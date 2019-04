5 film drammatici da vedere ad aprile su Sky

Gli appassionati di storie intense e strappalacrime hanno un canale dedicato nel palinsesto Sky: è Sky Cinema Drama. Ogni sera il canale 308 di Sky Cinema presenta i film drammatici più toccanti e commoventi di ieri e di oggi e le biografie più emozionanti. Anche nel mese di aprile la scelta è tra centinaia di titoli, tra novità e grandi successi del passato. Abbiamo selezionato alcuni dei film drammatici più interessanti da vedere ad aprile su Sky.

Sotto corte marziale

Bruce Willis e Colin Farrell sono i protagonisti di “Sotto corte marziale”, war-movie di stampo giudiziario diretto da Gregory Hoblit. Siamo nel 1944 e Farrell è Tommy Hart, tenente americano che arriva nel campo di prigionia dopo aver rivelato ai tedeschi - sotto tortura - l’ubicazione di alcuni depositi di armi. I prigionieri rispondono al colonnello americano McNamara (Willis), duro e rigoroso. Quando viene trovato ucciso un sergente razzista e cinico, viene accusato un soldato di colore. Ottimi attori e ambientazione ben strutturata per un film che promette di tenere lo spettatore incollato allo schermo. Sky Cinema Drama lo propone lunedì 22 aprile alle ore 21:00.

Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse

Samuel è un animatore donnaiolo che scopre di aver avuto una figlia da una delle sue avventure di una notte. Non solo. La bambina gli viene recapitata dalla madre ancora in fasce, prima di scomparire. Lo ritroviamo dopo 8 anni padre complice di sua figlia Gloria, con cui ha costruito un rapporto incredibilmente affiatato. Fino a quando non si ripresenta alla porta la madre della bambina. Il volto di Samuel è quello dell’attore francese del momento, Omar Sy, perfetto anche in questo ruolo. Tutto ruota intorno alla sua fisicità e il film risulta drammatico e leggero allo stesso tempo. Da non perdere.

Mike Tyson - Tutta la verità

Sky Drama è anche il canale delle grandi biografie di uomini e donne del passato e del presente. Lunedì 29 aprile alle 22:45 un grande titolo targato HBO: “Mike Tyson - Tutta la verità”, con la regia di Spike Lee. Sul palcoscenico di Broadway è lo stesso pugile a raccontare (attraverso uno script di sua moglie) la sua particolare versione della sua straordinaria vita. Tyson non fa sconti nemmeno a se stesso e si racconta con autocritica e sincerità. Un one man show che emozionerà anche i non appassionati di boxe.

La tregua

Adattamento dell’omonimo romanzo di Primo Levi da parte di Francesco Rosi, con John Turturro nei panni dello scrittore. Il film, ispirato a uno dei libri più importanti della letteratura del Novecento, racconta il viaggio di ritorno in Italia di Primo Levi, durato otto mesi. Le musiche di David Bacalov rendono l’atmosfera ancora più drammatica. La pellicola si aggiudicò quattro David di Donatello e ottenne la nomination alla Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Finché c’è prosecco c’è speranza

Mercoledì 3 aprile alle 21:00 Sky Cinema Drama propone “Finché c’è prosecco c’è speranza”, un film diretto da Antonio Padovan con Giuseppe Battiston. Tratto dall’omonimo romanzo di Fulvio Ervas, è un giallo ambientato nelle colline venete. Un ritratto dei vizi della provincia italiana che tocca anche temi importanti come quello della salvaguardia ambientale. Film delicato e garbato con un protagonista perfetto e una fotografia straordinaria.

Gli altri film drammatici da non perdere su Sky

La programmazione di aprile di Sky Drama offre numerosi altri titoli. Tra questi, segnaliamo il film tratto dal romanzo di Anne Rice YOUNG MESSIAH, che ripercorre l’infanzia di Gesù, o THE HOURS con Nicole Kidman nei panni della scrittrice Virginia Woolf. Chi ama guardare i grandi kolossal del passato non può farsi scappare I DIECI COMANDAMENTI con Charlton Heston e Yul Brynner. Dopo Tyson, un altro titolo targato HBO sul mondo della boxe: MUHAMMAD ALI’S GREATEST FIGHT, legal movie con Christopher Plummer.