Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 26 aprile

Film drammatici da vedere stasera in TV

Third Person, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2013 per la regia di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody e Olivia Wilde. Michael è uno scrittore che vive a Parigi, reduce del divorzio dalla moglie. Un giorno riceve visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio mentre a Roma Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie di amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo molti diverse, con tutte le analogie del caso.

Paradiso amaro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley e Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato soprattutto alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

Iris – Un amore vero, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2001 per la regia di Richard Eyre, con Judi Dench, Jim Broadbent, Kate Winslet e Hugh Bonneville. Iris è una scrittrice e filosofa inglese che, nel 1956, conosce e sposa John Bayley a distanza di due anni dal suo primo romanzo. Il loro rapporto, inizialmente burrascoso, cambia radicalmente quando a Iris viene diagnosticato l’Alzheimer, e si trova per la prima volta costretta a seguire gli ordini del marito, non più a dettarne. Un film commovente.

Good People, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2014 per la regia di Henrik Ruben Genz, con James Franco, Kate Hudson, Omar Sy, Sam Spruell, Tom Wilkinson. Tom e Anna vivono a Londra e, per una serie di ragioni, si sono indebitati fino al collo. Una mattina, i due trovano un inquilino morto: sotto di lui, 200 mila sterline in conanti. Intravedendo nel denaro una soluzione veloce ai loro problemi, decidono di prendere i soldi. Da quel momento, però, diventano i bersagli di una spietata cospirazione che vuole recuperare il bottino. Un film che vi terrà col fiato sospeso.

Napoli velata, ore 21:15 su Premium Cinema PRIMA TV

Film drammatico italiano del 2017 per la regia di Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra e Biagio Forestieri. In una Napoli tra magia, sensualità, ragione e follia, Adriana si trova ad una festa quando incrocia lo sguardo seducente di Andrea, giovane, attraente e sicuro di sé. Lei non riesce a sottrarsi e i due trascorrono la notte insieme, per poi innamorarsi. Ma Adriana verrà presto coinvolta in un delitto misterioso e inquietante che la porterà ad esplorare la sua indole e il lato più oscuro della sua personalità Un film da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Ferdinand, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath. Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. È cresciuto in un allevamento di tori da corrida mas è l'unico degli ospiti a non morire dalla voglia di andare a morire nell'arena, forse perché ha visto suo padre partire e non tornare più, e qualcosa gli suggerisce che non siano sempre i tori a trionfare contro il matador. Ferdinand è la versione cinematografica del corto disneyano Ferdinando il toro, vincitore nel 1938 di un Oscar per il soggetto. La storia di un toro che insegna a seguire la propria natura indipendentemente da cosa ne pensino gli altri.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mamma, ho perso l’aereo, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. La madre di Kevin però ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. Trascorrerà le feste di Natale cercando di allontanare due ladri alquanto maldestri. Classico film per ragazzi.

Un’ottima annata – a Good Year, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2006 per la regia di Ridley Scott, con Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney e Didier Bourdon. Max Skinner, uomo d’affari inglese, torna in Provenza per assistere ai funerali dello zio Henry che lo ha cresciuto. Nel Sud della Francia lo attendono però i ricordi, un passato ingombrante e una splendida locandiera, figlia illegittima dello zio, che potrebbe avanzare pretese sui vigneti.

Matrimonio al sud, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia italiana del 2005, diretta da Paolo Costella, con Massimo Boldi, Gabriele Cirilli, Ugo Conti, Peppe Barra e Paolo Conticini. Lorenzo Colombo è un “cumenda” milanese proprietario di una ditta di salumi che odia i “terroni”. Pasquale Caprioli abita nel paesino campano San Valentino a Mare, fa il pizzaiolo e pensa che al nord siano tutti “polentoni”. Peccato che i rispettivi figli, il milanese Teo e la campana Sofia, si incontrino in un’università di Trento e decidano di sposarsi. E poiché il matrimonio più meridionale dei matrimoni meridionali verrà ovviamente celebrato al sud, i Colombo si trasferiscono in “terronia” e iniziano una schermaglia con i Caprioli che proseguirà per tutta la durata dei preparativi.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2015 per la regia di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth e Beverly d’Angelo. Rusty è un padre che, pur di mantenere unita la famiglia, farebbe di tutto: ecco perché ha organizzato uno splendido viaggio on the road in giro per l’America, diretto al parco divertimenti più amato dalle famiglie. Quello che non sa è che i suoi figli renderanno il viaggio un vero incubo. Un film leggero e divertente da gustare con tutta la famiglia per due risate in compagnia.

Italiano medio, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Regia di Marcello Macchia con Marcello Macchia, Luigi Luciano, Enrico Venti, Lavinia Longhi, Barbara Tabita. Giulio Verme si occupa di smistamento rifiuti. Il rapporto con la fidanzata Franca è logoro: lei lamenta che lui parli molto e concluda poco. Giulio assume quindi una pasticca, fornitagli dall'amico Alfonzo, che dovrebbe aiutarlo ad usare più di quel 20% del proprio cervello accessibile agli esseri umani. Per errore, ingoia una pillola che riduce il suo 20% a un 2%, trasformando il Verme in un egoista che pensa solo al sesso, ai vizi e al proprio tornaconto. Un italiano medio. Film d’esordio di Maccio Capotonda, è una parabola comica sulla parte trash di ognuno di noi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Maze Runner – la rivelazione, ore 21 su Sky Cinema Action

Su Sky Cinema +24 alle 21.15 il film “Maze Runner – La rivelazione” diretto da Wes Ball con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario e Thomas Brodie-Sangster. Terzo e ultimo epico capitolo della saga tratta dai romanzi di fantascienza per ragazzi dello scrittore americano James Dashner. Riusciti a scappare dal mortale labirinto, i protagonisti sono ora in fuga in una terra desolata colpita dalle eruzioni solari. Un giusto mix di affettività, ansia, azione e crudezza, che rendono piacevole e non banale il corpo del lungometraggio.

Film romantici da vedere stasera in TV

Amore ad alta quota, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un’affascinante commedia romantica del 2018 ambientata tra romantiche montagne innevate. La pellicola racconta la storia di una redattrice ddi una rivista di viaggi a cui viene affidato il compito di scrivere un reportage sugli sport estremi. Durante il lavoro, la giornalista finisce con l’infatuarsi di un fotografo. Regia di Paul Ziller con Thomas Beaudoin e Katrina Bowden.

Film thriller da vedere stasera in TV

Giochi di potere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller americano del 2018 per la regia di Per Fly, con Theo James, Ben Kingsley, Belcim Bilgin, Jacqueline Bisset e Rossif Sutherland. Michael è un giovane idealista programmatore e coordinatore che ottiene il lavoro dei suoi sogni presso le Nazioni Unite e, presto, si trova a ricoprire un ruolo importante nel programma Oil for Food su volontà di Pasha, esperto diplomatico e mentore. Michael si prene il successo che ha sempre desiderato, ma le sue decisioni provocano delle conseguenze che non si aspetta. Un film pronto a tenervi col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Film mitologico da vedere stasera in TV

Troy, ore 21 su Premium Cinema Energy

Film mitologico del 2004 per la regia di Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger e Sean Bean. 1193 a.C: Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo episodio scatena una guerra destinata a durare dieci anni che avrà come principali antagonisti Achille, per i Greci, ed Ettore, per i troiani. Effetti speciali mozzafiato.

