Keanu Reeves, il ritorno del "Re dei meme"

Il 16 maggio l’attore noto per Point Break e Matrix torna nelle sale in John Wick 3 – Parabellum. Ma Keanu, oltre che al cinema, è protagonista da alcuni anni anche nei meme che girano per il web e i social.

di Marco Agustoni



Sul successo di un film come John Wick ci avrebbero scommesso in pochi. Un discreto guadagno al botteghino magari sì, ma che dalla pellicola action del 2014 diretta da Chad Stahelski sarebbe addirittura nata una saga, in pochi se lo aspettavano.

Eppure Keanu Reeves era lì, disposto a mettersi in gioco anima e corpo per un progetto che poteva finire nel dimenticatoio e che invece, anche grazie a lui, è riuscito a conquistare non solo gli amanti del genere, ma anche il pubblico mainstream.



Nel 2017 ecco il sequel John Wick – Capitolo 2, nel quale fra l’altro figura anche il “nostro” Riccardo Scamarcio. E adesso, a partire dal 16 maggio, arriva nelle sale il terzo episodio, ovvero John Wick 3 – Parabellum, con l’ex assassino interpretato da Reeves impegnato a sopravvivere mentre tutti i killer più quotati in circolazione cercano di fargli la pelle nel tentativo di incassare la cospicua taglia sulla sua testa.



Il successo inaspettato di John Wick non ha fatto che accrescere le quotazioni di attore di Keanu Reeves. Che però, film a parte, negli ultimi anni è entrato nei cuori del pubblico soprattutto come protagonista di alcuni dei meme più condivisi del web.



Ciò che più è affascinante di questa vicenda è che ad amarlo sono anche ragazzini che magari non hanno mai visto i suoi film, o che comunque con tutta probabilità non hanno visto la pellicola da cui è nato il meme più celebre riguardante l’attore: stiamo parlando di Bill & Ted’s Excellent Adventure.



Pellicola del 1989 diretta da Stephen Herek, in Italia è relativamente sconosciuta, mentre in altre parti del mondo è considerata un piccolo cult della comicità. Mix fra commedia e film di fantascienza, Bill & Ted vede due ragazzi, interpretati da Keanu Reeves e Alex Winter, nei guai per via di un esame di storia per il quale non sono preparati. Ad aiutarli arriva un uomo dal futuro, che li conduce in un viaggio nel tempo alla scoperta dei personaggi e fatti storici che avrebbero dovuto studiare.



Svariati anni dopo l’uscita del film nelle sale (si ritiene a partire da fine 2010), un singolo fotogramma che vede Keanu Reeves con una faccia a metà fra lo spaventato e il perplesso avrebbe, per una serie di misteriose coincidenze, fatto il giro del mondo. E sarebbe diventata nota come il meme di Conspiracy Keanu, nel quale la foto è accompagnata in maniera ironica a ipotesi cospirazioniste di vario stampo, da “e se la CIA avesse inventato i dinosauri per scoraggiare i viaggi nel tempo?” a “e se i gatti avessero una loro internet e fosse piena di nostre foto?”.



Di variazioni sul tema ne sono state fatte a migliaia, alcune più, altre meno divertenti. Fatto sta che questo meme ha contribuito a costruire la popolarità parallela di Keanu Reeves, che oltre a essere un attore apprezzato è diventato anche un personaggio del web. Ma Conspiracy Keanu, da solo, non sarebbe bastato a rendere Mr. Matrix una celebrità dei meme.

Già prima che il Keanu cospirazionista diventasse un tormentone della Rete, infatti, un altro Reeves aveva spopolato, aprendo una prima breccia nel cuore del pubblico: ecco Sad Keanu, ovvero il Keanu triste, meme che trae origine da una foto di un paparazzo che ritrae l’attore seduto su una panchina, lo sguardo mogio, intento a mangiare un modesto sandwich. Da quello scatto, il soggetto è stato ritagliato e incollato fuori contesto in centinaia di immagini e foto.

Da questo primo meme ne sono poi nati degli altri, fra i quali Sad Keanu in a helmet, in cui l’attore, oltre a essere triste, indossa un casco, e Happy Keanu, in cui il protagonista di Belli e dannati e Speed salta di gioia con una cinepresa in mano.



Da allora questi e altri meme relativi a Keanu Reeves non hanno mai smesso di popolare il web e i social network. E, in qualche modo, hanno accresciuto la fanbase dell'attore, anche se qualcuno potrebbe argomentare che lo hanno pure messo in ridicolo. Di suo, Keanu è stato abbastanza furbo da non cercare mai di alimentare il fenomeno, né di disconoscerlo.

E di recente è tornato a essere protagonista di una nuova serie di meme, dopo che sono trapelate delle foto dal set di John Wick 3 in cui combatte contro dei motociclisti… mentre lui è a cavallo. Una tentazione troppo grande perché i frequentatori di community come reddit e 4chan potessero resistere.



Insomma, un altro punto per l’attore in vista del suo prossimo film. E se, riprendendo il meme di Conspiracy Keanu, non fosse altro che una grandissima cospirazione ordita dallo stesso Keanu Reeves per manipolarci tutti quanti?