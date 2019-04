5 film romantici da vedere ad aprile su Sky

Serata con le amiche o con il partner? Su Sky Cinema Romance arrivano alcune delle pellicole più emozionanti per solleticare gli animi sentimentali con un canale appositamente dedicato. Storie d’amore coinvolgenti, grandi passioni, primi amori e un concentrato di sentimenti per tingere di rosa le serate sul divano. Sky Cinema Romance è un canale dedicato all’amore a 360° gradi che abbiamo studiato per gli inguaribili romantici alla ricerca della storia perfetta. Ricordiamo inoltre che su Sky Cinema Romance i lungometraggi sono tutti senza interruzioni pubblicitarie, disponibili anche in lingua originale. Ecco cinque dei film che non potete proprio perdervi.

Cocktail (1988)

Iconica commedia romantica del 1988 con gli irresistibili Tom Cruise ed Elisabeth Shue per la regia di Roger Donaldson. Brian Flanagan (Cruise) è un giovane ambizioso alla ricerca di un impiego. Dopo aver lasciato l’esercito per tentare fortuna nella finanza, accetta un lavoro come barman in un localino di New York e, insieme all’amico Doug, mette a punto un cocktail talmente buono da fare la loro fortuna. L’amicizia e il rapporto di lavoro viene però incrinato da una donna, la quale riuscirà a separare per sempre le loro strade. Brian si trasferisce in Giamaica, dove ancora una volta l’amore lo metterà alla prova. 103 minuti d’amore e colpi di scena. "Cocktail" andrà in onda in prima serata mercoledì 3 aprile su Sky Cinema Romance.

Se solo fosse vero (2005)

Commedia americana in rosa del 2005 per la regia di Mark Waters. Quando Mark Ruffalo si innamora di Reese Witherspoon non ce n’è per nessuno. Elizabeth è un medico assorbito dal proprio lavoro che, a seguito di un incidente, perde la vita. La sua casa, rimasta vuota, viene successivamente affittata da un giovane architetto che s’imbatterà nello spirito dell’inquilina precedente: e allora nemmeno la morte sarà in grado di dividere un’attrazione immensa. "Se solo fosse vero" andrà in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Sky Cinema Romance.

La signora in rosso (1984)

Deliziosa commedia americana del 1984 per la regia di Gene Wilder con lui come protagonista insieme a Kelly LeBrock, Charles Grodin e Joseph Bologna. Teddy è un impiegato pubblicitario di San Francisco che rimane affascinato da una notevole ragazza vestita di rosso che, ironia della sorte, incontra anche nel suo stesso ufficio. Le telefona senza rendersi conto di star parlando con una collega di lavoro a cui non è sentimentalmente interessato, dando il via ad una serie di esilaranti equivoci che vi strapperanno un sorriso. Il film ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe per il suo tema musicale, “I Just Called to Say I Love You”, brano scritto e interpretato da Stevie Wonder. "La signora in rosso" andrà in onda venerdì 19 aprile in prima serata su Sky Cinema Romance.

Due fidanzati per Juliette (2017)

Commedia romantica francese del 2017 per la regia di Eric Lavaine, con Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marvin e Sabrina Ouazani. La vita di Juliette è costellata da piccole e grandi decisioni, le quali si riveleranno però non essere il suo forte: a quarant’anni suonati preferisce delegare questo compito difficile ai genitori o alle amiche. Quando poi sulla sua strada si mettono due uomini meravigliosi, perfetti e innamorati di lei, la scelta diventerà ancora più difficile. "Due fidanzati per Juliette" andrà in onda martedì 23 aprile in prima serata su Sky Cinema Romance.

C’era una volta un principe (2018)

Innamorarsi di un principe in incognito è un sogno che si realizza in “C’era una volta un principe”, lungometraggio romantico del 2018 per la regia di Alex Wright, con Megan Park, Jonathan Keltz e Kayla Wallace. Susanna accetta l’aiuto di Nate, affascinante straniero, nel negozio di giardinaggio dei suoi genitori. Ben presto tra i due scoccherà l’amore: quello che Susanna non sa, però, è che Nate ha origini nobili e sarà il futuro Re di Cambria. 120 minuti romanticismo, colpi di scena e una storia d’amore che vi terrà incollati allo schermo. "C'era una volta un principe" andrà in onda giovedì 4 aprile in prima serata su Sky Cinema Romance.



I film romantici da non perdere ad aprile

Lasciarsi sedurre dal ricchissimo palinsesto di Sky Cinema Romance non è mai stato così intrigante. Nella ricca selezione di film in prima serata, ore 21, troverete alcune delle commedie che hanno fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Ecco alcuni dei titoli rosa che proprio non potete perdervi ad aprile 2019: godetevi la prima visione di PERMETTIMI DI AMARTI, dove una seducente Jane Seymour scioglie i suoi blocchi emotivi e si lascia andare. LEZIONI DI CIOCCOLATO per tutti grazie all’infinita dolcezza di Luca Argentero che, durante un corso di pasticceria, farà l’incontro della sua vita con Violante Placido. Chi ama il ritmo non può perdersi il romanticismo incalzante di FOOTLOOSE, dove Kevin Bacon ci insegnerà che nessuno può fermare la danza. Idris Elba e Kate Winslet alzano la temperatura tra i ghiacci nel film IL DOMANI TRA DI NOI, dove amore e sopravvivenza si intersecano in un’avventura fatale. Non perdetevi poi gli squisiti equivoci romantici di MADAME, con Toni Collette e Harvey Keitel, a meno che non preferiate naturalmente un prontuario su COME FARSI LASCIARE IN DIECI GIORNI, ma questo ve lo spiegheranno Kate Hudson e Matthew McConaughey. Si chiude in bellezza con SEI GIORNI, SETTE NOTTI, con un irresistibile Harrison Ford che perderà la testa per Anne Heche su un’isola deserta che cambierà loro la vita.