spider Man 3” e i due film “Jurassic World” e “Jurassic World – Il regno distrutto”. Il ruolo di Bernie Taupin, paroliere e storico collaboratore di Elton John, è invece interpretato da Jamie Bell. L’attore ha raggiunto il successo nel 2000 con la straordinaria interpretazione di “Billy Elliot” ma nel corso degli anni ha saputo distaccarsi da quel ruolo e costruirsi una carriera di tutto rispetto. Tra i film più importanti ci sono “King Kong” e “Jumper – Senza confini”. Il manager John Reid è interpretato da Richard Madden, uno dei protagonisti de "Il Trono di Spade" nel ruolo di Robb Stark. Nel cast di “Rocketman” sono presenti anche Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor, Bern Collaço e Graham Fletcher-Cook.