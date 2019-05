Scarlett Johansson si sposa: il fidanzato è Colin Jost

Periodo d’oro per Scarlett Johansson che dopo aver dominato i botteghini di tutto il mondo con “Avengers: Endgame” stabilendo nuovi record nella storia della settima arte, ora sembra anche aver ritrovato la serenità sentimentale tanto da voler convolare a nozze tra pochissimo.

Nelle ultime ore l’attrice, classe 1984, è al centro dei media di tutto il mondo per la relazione con Colin Jost, classe 1982, con cui a breve dovrebbe sposarsi.

Scarlett Johansson e Colin Jost: a breve le nozze

Come riportato nelle scorse ore da molti magazine online e stando a quanto rilanciato anche dal The Washington Post, Scarlett e il fidanzato Colin Jost sarebbero intenzionati a sposarsi.

La notizia è stata diffusa dal The Associated Press Sunday sulla base delle informazioni rivelate da Marcel Pariseau, portavoce dell’attrice, secondo cui dopo due anni di frequentazione la coppia sarebbe ora fidanzata ufficialmente. Pariseau ha aggiunto che al momento non è ancora stata scelta una data per le nozze, ma non dovrebbe essere lontana.

Per quanto riguarda Scarlett non si tratterebbe del suo primo matrimonio, infatti in passato l’attrice è già stata sposata per ben due volte: la prima dal 2008 al 2011 con Ryan Reynolds, ora in attesa del terzo figlio dalla bellissima Blake Lively (qui puoi trovare tutte le foto più belle della coppia), la seconda dal 2014 al 2017 con Romain Dauriac.

Colin Jost è un attore, sceneggiatore e conduttore americano molto famoso in patria. Nei giorni scorsi la coppia si è mostrata insieme in occasione della premiére di “Avengers: Endgame” catturando l’attenzione di tutti i fotografi presenti.

Scarlett Johansson: successo al cinema

Parallelamente Scarlett sta vivendo un periodo davvero stellare per quanto riguarda la sua carriera, infatti la pellicola diretta dai fratelli Russo sta ottenendo un successo straordinario stabilendo nuovi record. Al momento il film è il secondo più visto nella storia del cinema, senza tener conto dell’inflazione, dietro soltanto ad “Avatar” di James Cameron. Il sorpasso potrebbe essere dietro l’angolo.