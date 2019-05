Festa della mamma 2019: i film da vedere su Sky Cinema

Tempo di festeggiare la mamma ! In occasione della Festa della mamma , Sky Cinema Collection propone una doppia maratona, da sabato 11 a domenica 12 maggio , con una proposta di film che rappresentano le tante sfumature dell’essere madre. Scopri i film che andranno in onda!

Mamma Mia! Ci risiamo

Sequel/prequel del celebre musical con le irresistibili musiche degli ABBA, il film vede la convergenza di due linee temporali: la prima è ambientata qualche anno dopo le vicende del primo capitolo e vede Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), la figlia della prorompente Donna (Meryl Streep), alle prese con le difficoltà legate alla gestione dell’hotel lasciatole dalla madre. La seconda, invece, ha luogo nel passato, e ricostruisce la gioventù di Donna, interpretata nella sua versione giovane da Lily James.

Tully, la trama

La pellicola vede la presenza di Charlize Theron e Mackenzie Davis, oltre che la collaborazione tra il regista Jason Reitman e la sceneggiatrice Diablo Cody. Marlo ha più di quarant’anni e, incinta del terzo figlio, si ritrova sull’orlo di un esaurimento nervoso, nonostante non le manchi nulla. Craig, suo fratello, le offre come regalo una tata notturna, di nome Tully, figura che le permetterebbe di rilassarsi maggiormente. Inizialmente contraria, Marlo e Tully riusciranno ad instaurare una buona amicizia.

Bad Moms 2: mamme molto più cattive

Sequel della commedia che vede protagonista Mila Kunis, la pellicola narra le vicende di Amy, Kiki e Carla, ancora grandi amiche. Il Natale è alle porte e le tre si ritrovano in una situazione di forte stress, a causa di un imminente arrivo in città da parte delle loro madri per festeggiare le festività natalizie.

Piccole Donne

Il film, adattamento dell’omonimo romanzo di Louise May Alcott, ha come protagoniste Winona Ryder, nei panni di Jo, e Susan Sarandon in quello dell’amorevole madre. La storia è ambientata durante la Guerra di Secessione americana: il pastore protestante March è costretto a partire per il fronte, lasciando sole le sue figlie e la moglie. Quest’ultima dovrà andarsene per assistere il marito ferito, e le ragazze dovranno affrontare da sole le difficoltà che si presenteranno loro davanti.

Motherhood – il bello di essere mamma

Eliza Welsh, interpretata da Uma Thurman, è madre di due bimbi piccoli e moglie di Avery. Il suo grande sogno è quello di tornare a lavorare come scrittrice e, il giorno del sesto compleanno di sua figlia, trova un concorso online di scrittura, il cui premio farebbe proprio al caso suo. La vincitrice ha la possibilità di lavorare per una rivista sulla maternità come editorialista ma, il pezzo, è da inviare entro la mezzanotte del giorno stesso. Per Eliza non sarà facile districarsi tra i vari impegni della giornata per potervi partecipare!

Donne regole…e tanti guai

Commedia dai risvolti scottanti con Jane Fonda e Lindsay Lohan, la storia racconta le vicende di Rachel Wilcox, diciassettenne ribelle che vive a San Francisco con la madre Lily e il patrigno Arnold. Costretta a passare le vacanze estive a casa della nonna materna, il suo arrivo sconvolgerà l’esistenza inquadrata degli abitanti di Hull, ma la ragazza riuscirà a far emergere le motivazioni del suo comportamento trasgressivo.

Parto con mamma

La commedia vede l'insolita coppia composta da Barbra Streisand e Seth Rogen. La trama ruota attorno al personaggio di Andy, inventore che ha messo a punto un nuovo detergente totalmente organico senza trovare, però, nessuno disposto ad acquistarlo. Decide, quindi, di includere la madre in un viaggio attraverso il paese, mentre cerca di vendere il suo prodotto. In realtà, dietro a questo tragitto, si nasconde un piano: riunire la madre con Andrew, uomo di cui lei era innamorata da giovane.

L’attesa

Probabilmente il più drammatico tra i film proposti, la pellicola narra di Anna (Juliette Binoche), distrutta dal dolore per l’improvvisa morte del figlio Giuseppe. All’improvviso arriva da Parigi Jeanne, giovane ragazza che afferma di essere la fidanzata di suo figlio, invitata dallo stesso in Sicilia per trascorrere una breve vacanza. Anna, all’oscuro di tutto, non riesce a rivelare alla ragazza la struggente verità.

