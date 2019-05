Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 12 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Tempo instabile con probabili schiarite, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2015, diretta da Marco Pontecorvo, con Luca Zingaretti, Pasquale Petrolo, John Turturro, Carolina Crescentini e Lorenza Indovina. Giacomo ed Ermanno sono amici da una vita: Giacomo è lo scaltro proprietario di una piccola azienda che gestisce come una cooperativa, Ermanno l'operaio “sempre stato sulle barricate". L'azienda sta per soccombere ai debiti quando la rottura di un tubo fognario rivela la possibilità che nel terreno circostante ci sia un giacimento petrolifero. Che faranno Giacomo ed Ermanno con i soldi che potrebbero derivare loro da questa scoperta? E che ne sarà della loro amicizia? Un film piacevole, per una serata all’insegna del relax.

Motherhood - Il bello di essere mamma, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Per la festa della mamma, su Sky Cinema Collection va in onda una commedia del 2009, diretta da Katherine Dieckmann, con Uma Thurman, Minnie Driver, Anthony Edwards, Samantha Bee e Jenny Kirlin. Eliza Welsh è madre di due bimbi piccoli e moglie di Avery. Il suo grande sogno è quello di tornare a lavorare come scrittrice e, il giorno del sesto compleanno di sua figlia, trova un concorso online di scrittura, il cui premio farebbe proprio al caso suo. La vincitrice ha la possibilità di lavorare per una rivista sulla maternità come editorialista ma, il pezzo, è da inviare entro la mezzanotte del giorno stesso. Per Eliza non sarà facile districarsi tra i vari impegni della giornata per potervi partecipare.

Quando arriva l'amore, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2017, diretto da Susan Walter, con Sharon Stone, Famke Janssen, Tony Goldwyn, Liza Lapira, Ellen Burstyn e Leonor Varela. Senna è una giovane donna che aspira a diventare una fashion designer, ma non riesce a sottrarsi al controllo della madre che si impone con prepotenza nella sua vita, poiché vorrebbe vederla sistemata. La donna, infatti, perde un lavoro dopo l’altro e frequenta uomini più giovani di lei. Nel giorno del suo 40esimo compleanno, Senna conosce Adam, un affascinante avvocato che cambierà le carte in tavola.

Niente di grave, suo marito è incinto, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1973, diretta da Jacques Demy, con Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Micheline Presle e Marisa Pavan. Un italiano che vive a Parigi avverte improvvisamente strane nausee. Quando va a farsi visitare, la dottoressa gli comunica di essere incinto. I medici non riescono a comprendere come tutto ciò sia possibile e, dopo aver ipotizzato una manifestazione isterica, non possono far altro che confermare che si tratti realmente di una gravidanza.

Angry games - la ragazza con l'uccello di fuoco, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2013, diretto da Jason Friedberg e Aaron Seltzer, con Maiara Walsh, Brant Daugherty, Lauren Bowles, Alexandria Deberry e Cody Christian. La pellicola è una divertentissima parodia della saga “The Hunger Games”. In un distretto in cui domina la fame, Kantmiss Evershot e Peter decidono di partecipare alla 75esima edizione delle “Starving Games”, i cui vincitori potranno portare a casa un vecchio prosciutto, un buono per un panino e un cetriolo smangiucchiato.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Amiche di sangue, ore 21:15 Sky Cinema Due

Thriller del 2017, diretto da Cory Finley, con Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin, Olivia Cooke, Paul Sparks e Francie Swift. Amanda e Lily in passato sono state amiche. Ora sono tornate a frequentarsi dopo che Amanda ha compiuto un atto esecrato da tutti. Lily dovrebbe aiutarla a venirne fuori dalle conseguenze, ma neanche lei vive una situazione ottimale. Se sul versante economico non ha nulla che le manchi, sul piano affettivo si trova con un patrigno decisamente sprezzante nei suoi confronti e una madre totalmente dipendente dal compagno. Un giorno Amanda parla della possibilità di un omicidio e Lily inizia a pensarci.

In ostaggio, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2004, diretto da Pieter Jan Brugge con Robert Redford, Helen Mirren, Willem Dafoe, Alessandro Nivola. Wayne Hayes ricopre una posizione di rilievo in un'azienda di notevoli dimensioni. Improvvisamente, viene rapito da un suo dipendente, Arnold Mack. Nel tentativo di negoziare la liberazione, le vite di Wayne e della moglie Eileen vengono messe a nudo, mostrandone luci ed ombre.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Fievel sbarca in America, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione per tutta la famiglia, prodotto nel 1986 da Steven Spielberg. La pellicola racconta le avventure del tipino Fievel, nel momento in cui sbarca in America. Il sorcetto scampa miracolosamente a un naufragio e arriva a New York, dove è quasi sbranato da orde di gatti e per proteggersi aderisce al clan dei grandi topi della città, che sconfiggeranno i felini in un'epica battaglia.

Film polizieschi da non perdere stasera in tv

I truffatori, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film poliziesco francese del 1957, diretto da Raymond Bailly, con Philippe Lemaire, Lino Ventura, Jeanne Moreau, Armand Mestral, Anouk Ferjac e Jacques Varennes. Un uomo di banca, onesto e dedito al lavoro, viene coinvolto in loschi traffici da una pericolosa avventuriera di cui l’uomo di invaghisce. Purtroppo la donna conduce un doppio gioco e quando il banchiere se ne accorge, decide di uccidere il rivale in amore, lasciando la donna nelle mani della polizia.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

L'ultimo treno, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2001, diretto da Yurek Bogayevicz, con Haley Joel Osment, Willem Dafoe, Liam Hess e Richard Banel. Romek, un adolescente ebreo, sfugge alla deportazione grazie a una famiglia cattolica che vive in un paesino ai margini della storia, dove un prete, insegnando loro il catechismo, cerca di proteggerli dai tedeschi. L'unica presenza minacciosa dell'olocausto è un treno che ogni sera corre sulla vicina ferrovia con il suo disperato carico umano diretto verso lo sterminio. Eppure la follia della guerra e della persecuzione tocca anche questa piccola comunità rurale: Romek è vittima di persecuzioni, non da parte di soldati tedeschi che si vedono molto raramente, ma per mano di alcuni polacchi che vivono nel paesello.

Mothers and daughters, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico del 2016, diretto da Paul Duddridge, Nigel Levy, con Christina Ricci, Courteney Cox, Susan Sarandon, Elizabeth Daily e Eva Amurri Martino. La pellicola affronta il rapporto tra madre e figlia, attraverso le vicende di alcune famiglie, dove si parla, si discute, si odia e si ama. Un film emozionante, ricco di spunti di riflessione, per una serata all’insegna del relax con Sky.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:14 Premium Cinema +24HD

Regia di James Foley. Un film con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes. Anastasia e il suo principe, Christian Grey, convolano a nozze e in un attimo, con un colpo di bacchetta, i discorsi tra loro si adeguano alla nuova situazione: lui non ha piacere che lei prenda il sole in topless, inoltre preferirebbe che cambiasse il suo cognome nell'indirizzo email del lavoro, da Steele in Grey, e che rientrasse a casa alla sera senza tergiversare per i fatti suoi. Ultimo capitolo della trasposizione cinematografica della della trilogia erotica di E.L. James.

Fortunata, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2017, diretto da Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce e Hanna Schygulla. Fortunata ha alle spalle un matrimonio difficile e fallito, durante il quale ha avuto una bambina. Nonostante le avversità della vita, cerca in tutti i modi di realizzare il suo sogno, che è quello di aprire un salone di parrucchiera tutto suo.

Film horror da non perdere stasera in tv

Intruders, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film horror del 2011, diretto da Juan Carlos Fresnadillo, con Clive Owen, Carice van Houten, Daniel Brühl, Kerry Fox, Ella Purnell e Pilar López de Ayala. La pellicola racconta le vicende di due famiglie, una inglese e l’altra spagnola, che cercano di proteggere i loro bambini da apparizioni minacciose, che rappresentano un reale pericolo per i piccoli e per i loro famigliari.

My soul to take, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2010, diretto da Wes Craven, con Max Thieriot, Frank Grillo, Denzel Whitaker, Zena Grey, Emily Meade e Nick Lashaway. Secondo una leggenda, un pericoloso serial killer giurò di tornare a uccidere i sette bambini nati durante la notte in cui morì. Sedici anni dopo, iniziano a verificarsi preoccupanti sparizioni. Il killer si è rincarnato in uno dei sette ragazzi oppure non è mai morto?

Film biografici da non perdere stasera in tv

The Silent Man, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2017, diretto da Peter Landesman, con Diane Lane, Kate Walsh, Liam Neeson, Maika Monroe, Marton Csokas e Ike Barinholtz. Un agente dell’FBI diventa la principale fonte anonima di una coppia di scaltri giornalisti che fece scoppiare il caso Watergate. Un film da non perdere per gli amanti del genere e per chi è appassionato di storia e politica americana.

