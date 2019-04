Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 15 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Nella tana dei lupi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones e Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank, un palazzo governativo ritenuto impenetrabile, per trafugare trenta milioni di dollari ritirati dalla circolazione e destinati al macero.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Casa Howard, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1991, vincitore di tre Oscar e un Golden Globe e diretto da James Ivory. Con Helena Bonham Carter Vanessa Redgrave, Emma Thompson, Anthony Hopkins e Samuel West. La storia ruota attorno all’eredità di una stupenda dimora, che viene lasciata dalla proprietaria a una donna d’animo gentile. Ma i parenti distruggono il testamento e in seguito si cerca di supplire con un matrimonio riparatore.

Premonition, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2017, con Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Kate Nelligan, Amber Valletta, Peter Stormare e la regia di Mennan Yapo. Linda Quinn Hanson è una casalinga che vive una vita di routine. La sua vita è dedicata alla casa, ai figli e all’affascinante marito fino a quando, improvvisamente, si rende conto di avere doti di chiaroveggenza: la causa scatenante è la presunta morte di quest’ultimo, defunto in un incidente stradale, ma che riappare misteriosamente il giorno successivo come se nulla fosse successo. Si tratta di vere premonizioni o di semplici incubi? È realtà o fantasia? La disperata ricerca della verità porterà Linda alla più incredibile delle risposte.

L'attesa, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2015 diretto da Piero Messina, con Juliette Binoche, Giorgio Colangeli, Corinna Lo Castro, Domenico Diele e Lou de Laâge. La pellicola racconta con grande maestria la storia di un dramma familiare. Una madre accoglie nella sua villa la fidanzata del figlio appena morto, ma non ha il coraggio di comunicarle la tragica notizia. Tra loro non è subito feeling, Anna, la madre, è piena di dolore e chiusa in se stessa, mentre la ragazza è imbarazzata e preoccupata perchè non ha notizie di Giuseppe da giorni. Il ragazzo non risponde né al telefono né agli sms. Ma, nell'attesa di un ritorno che non ci sarà, le due donne evocano la figura di questa assenza.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film vincitore di due premi Oscar, diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish e Lucas Hedges. La storia di una madre decisa a trovare lo stupratore e l’assassino della figlia, anche con metodi inusuali e contro la legge. Un film drammatico con attimi di violenza e tensione, ma anche di umorismo e sarcasmo.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Shaun, vita da pecora - Il film, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un divertente film d’animazione del 2015, diretto da Mark Burton. La pecora Shaun e i suoi amici decidono di prendersi un giorno di riposo alla fattoria e fanno addormentare il fattore. Ma la roulotte in cui l’uomo riposa si avvia da sola sulla strada che porta alla città, e in seguito a un incidente, l'uomo subisce un trauma che gli fa perdere completamente la memoria. Shaun e i suoi compagni, inseguendo la roulotte, arrivano a loro volta in città, ma fanno fatica a trovare il fattore che nel frattempo è diventato un parrucchiere all’ultima moda. Riusciranno gli animali a riportare il loro amico alla fattoria e a riprendere la loro routine?

Film commedia da non perdere stasera in tv

I Flintstones, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 1994 ispirata ai simpatici cartoni animati dedicati agli uomini preistorici. A Bedrock, nell’azienda dove lavorano Fred e Barnie, si vuole scovare un nuovo dirigente tra gli operai. Per non far fare brutta figura a Fred, Barnie scambia il suo test attitudinale con quello dell’amico, così Fred si ritrova con una paga da nababbi, mentre l'amico viene licenziato. Agli inizi i Flintstones ospitano la coppia amica, ma poi Fred si fa prendere la mano dal denaro. Raggirato da un superiore tramite una dark lady niente male finisce col litigare con Barnie. Alla fine ci sarà uno scontro tra il cattivo e Fred che deve salvare i propri bambini. Regia di Brian Levant, con John Goodman, Elizabeth Taylor, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Halle Berry.

Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di James L. Brooks. Un film con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Thomas Haden Church, Shelbie Bruce. John Clasky, cuoco di rinomata fama, e Deborah Clasky, da poco disoccupata, sono una coppia in crisi con due figli. L'arrivo della governante Flor, ragazza messicana di bella presenza, crea ulteriore scompiglio fra i coniugi, che si devono districare anche con lo spagnolo stretto della nuova arrivata.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2018, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Antonio Catania, Dino Abbrescia e Mary L. Milne. Antonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si è innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità a padre e madre, ma infine cede, e parte per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre è sindaco.

Fausto & furio, ore 21:15 Premium Cinema

Film commedia con Enzo Salvi e Maurizio Battista, diretto da Lucio Gaudino. Due amici un po' sbandati ereditano l'attività di famiglia dai rispettivi padri: un'officina. Peccato che non sappiano nulla di motori. Parodia italiana della fortunata saga Fast and Furious.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Skyline, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2010, diretto da Colin Strause e Greg Strause, con Eric Balfour, Brittany Daniel, Donald Faison, David Zayas e J. Paul Boehmer. Il fotografo Jarrod e la sua compagna Elaine hanno raggiunto Los Angeles per partecipare alla festa di compleanno del migliore amico di Jarrod. Il risveglio dopo i festeggiamenti non è dei migliori. Nel cielo della città si librano veicoli spaziali alieni che emanano un forte raggio luminoso azzurro che attrae irresistibilmente lo sguardo degli umani provocando in loro mutazioni fisiche. Di lì a poco compariranno anche enormi astronavi pronte a risucchiare al loro interno chiunque si trovi a portata. Come fare a sfuggire a una morte che sembra certa mentre i soccorsi non arrivano o risultano impotenti?

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Ritorno al bosco dei 100 acri, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Live action Disney diretto da Marc Forster, con Ewan McGregor nei panni di Christopher Robin, il bambino che dopo le avventure con gli animali del Bosco dei Cento Acri, ora è cresciuto e vive a Londra. Lo ritroviamo alle prese con i problemi dell’età adulta e quasi dimentico dello stupore e della fantasia che hanno caratterizzato la sua infanzia. Ma prima o poi il passato ritorna: Christopher ritrova inaspettatamente Winnie the Pooh e i suoi vecchi amici, che lo aiuteranno a recuperare una valigia con dentro alcuni importanti documenti della società per cui lavora.

Justice League, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2017 per la regia di Zack Snyder, con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller e Ray Fisher. Dopo la morte di Superman, Bruce Wayne (Batman) unisce altri quattro supereroi per difendere l'umanità da un'antica minaccia. Una squadra di superheroes al lavoro per salvare il mondo, ma potrebbe essere già troppo tardi. Per gli amanti del genere e i fan dell’universo DC Comics.

Film horror da non perdere stasera in tv

Nave fantasma, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film horror del 2003, diretto da Steve Beck, con Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Karl Urban e Emily Browning. Una nave italiana salpa per una crociera e scompare misteriosamente. Il capitano Sean Murphy viene incaricato di recuperarla. Una volta rintracciata, l’imbarcazione pur deserta sembra tutt’altro che disabitata.

Film thriller da non perdere stasera in tv

The landlord - l'ossessione, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film thriller del 2017 diretto da Daniel Ringey, con Ted McGinley, Molly McCook, Jack Turner, Amy Arburn e Adrian Gaeta. Alyssa si trasferisce in un appartamento di lusso ma non sa di essere spiata da Robert, l’inquietante proprietario che non riesce a superare il dolore della perdita di sua figlia. Una pellicola imperdibile per chi ama la suspense e il senso di inquietudine tipico delle atmosfere hitchcokiane.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Harold & Kumar, due amici in fuga, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’avventura del 2008, diretto da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, con John Cho, Kal Penn, Neil Patrick Harris, Rob Corddry, Jack Conley e David Krumholtz. Harold e Kumar decidono di andare ad Amsterdam, ma scambiati per terroristi, sono arrestati e portati a Guantanamo. Un film piacevole, ideale per una serata rilassante da passare con la famiglia o con gli amici.

