Film al cinema questa settimana, in uscita dal 28 marzo al 3 aprile

Film in uscita giovedì 28 marzo

Dumbo

Attesissimo remake, esce nelle sale italiane “Dumbo” di Tim Burton. L’elefantino volante di Walt Disney visto dagli occhi di uno dei registi più magici e visionari di sempre. Nei panni di Holt, vecchio artista circense, Colin Farrell, mentre il proprietario del circo è Danny DeVito. Torna a lavorare con Burton anche uno dei suoi attori feticcio, Michael Keaton, nei panni dell’imprenditore Vandevere, mentre Eva Green è l’acrobata Colette Marchant.

Border - Creature di confine

Esce giovedì 28 marzo “Border - Creature di confine”, un film di Ali Abbasi con Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann Petrén, Sten Ljunggren. Candidato agli Oscar e vincitore del Premio Un Certain Regard al Festival di Cannes, è la storia di Tina, una guardia che lavora sul confine, alla dogana. Un giorno, si accorge di non essere più in grado di scoprire i fuorilegge e, travolta dalla passione per Vore, scopre di non essere la donna che credeva. Un film che emoziona, inquieta e sorprende.

Tutte le mie notti

Esordio alla regia per Manfredi Lucibello, con “Tutte le mie notti”, un thriller psicologico con Barbora Bobulova, Alessio Boni, Benedetta Porcaroli, Carolina Rey. In una cittadina di mare una ragazza fugge di notte pensando di essere inseguita. Una donna di nome Veronica la raccoglie e la porta nella propria casa. La casa però non è la sua e l’incontro non è stato casuale. Prodotto dai Manetti Bros, il film è un’ottima opera prima, che tiene desta l’attenzione dello spettatore.

Bentornato Presidente!

Dopo otto anni dalle sue elezioni, torna Claudio Bisio in “Bentornato Presidente”. Peppino Garibaldi è tornato nel suo paesino sui monti dove vive con la moglie Janis e la piccola Guevara. Diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, il cast vede, oltre a Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi. Il film fotografa la scena politica dell’ultimo anno con ironia e un Bisio sempre in ottima forma.

Una giusta causa

Un biopic con la regia di Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Stephen Root. La storia di Ruth Bader Ginsburg, una delle poche donne ammesse alla facoltà di giurisprudenza ad Harvard alla fine degli anni Cinquanta. La donna si laureò poi anche alla Columbia, quando era già sposata con Martin D. Ginsburg, futuro avvocato tributarista. A fine carriera scolastica, però, nella New York dei mille studi legali, faticò a trovare lavoro, in quanto donna in un mondo di uomini. Una donna rivoluzionaria tutta da scoprire, un’icona femminista che ha lottato per i diritti delle donne.

Captive State

John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone in un film diretto da Rupert Wyatt. Una storia ambientata a Chicago ma nel futuro, per riflettere sullo stato di polizia, le minacce alle libertà civili e sul ruolo del dissenso all'interno di una società autoritaria. Molti volti televisivi per un film complesso e ambizioso con una colonna sonora originale perfetta.

The Prodigy - Il figlio del male

Nicholas McCarthy dirige un film con Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney, Paul Fauteux. Margaret fugge da una casa in cui era segregata e viene soccorsa da una automobilista che si accorge che la mano destra della ragazza è stata amputata. La polizia arriva alla casa di Edward Scarka, l'uomo che aveva rapito Margaret. Edward esce tenendo qualcosa dietro la schiena: la mano amputata della ragazza. Un horror classico ben riuscito con grande suspance e un ritmo incalzante.

Fratelli Nemici - Close Enemies

Manuel e Driss sono due amici d'infanzia che prendono strade diverse: uno diventa un criminale, l'altro un poliziotto. Ma continuano ad avere bisogno l'uno dell'altro. Con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Sofiane Zermani, Nicolas Giraud. La regia è affidata a David Oelhoffen. Un film dove, tra le strade di Parigi, convivono noir e tragedia antica.

Film in uscita lunedì 1 aprile

Beautiful things

Lunedì 1 aprile esce “Beautiful things”, un film di Giorgio Ferrero con Van Quattro, Danilo Tribunal, Andrea Pavoni Belli, Vito Mirizzi, Vittoria De Ferrari Sapetto. Diviso in quattro capitoli, (Petrolio, Cargo, Metro, Cenere) è il primo film diretto dal compositore Ferraro e i quattro protagonisti si muovono come in una sinfonia. Un viaggio nell’ossessione al consumo della società contemporanea.

Film in uscita martedì 2 aprile

Royal Opera House: La forza del destino

Torna l’Opera al cinema con “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, con la regia di Christof Loy e la direzione di Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera. Una sensazionale messinscena ricca di colore e azione proveniente da Amsterdam.

Film in uscita mercoledì 3 aprile

Shazam!

Mercoledì 3 aprile esce nelle sale “Shazam!”, per la regia di David F. Sandberg. Un film con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman. La storia è stata creata nel 1939, da Bill Parker e C. C. Beck. Shazam allora era noto come Capitan Marvel e ha avuto una complessa vita editoriale. Prima di entrare nell'universo DC Comics è stato addirittura un concorrente di Superman. Un supereroe per famiglie, ottimista e ingenuo.