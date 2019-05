I migliori film sul tennis

Tennis e cinema è, per così dire, un amore che non è mai sbocciato. Infatti, sono veramente pochi i film incentrati sull'effettivo gioco della racchetta. Forse sarà il carattere un po’ elitario di questa disciplina che mal si concilia con quello decisamente popolare del grande schermo oppure, più semplicemente, il tennis è uno sport molto difficile da ricreare al cinema. Un tentativo comunque può essere fatto anche perché negli ultimo decennio, diciamo dal 2000 in poi, sono usciti nelle sale pellicole effettivamente incentrate sul tennis in grado di rendere al massimo la spettacolarità e l’emozione di questa antica disciplina. Discipliana che, come da tradizione, sbarca a Roma per gli Internazionali d'Italia arrivati alla 76esima edizione e che anche quest'anno verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, dal 12 al 19 maggio.

Allora quale occasione migliore per fare una lista dei film più importanti sul tennis proprio alla vigilia di questa importantissima manifestazione?

Ecco i 5 miglior film sul gioco del tennis

Borg McEnroe (2017)

di Janus Metz: con protagonisti Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf, è forse il miglior film sul tennis mai realizzato. Il film tratta della celebre rivalità tra i due tennisti Bjorn Borg e John McEnroe, che si sono affrontati sulla terra rossa per ben quattordici volte tra il 1978 ed il 1981, con sette vittorie ciascuno.