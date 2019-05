Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 19 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Uno strano desiderio, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2017, diretto da Collin Friesen, con Inbar Lavi, Bruce Greenwood, Justin Bartha, Kevin McDonald e Stephen Eric McIntyre. Il neo papà Ken si ritrova improvvisamente a dover partire per la morte di suo padre. I due non avevano un buon rapporto, ma il giovane decide comunque di assecondare l’ultimo desiderio del defunto, cioè quello di spargere le sue ceneri sul campo della sua squadra del cuore.

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film di Mike Newell, con Hugh Grant, Andie MacDowell, Simon Gallow, John Hannah e Kristin Scott Thomas. I matrimoni e il funerale sono lo sfondo della vicenda di un giovane, Charles, che ha una grande passione per le donne. Di bell'aspetto e viziato, ritardatario cronico, non ha nessuna intenzione di rinunciare al ruolo di scapolo e dongiovanni. Durante il ricevimento al matrimonio di un amico conosce Carrie, un'affascinante americana. Una commedia inglese brillante e divertente, diventata un cult anche grazie ai protagonisti.

Sistemo l'America e torno, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1974 diretto da Nanni Loy, Paolo Villaggio, Christa Linder, Rita Savagnone, Sterling St Jacques, Aldo Rizzo e Alfredo Rizzo. Un ragioniere di Busto Arstizio si trova negli Stati Uniti per alcuni affari. Mentre svolge il suo lavoro, viene incaricato dal suo superiore di reclutare un campione di colore per la squadra di basket sponsorizzata dall’azienda. L’atleta è, però, nel mirino delle Pantere Nere, che lo uccidono prima che il ragioniere possa portare a termine il suo compito.

Dr. Knock, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film commedia diretto da Lorraine Lévy, con Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Hélène Vincent, Andréa Ferréol e Sabine Azéma. Knock è un ex trafficone diventato medico. Un giorno si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per prendere il posto del collega andato in pensione. Si rende conto molto presto che l'aria di campagna fa stare in ottima salute gli abitanti e cerca così di insinuare dei dubbi ai suoi pazienti.

Certamente, forse, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2008, diretto da Adam Brooks, con Ryan Reynolds, Isla Fisher, Derek Luke, Abigail Breslin, Elizabeth Banks e Rachel Weisz. Un giovane consulente politico sta per divorziare da sua moglie, ma deve spiegare alla figlia di undici anni le ragioni e i motivi che lo stano spingendo a separarsi. Una pellicola divertente, con tanti spunti di riflessione.

Come ammazzare il capo 2, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Sean Anders, con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis e Jamie Foxx. Sequel di “Come ammazzare il capo e vivere felici”, Nick, Kurt e Dale hanno deciso di diventare i capi di loro stessi ma vegono presto truffati. Per non finire rovinati, i tre ipotizzano di rapire il figlio del magnate, il presuntuoso Rex, salvo poi ricredersi. Contro ogni aspettativa, però, sarà poi lo stesso Rex a imporre loro il suo rapimento, allo scopo di poter ricattare il padre.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Vanilla Sky, ore 21.15 Sky Cinema Due

Film thriller del 2001, diretto da Cameron Crowe, con Tom Cruise, Cameron Diaz, Kurt Russell, Penélope Cruz, Jason Lee e Noah Taylor. David Aames è un uomo giovane, bello e ricchissimo, abituato ad avere tutto ciò che vuole. Un giorno si imbatte in Sofia, la donna che incarna il suo modello ideale, ma quando se ne rende conto, la ragazza è già scomparsa. Inizia, così, una ricerca al limite dell’ossessione che gli stravolgerà la vita.

Manhattan Nocturne, ore 21.00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2013, diretto da Brian DeCubellis, con Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Campbell Scott, Jennifer Beals e Linda Lavin.Porter Wrenè un brillante giornalista di cronaca nera, che viene sedotto da una donna per investigare sul misterioso omicidio del marito, un regista famoso il cui corpo viene ritrovato sotto le macerie di un palazzo in demolizione.

The son of no one, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Dito Montiel. Un film con Channing Tatum, Al Pacino, Juliette Binoche, Ray Liotta, Katie Holmes, Brian Gilbert. Jonathan White è un poliziotto di New York. Marito e padre di una figlia epilettica, viene colpito da un'inchiesta giornalistica originata da lettere anonime. In esse si fa riferimento a un duplice omicidio avvenuto nel 1986 e si insinua che i responsabili della polizia allora in servizio sapessero chi era il colpevole ma avessero volutamente lasciato il delitto impunito. Riemergono così fantasmi del passato che Jonathan pensava scomparsi. Un thriller ben architettato su cui spicca l’interpretazione magistrale di Al Pacino.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Fievel conquista il West, ore 21.00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1991, diretto da Simon Wells e Phil Nibbelink. Dopo essere sbarcato in America con la sua famiglia, il topo Fievel raggiunge il mitico Far West, dove scopre il grande inganno messo a punto da alcuni grossi gatti contro i topi. Un film divertente, prodotto da Spielberg, per una serata in famiglia all’insegna del relax.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Il regno del fuoco, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film fantasy del 2002 per la regia di Rob Bowman, con Christian Bale, Matthew McConaughey, Izabella Scorupco e Gerard Butler. Mentre è in visita al cantiere londinese in cui lavora sua madre, il dodicenne Quinn risveglia un enorme drago che distrugge tutto. 20 anni dopo, il mondo è in rovina e Quinn dovrà salvarlo.

Deadpool 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film fantastico del 2018, diretto da David Leitch, con Josh Brolin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Eddie Marsan e T.J. Miller. Deadpool, mercenario malato di cancro e trasformato in un essere immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Tuttavia, la sua tendenza ad accettare irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo finisce per procurargli molti guai e nemici. Arriva presto per Deadpool il momento di pagare il conto e si ritrova a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in una missione per calmare un giovanissimo e potente mutante.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

The words, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2012, diretto da Brian Klugman e Lee Sternthal, con Bradley Cooper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Olivia Wilde, Zoe Saldana e Ben Barnes. Clay Hammond è un celebre scrittore che viene corteggiato da una dottoranda intenzionata a scoprire la verità che si cela dietro al suo romanzo. Alla ragazza, l’uomo introduce il protagonista del manoscritto, Rory Jansen, una probabile proiezione dello scrittore che in realtà racconta se stesso.

Blackkklansman, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018, diretto da Spike Lee, con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier e Ryan Eggold. La pellicola racconta la storia di Ron Stallworth, il poliziotto afro-americano che riuscì a entrare a far parte del Ku Klux Klan.

I Figli degli uomini, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico del 2006, diretto da Alfonso Cuarón, con Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam e Claire-Hope Ashitey. La pellicola è ambientata nel 2027, un futuro non troppo lontano durante il quale il mondo non può più procreare. In questo scenario, Theo dovrà aiutare una giovane donna a raggiungere un santuario sul mare, per permettere al genere umano di evitare l’estinzione.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

2 fast 2 furious, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’avventura del 2003, diretto da John Singleton, con Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Devon Aoki e Michael Ealy. Brian O'Conner, ormai ex poliziotto, mette in piedi un traffico di denaro sporco legato alle scommesse clandestine sulle corse d’auto.

