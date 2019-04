Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 1 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 1 aprile, in TV su Sky. Musical, fantasy e tanto altro

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia! Ci risiamo - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva, in prima visione TV, “Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del celebre musical. Regia di Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Cast spettacolare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Pensieri pericolosi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di John N. Smith. Un film con Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. Vance. Dopo 9 anni nei Marines e un tragico evento alle spalle, una donna accetta di insegnare in una classe frequentata da teppisti. Invece di arrendersi troverà il modo per conquistarli. Dal romanzo di LouAnne Johnson, un film piacevole, con Michelle Pfeiffer sempre molto credibile in qualsiasi ruolo.

Il segno della libellula – Dragonfly, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Tom Sadica, con Kevin Costner, Joe Morton, Linda Hunt, Kathy Bates, Susanna Thompson, Ron Rifkin. Incalzato da strani presagi, un vedovo crede che la moglie lo contatti dall'aldilà. I premi Oscar Kevin Costner, Linda Hunt e Kathy Bates indagano sul mistero della morte.

Il colore nascosto delle cose, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Silvio Soldini, con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti. Emma, risoluta donna non vedente, entra nella vita di un affascinante pubblicitario dal passato tormentato. Una storia d’amore e passione, raccontata con una spiccata sensibilità.

Mission, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film del 1986 di Roland Joffé con Jeremy Irons, Robert de Niro, Ray McAnally, Aidan Quinn. Nel 1767 a Paranà governano gli spagnoli e i portoghesi. Un gesuita decide di risalire il fiume di Iguazu per mettersi in contatto con gli indios del posto, e si unisce a Mendoza. Il loro obiettivo? Un mondo fatto di collaborazione, senza schiavitù. Un film avvincente ed epico con un De Niro da non perdere.

The Imitation Game, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Il regista Morten Tyldum dirige questo intenso film drammatico e biografico del 2014, con Charles Dance, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. Alan Turing, brillante matematico ed esperto di crittografia, viene interrogato dall’agente di polizia che lo ha arrestato per atti osceni. Turing inizia a raccontare la sua storia partendo dall’episodio di maggiore rilevanza pubblica: il periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui fu affidato a lui e ad un piccolo gruppo di cervelloni il compito di decrittare il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare le loro operazioni militari in forma segreta. È il primo di una serie di flashback che scandaglieranno la vita dello scienziato morto suicida a 41 anni e considerato oggi uno dei padri dell’informatica in quanto ideatore di una macchina progenitrice del computer. Oscar alla sceneggiatura, da non perdere.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:15 Premium Cinema +24

Terzo film della serie di “Cinquanta Sfumature” e capitolo finale della saga erotica nata dalla penna di E. L. James, autentico fenomeno letterario. Anastasia Steele e Christian Grey si sposano, dando una svolta inaspettata al loro rapporto a luci rosse. Con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric Johnson e Rita Ora, un film mozzafiato che saprà catturare i vostri oscuri desideri. Vietato ai minori di 14 anni.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Spider-Man: Homecoming, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Jon Watts, con Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Tony Revolori. Un anno della vita scolastica alle superiori di Peter Parker, già morso da un ragno radioattivo, in procinto di diventare un supereroe. Spider-Man non riesce a scrollarsi di dosso quanto sia stata incredibile la sua esperienza con gli Avengers in “Captain America: Civil War”, l'aver conosciuto Tony Stark e avere mantenuto con lui un rapporto speciale. Un film indubbiamente riuscito e divertente grazie ad un ottimo lavoro sui tempi comici.

Il mio piccolo dinosauro, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura fantasy del 2017 per la regia di Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin e Beth Champion. Un esperimento militare fallito si risolve con alcune conseguenze fuori da ogni previsione: un bambino fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce ci sono i militari, che hanno il preciso scopo di abbatterlo. Un film divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Renegades - Commando d'assalto, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto da Steven Quale e scritto da Luc Besson, con Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry, Diarmaid Murtagh. In Bosnia, durante la guerra nell’Ex-Jugoslavia, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Le loro numerose doti sembrano però sprecate in una missione di pace e si sentono con le mani legate, finchè non si imbattono in una vera sfida. Film da vedere per chi ama Luc Besson, produttore e autore del film.

22 minutes, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Vasily Serikov, con Vladimir Blagoy e Sergey Aprelskiy. Basato su un evento realmente accaduti il 5 maggio 2010, quando un gruppo di pirati somali assaltò la MN Moscow University, una petroliera russa che navigava nel golfo di Aden. I ventitré marinai che formavano l'equipaggio riuscirono a rifugiarsi nella sala comandi da dove inviarono una richiesta di soccorso. Il film non del tutto riuscito, per una serata senza troppe pretese.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il cacciatore di ex, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film pellicola del 2010 per la regia di Andy Tennant, con Jennifer Aniston, Cathy Moriarty, Peter Greene, Christine Baranski, Jeff Garlin. Milo Boyd è un ex poliziotto con una ex moglie. Cacciatore di taglie per sopravvivenza e non per vocazione, gli viene offerta la possibilità di pareggiare i conti con Nicole, giornalista d’assalto sposata per nove mesi e poi congedata per incompatibilità. Sulle tracce di un omicidio mascherato da suicidio, Nicole manca la convocazione in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e diventa suo malgrado latitante. Beccata e sfuggita più volte allo zelo dell’ex marito, Nicole finisce per chiedergli aiuto nell’indagine. In fuga da loro stessi e da un presunto assassino, Milo e consorte rivedranno le rispettive posizioni, ritrovando un inaspettato amore. Commedia sentimentale piacevole e leggera, per gli amanti del genere.

Non c’è 2 senza te, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Massimo Cappelli, con Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez, Tosca D'Aquino, Samuel Troiano. Un'insegnante di spagnolo entra nella vita di due conviventi, già alle prese con un ospite indesiderato. Belen Rodriguez e Fabio Troiano in una commedia sugli imprevisti in amore.

Poveri ma ricchi, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci vive modestamente a Torresecca, un piccolo paesino. Danilo, il padre, intreccia mozzarelle, Loredana, la madre, è casalinga, la figlia Tamara fa la cassiera al supermercato, Marcello, lo zio, è un disoccupato cronico. Ma i Tucci si vogliono bene e sono una famiglia unita. Quando vincono 100 milioni di euro alla lotteria si trasferiscono in blocco in un hotel 5 stelle a Milano. Basato su una commedia francese di successo, “Les Tuche”, il film è una commedia all’italiana gradevole e divertente e con un cast affiatato.

Austin Powers, la spia che ci provava, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film del 1999 diretto da Jay Roach, con Mike Myers, Heather Graham, Seth Green, David Koechner, Kristen Johnston. Austin Powers scopre che il dottor Male è tornato indietro nel tempo, nel 1969, per recuperare il mojo, una pozione di erbe afrodisiache. Nostalgia visiva degli anni ’60 per una commedia dall’ironia demenziale. Per i fan del personaggio.

Film thriller da vedere stasera in TV

Amami o muori, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di James Cullen Bressack, con Stefanie Estes e Andrew Appleyard. Faith è al colmo della felicità: dopo essere diventata un'agente di polizia nella sua città, rivede Paul, una sua vecchia fiamma. Ben presto, però, viene turbata e delusa dal fatto che Paul sia coinvolto sentimentalmente con Jessica, una donna dal passato criminale. Quando poi Jessica inizia una relazione con un giovane facilmente influenzabile, Faith dovrà adoperarsi per evitare che questa metta in atto i suoi mortali propositi. Un thriller sentimentale.

