11 film sul matrimonio da vedere a maggio su Sky

Maggio è il mese dei matrimoni , si sa: il suo clima pienamente primaverile favorisce gli abiti bianchi e i fiori d’arancio e Sky Cinema Collection ha selezionato i migliori film che raccontano, con ironia e romanticismo, il giorno del fatidico sì. Da sabato 18 a venerdì 31 maggio ci sarà una programmazione speciale dedicata ai matrimoni . Saranno presenti prime visioni come Sì, lo voglio e Compromessi sposi , proposto lunedì 13 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema Collection . Tra gli oltre 20 titoli in programmazione, segnaliamo in particolare i seguenti.

Sì, lo voglio

Charlotte è una pasticcera davvero impegnata, ricca di appuntamenti e faccende lavorative da svolgere. James, invece, è un meccanico di elicotteri. Qualcosa li accomuna, che cosa? I due hanno una relazione, non proprio felice, poiché lei lo ha lasciato per ben due volte all’altare. Charlotte sembra davvero pronta per il fatidico sì, ma dovrà convincere James della cosa.

Tra i due ventenni Ilenia e Riccardo è amore a prima vista e in una sola notte decidono di sposarsi. Il tutto risulta molto romantico, ma i due giovani non hanno pensato a un piccolo inconveniente: i rispettivi padri. Umberto, sindaco pentastellato e Diego, di simpatie leghiste. Tra i due consuoceri è odio al primo sguardo.

Una proposta per dire sì

Secondo un’usanza irlandese, durante l’anno bisestile, il 29 febbraio una donna può dichiararsi pronta al matrimonio. Per questo motivo, Anna (interpretata da Amy Adams) decide di raggiungere a Dublino il suo fidanzato storico, impegnato in un congresso di cardiologia. Il viaggio porterà Anna più lontano del previsto.

Molly De Mora invita i suoi genitori, divorziati da tempo, alle proprie nozze. I due coniugi si incontrano nuovamente dopo molti anni ed iniziano subito a litigare ma, nei giorni successivi, hanno un ritorno di fiamma che li porta a vivere una specie di fuga d’amore, mettendo così a repentaglio le relazioni con gli attuali compagni.

The best man

Lo scrittore afroamericano Harper Steward ha raggiunto il successo grazie a un libro in cui svela i più intimi segreti erotici dei suoi migliori amici: Quentin, playboy disulluso, Jordan, giornalista totalmente immerso nella sua carriera e Julian, timido ragazzo sottomesso alla propria fidanzata. Il gruppo di amici dovrà affrontare scottanti verità che verranno alla luce in seguito al matrimonio tra Lance e Mia.

Il film è senza ombra di dubbio un amatissimo classico del genere. La vicenda ruota intorno a Charles, giovane scapolo che, seppur circondato da donne, non si decide a sposarsi. Spesso fa da testimone ai matrimoni dei suoi numerosi amici e, ad uno dei matrimoni, Charles conosce Carrie, con cui ha un fugace incontro d’amore. Quando quest’ultima decide di sposarsi con un ricco quarantenne, si troverà ad affrontare un matrimonio piuttosto strano: durante la cerimonia muore improvvisamente l’anziano Gareth, amico di Charles. Suggestionato, il ragazzo decide di sposarsi e la sua scelta ricade su una vecchia fiamma.

Il matrimonio del mio migliore amico

Julianne e Michael sono migliori amici: in passato avevano stilato un patto secondo il quale si promettevano di sposarsi tra loto se, dopo i 28 anni, non avessero trovato l’anima gemella. Quando Julianne viene a conoscenza che Michael convolerà a nozze, decide di mandare all’aria il suo matrimonio e farà di tutto per scatenare la gelosia dell’amico.

Se scappi, ti sposo

Un altro classico del genere, la storia vede Ike, giornalista newyorkese, che decide di scrivere un articolo su Maggie Carpenter, donna nota per abbandonare tutti i suoi compagni all’altare. L’articolo è stato scritto basandosi sul racconto del terzo aspirante marito, e la diretta interessata non prende di certo bene la notizia, ottenendo il licenziamento di Ike. Il giornalista è allora costretto a documentare le sue fonti, indagando in prima persona sulla donna.

C’est la vie – prendila come viene

Il wedding planner Max deve organizzare il matrimonio di Pierre e Helea, presso un fastoso castello rinascimentale. Tuttavia, gli sposi sono vaghi e pretenziosi, e il personale si dimostra piuttosto incompetente. Le varie incomprensioni si intrecciano con le vicende personali dei personaggi.

Antonio e Paolo sono fidanzati e vivono a Berlino con l’amica Benedetta. Quando i due decidono di sposarsi, Paolo chiede ad Antonio di conoscere i futuri suoceri in Italia, ma quest’ultimo esita, in quanto non ha mai rivelato la sua omosessualità ai genitori. Dovranno fare i conti con il sindaco del paese, nonchè padre di Antonio che, nonostante si professi di idee liberali, è contrario a celebrare il matrimonio tra i due.

L’inglese William decide di sposarsi con Fiona, la figlia di un senatore degli Stati Uniti, appartenente ad una facoltosa famiglia dell’East Coast. In realtà, William è un truffatore che sta cercando di rubare i fondi dell’organizzazione del senatore, ma inizierà a rivedere i suoi propositi, per amore di Fiona.

