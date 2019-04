Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 30 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic World Il Regno distrutto, ore 21:10 su Sky Cinema Uno

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Film gialli da vedere stasera in TV

Dieci piccoli indiani, parte 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Collection, la seconda parte di “Dieci piccoli indiani”, miniserie BBC tratta dal capolavoro giallo di Agatha Christie. Invitati in una dimora da una misteriosa coppia di coniugi, gli 8 ospiti e i domestici vengono incolpati di omicidio. Da non perdere assolutamente per tutti gli appassionati di gialli e misteri.

Pistorius: l’ultimo San Valentino, ore 21:05 su Crime Investigation PRIMA TV

Film biografico del 2017 per la regia di N. Stone, con A. Damm e A. Hyorth. Biografia dell’atleta sudafricano Oscar Pistorius, dai successi alle Paralimpiadi fino alla condanna per omicidio della modella ed ex fidanzata Reeva Steenkamp. Un film da non perdere per conoscere la storia di un campione caduto in disgrazia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Poveri ma ricchissimi, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona. Film del 2017 di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti.

Tonno spiaggiato, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00, su Sky Cinema Comedy c’è la commedia demenziale “Tonno spiaggiato”, a pochi mesi dall’uscita nelle sale. Con Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi, Niccolò Senni, Fabrizio Nevola per la regia di Matteo Martinez. Francesco è un comico che non fa ridere nessuno. L'unica che ride alle sue battute pietose recitate in palcoscenico è Francesca. Gag surreali e humor nero per un film da vedere in una serata senza pretese.

Il ricco, il povero, il maggiordomo, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. In regia il trio si avvale della collaborazione di Morgan Bertacca. Il broker Giacomo in seguito al fallimento di un rischioso investimento cade in disgrazia. Nel frattempo la vita sua e del suo maggiordomo Giovanni si è incrociata con quella di Aldo, un venditore abusivo che viene investito mentre scappa dalla polizia. Per evitare di andare per vie legali, Giacomo offrirà ad Aldo un rimborso di 1000 euro ma per averli l'abusivo dovrà tornare il giorno dopo.. Un film sul tema del fallimento economico e personale.

Tutto l’amore del mondo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2010 per la regia di Riccardo Grandi, con Nicolas Vaporidis, Sergio Rubini, Ana Caterina Morariu e Alessandro Roja. Matteo è un giovane indurito e disilluso dall’amore che, per ironia della sorte, lavora con i turisti nelle città più romantiche del mondo. La sua vita avrà una svolta quando incontrerà una ragazza piena di sogni e di belle speranze. Un film leggero e senza pretese.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Bolt – Un eroe a quattro zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2008 per la regia di Byron Howard e Chris Williams. Bolt è un cagnolino protagonista di una serie che lo vede nei panni di un supercane. Nato negli studios, il cucciolo non sa che tutto quello che fa sul set è frutto di effetti speciali. Quando decide di scappare, è convinto dunque di essere un supereroe potentissimo, ma gli bastano i primi incidenti a capirlo. Un film esilarante per una serata insieme ai più piccoli.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Christopher McQuarrie. Un film con Tom Cruise, Rosamund Pike e Richard Jenkins. Secondo lungometraggio dedicato al personaggio di Jack Reacher, tratto dai romanzi di Lee Child. L’omicidio di cinque persone coinvolge un ex militare e tiratore addestrato che però, prima di entrare in coma, fa il nome di Jack Reacher. Un intreccio narrativo solido, avvincente e divertente con Tom Cruise protagonista indiscusso.

Il collezionista di ossa, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Phillip Noyce, film del 1999 con Denzel Washington, Michael Rooker, Angelina Jolie, Queen Latifah, Luis Guzman. In seguito a un incidente sul lavoro, Lincoln Rhyme, brillante detective della Polizia di New York, ha perso l'uso delle braccia e delle gambe. Costretto in un letto, non ha più molto per cui vivere. Amelia Donaghy è una poliziotta intelligente e grintosa. Alla vigilia del trasferimento a un lavoro di ufficio, la sua ultima chiamata di pattuglia la porta a scoprire un cadavere orribilmente mutilato. Sulla scena di questo crimine raccapricciante la giovane donna si distingue per coraggio e prontezza di riflessi. I colleghi di Rhyme tentano di convincerlo a occuparsi del caso e risolvere il mistero che si cela dietro questo efferato omicidio, ma il detective li liquida affermando che si tratti di un crimine di facile risoluzione e che, pertanto, non risveglia in lui alcun interesse. Quando però esamina le cartelle contenenti i rilevamenti effettuati sul luogo e le relative fotografie, Rhyme nota qualcosa che suscita la sua attenzione. Thriller che cita i classici del passato trovando in Washington e Jolie due perfetti interpreti.

Film musical da vedere stasera in TV

Flashdance, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film diretto da Adrian Lyne con Michael Nouri, Jennifer Beals, Belinda Bauer, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner. Una bella ragazza di Pittsburgh si guadagna da vivere come operaia in un'acciaieria. Ma il suo sogno è diventare danzatrice classica. Film che ha incassato in tutto il mondo oltre 200 milioni di dollari. Da vedere per rivivere una favola moderna e per la colonna sonora diventata un cult.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nicholas Nickleby, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Christopher Barry. Con Nigel Havers, Derek Godfrey, Derek Francis, Barry Humphries. Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, il film racconta la storia di Nicholas Nickleby, che dopo la morte del padre deve salvare la famiglia - una volta benestante - dalla povertà più assoluta. Nonostante alcuni momenti un po’ lenti, il film è ben interpretato e ci sono alcune scene molto divertenti.

In viaggio con Adele, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film italiano del 2018 per la regia di Alessandro Capitani, con Alessandro Haber, Sara Serraiocco e Isabella Ferrari. Adele è una ragazza di 25 anni con disturbi mentali che non ha mai conosciuto il papà e che vive sotto l’ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando lei muore all’improvviso: abbandonata dai parenti, incontrerà Aldo, dottore di 65 anni che si scoprirà papà di Adele, e deciderà di prendersene cura. Avrà così inizio un toccante viaggio tra due perfetti sconosciuti che vengono da vite assai diverse e che insieme, con un po’ di buona volontà, sapranno costruire una famiglia. Un film emozionante da guardare con un pacco di fazzoletti alla mano.

Film biografico da vedere stasera in TV

Gandhi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe a “Gandhi”, biografia su pellicola del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e intensamente emozionante. Un film magistrale da non perdere per nessun motivo.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

V per Vendetta, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2006 per la regia di James McTeigue con Natalie Portman, Hugo Weaving e Stephen Rea. In un futuro non precisato, un regime totalitario sottomette la città di Londra. Sarà V, mascherato vendicatore nei panni di Guy Fawkes (ribelle della congiura delle polveri) a prendere in mano le sorti del mondo e di Evey. Ispirato al fumetto di Alan Moore, il film raccoglie un’ideologia e la racconta magistralmente, liberando un regno fantastico da razzismo, omofobia e spietatezza.

Jupiter, il destino dell’universo, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2015 per la regia di Andy e Lana Wachowski, con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean e Eddie Redmayne. In un mondo dove gli esseri umani sono sul gradino più basso nella scala evolutiva, Jupiter nasce sotto una buona stella e ha davanti un destino incredibile. Nelle sue mani c’è il destino del mondo, ma ancora non lo sa. Un film godibile e un’interessante parabola antiliberista e visionaria, con effetti speciali che risollevano la qualità complessiva del prodotto.

