Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 28 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Safe House - Nessuno è al sicuro, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un’affascinante spy action del 2012, diretto da Daniel Espinosa, con Denzel Washington, Sam Shepard, Robert Patrick, Brendan Gleeson e Vera Farmiga. Un ex agente della Cia, in possesso di un microchip compromettente, viene braccato da un gruppo di mercenari. Una pellicola da non perdere, ricca di colpi di scena e tanta azione.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Rachel, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, con Iain Glen, Andrew Knott, Rachel Weisz, Pierfrancesco Favino, Sam Claflin e la regia di Roger Michell. Tratto dall'omonimo romanzo, il film racconta la storia di un giovane orfano, Philip, che crede che la sua bellissima e misteriosa cugina Rachel possa essere la responsabile dell'omicidio del suo amato guardiano Ambrose, un altro suo cugino. Mentre Philip medita vendetta, i suoi sentimenti per Rachel si complicano.

Made in Italy, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico a episodi, ognuno dedicato a personaggi e situazioni tipicamente nostrani. Vittime della burocrazia, dongiovanni a parole, finte spregiudicate e maturi spregiudicati sul serio. Con Walter Chiari, Peppino De Filippo, Nino Manfredi, Anna Magnani e la regia di Luciano Ligabue.

Papillon, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 1973 diretto da Franklin J. Schaffner, con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Nella Parigi degli anni ’30, l’appena venticinquenne Henri viene incastrato e arrestato per un delitto che non ha mai commesso. Condannato all’ergastolo, viene inviato ai lavori forzati nella sperduta colonia carceraria dell’Isola del Diavolo, nella Guyana Francese, ritenuta una delle più dure dell’epoca. Qui fa conoscenza con il falsario Louis Dega, bersaglio delle attenzioni degli altri carcerati. In cambio della protezione di Henri, quest’ultimo accetta di aiutarlo a tentare un’improbabile fuga.

The Blind Side, ore 21:15 Premium Cinema

Film drammatico del 2009, vincitore di un premio Oscar, diretto da John Lee Hancock, con Sandra Bullock, Kathy Bates, Kim Dickens, Tim McGraw e Ray McKinnon. La pellicola racconta la storia di una coppia benestante che adotta un ragazzo afroamericano, aiutandolo a realizzarsi nello sport e nella vita. Un appuntamento da non perdere per emozionarsi e trascorrere una serata di puro relax.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Le due verità, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un nuovo appuntamento con la miniserie dedicata alla celebre scrittrice Agatha Christie. Nel Natale del 1954 un ragazzo viene arrestato con l'accusa di aver ucciso la madre adottiva, ma il caso non è affatto chiuso. Intanto il giovane grida la sua innocenza.

Il sarto di Panama, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thirller del 2001 ambientato in Irlanda, con Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson, Catherine McCormack, Pierce Brosnan e la regia di Dylan Baker.Harry Pendel è un inglese che nel 1999 vive a Panama dove ha aperto una sartoria che garantisce la confezione su misura di abiti di alta classe. Ln quell’anno il Canale di Panama è stato da poco riconsegnato al governo locale, ma non tutti sono favorevoli a questa decisione. Un agente britannico, Andy Osnard, viene inviato sul posto per tenere sotto controllo la situazione. Avendo bisogno di informazioni, si cerca un partner desideroso di raccontare e ricattabile per il modo in cui ha avviato la propria attività in loco. Harry comincia a raccontare e si inventa una opposizione silenziosa pronta a innescare una ribellione e aggiunge che il Canale sta per essere venduto. Andy passa le informazioni e si innesca un meccanismo che induce gli americani a intervenire in forze.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Vita da camper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Una divertente commedia del 2006 da condividere con tutta la famiglia. Regia di Barry Sonnenfeld, con Robin Williams, Jeff Daniels, Josh Hutcherson, Will Arnett e Cheryl Hines. Bob Munro è un uomo sulla cinquantina con una bella casa in un quartiere residenziale, un lavoro frustrante ma redditizio, una moglie attraente e due figli che, arrivati nella fase adolescenziale, non lo considerano più. A causa di un’irrinunciabile riunione di lavoro, decide di spostare la meta delle sue vacanze e di portare tutta la famiglia, invece che alle Hawaii, in Colorado, luogo in cui si svolgerà la riunione. Il mezzo di locomozione è un immenso e colorato camper difficilmente manovrabile e super accessoriato. Le disavventure durante la vacanza si susseguiranno una dopo l’altra e il nucleo familiare, anche grazie alla conoscenza di una famiglia felice e post hippy di camperisti, ritroverà la condivisione di certi ideali nonché il piacere e il gusto di stare insieme.

Crazy Night - Festa col morto, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante e scatenata commedia al femminile del 2017, diretta da Lucia Aniello e con un cast d’eccezione, composto da Demi Moore, Scarlett Johansson, Ty Burrell, Dean Winters e Zoë Kravitz. Cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato ma un grottesco colpo di scena le attende. Una pellicola da scegliere per una serata rilassante e leggera, all’insegna dell’allegria.

Full Monty - Squattrinati organizzati, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia del 1997 diretta da Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Mark Addy, Steve Huison, Paul Barber e Hugo Speer. Un gruppo di disoccupati inglese, alle prese con una vita quotidiana difficile per la mancanza di soldi, decide di mettere su uno spettacolo di spogliarello per racimolare un po’ di denaro. Una pellicola divertente, che al box office ha raccolto un clamoroso successo.

The boss, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Divertente commedia del 2016 diretta da Ben Falcone, con Kathy Bates, Kristen Bell, Peter Dinklage, Tyler Labine e Kristen Schaal. Un’imprenditrice trascorre sei mesi in carcere con l’accusa di insider trading. Scontata la pena, è costretta a trasferirsi a casa di una sua vecchia dipendente che lei era solita tormentare. La nuova situazione sarà l’occasione per cambiare vita.

Quando tutto cambia, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un’avvincente commedia sentimentale del 2007, firmata da Helen Hunt, con Bette Midler, Colin Firth, Helen Hunt, Matthew Broderick e Ben Shenkman. Dopo la morte della madre adottiva e l'abbandono da parte del marito, April deve affrontare il ritorno della madre naturale, in cerca di riscatto. Intanto, l’amore la sta aspettando. Una pellicola perfetta per chi ama emozionarsi senza rinunciare all’allegria e un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Sms - Sotto mentite spoglie, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una divertente e imperdibile commedia italiana del 2007, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Raffaele Pisu, Lucrezia Lante Della Rovere, Pia Velsi e Giorgio Panariello. Tommaso è un uomo realizzato professionalmente e affettivamente. Nonostante i diciotto anni di matrimonio è ancora innamorato di Chicca, la bella e desiderabile moglie con la quale c’è intesa sessuale e affinità elettiva. Ora che i due figli sono cresciuti e indipendenti, Chicca può scatenare tutta una serie di fantasie erotiche. Per stare al gioco, Tommaso le invia un focoso sms che però per errore arriva a Chiara, la moglie di Gino, il suo migliore amico. Tutt’altro che offesa dal messaggio, Chiara si offre anima e corpo a Tommaso mettendo in pericolo l’equilibrio mentale e familiare dell’uomo.

Scusate se esisto!, ore 21:00 Comedy Central

Riccardo Milano firma la regia di questa imperdibile commedia italiana del 2014 con Raul Bova e Paola Cortellesi. Serena Bruno proviene da un paesino abruzzese, è laureata in architettura con il massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere. Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono adeguatamente apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta e Serena decide di tornare in Italia: naturalmente a Roma non trova un impiego paragonabile a quello che aveva in Inghilterra e si arrangia come può. In una serie di vicissitudini, la ragazza incontra il bellissimo Francesco, proprietario di un locale, che sembra l’uomo dei sogni, ma purtroppo per lei, è gay.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

La Torre Nera, ore 21:00 Sky Cinema Action

Filmfantastico del 2017, diretto da Nikolaj Arcel, con Matthew McConaughey, Jackie Earle, Haley Jose Zuniga, Fran Kranz e Idris Elba. Un ragazzo tormentato da strane visioni entra in un universo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero. Il film è tratto dall’omonima saga fantasy del grande scrittore Stephen King.

Film biografici da non perdere stasera in tv

All the Way, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Steven Spielberg firma il biopic HBO dedicato al Presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, interpretato da Bryan Cranston. Il film racconta i retroscena del primo tumultuoso anno alla Casa Bianca dell'uomo che divenne presidente dopo l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei film biografici e per gli appassionati di storia americana.

Film horror da non perdere stasera in tv

The strangers, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film horror del 2007, firmato dal regista Bryan Bertino e interpretato da Liv Tyler, Scott Speedman, Kip Weeks, Glenn Howerton e Alex Fisher. Due fidanzati passano la notte in una baita isolata, ma improvvisamente tre individui mascherati bussano alla loro porta. Una pellicola che vi terrà con il fiato sospeso per oltre 92minuti e ideale per gli appassionati del genere.

