Candidata ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista, Elena Sofia Ricci punta alla terza statuetta della sua carriera

Con la candidatura ai David di Donatello 2019, Elena Sofia Ricci punta alla terza statuetta in carriera. L’attrice è in lizza per il premio come miglior attrice protagonista nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Nella pellicola, divisa in due parti, interpreta Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per la carriera di Elena Sofia Ricci che durante gli anni è riuscita a conquistare il pubblico sia al cinema che in tv con una grande varietà di ruoli. Le sue grandi doti le hanno permesso di essere una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. Le interpretazioni di successo in fiction come “Orgoglio”, “I Cesaroni” e “Che Dio ci aiuti” potevano allontanarla dal cinema e invece Elena Sofia Ricci è riuscita a coniugare entrambe le dimensioni ottenendo sempre il massimo. Inoltre non ha disdegnato qualche apparizione a teatro, suo primo amore. Dopo aver debuttato proprio sui palcoscenici teatrali, l’attrice ha esordito al cinema con “Arrivano i gatti” di Carlo Vanzina e già nel 1984 ha ottenuto il suo primo grande riconoscimento. Grazie al film “Impiegati” di Pupi Avati ha conquistato il Globo d’Oro come migliore attrice rivelazione. Sono oltre 40 i film in carriera di Elena Sofia Ricci, queste le cinque pellicole più importanti

Io e mia sorella

In nome del popolo sovrano

Ne parliamo lunedì

Mine vaganti

Loro

Io e mia sorella

Film del 1987 diretto e interpretato da Carlo Verdone che vede la partecipazione di Ornella Muti. "Io e mia sorella" è incentrato sul rapporto tra Carlo e Silvia. In particolare il ritorno di quest’ultima segnerà inevitabilmente la vita del protagonista alle prese con problemi e preoccupazioni mai conosciute fino a quel momento. Il forte legame tra i due incide inevitabilmente sul matrimonio con Serena, interpretata da Elena Sofia Ricci. Per questo film l’attrice ha vinto il David di Donatello, il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista.

In nome del popolo sovrano

“In nome del popolo sovrano” conclude la trilogia di Luigi Magni iniziata nel 1969 con “Nell’anno del Signore”. Uscito nel 1990 è ambientato tra il novembre 1848 e l’estate 1849 ed ha come protagonisti Luca Barbareschi, Alberto Sordi e Nino Manfredi. Tra gli interpreti ovviamente anche Elena Sofia Ricci che interpreta Cristina, moglie del marchesino Eufemio Arquati e sostenitrice della repubblica. La donna è innamorata del garibaldino Giovanni Livraghi.

Ne parliamo lunedì

Sempre nel 1990 Elena Sofia Ricci partecipa anche al film “Ne parliamo lunedì”, pellicola drammatica diretta da Luciano Odorisio. La sua interpretazione le permette di vincere il secondo David di Donatello, questa volta come migliore attrice protagonista. Inoltre conquista anche il Ciak d’oro per la stessa categoria. Nel film interpreta Alma, donna sposata con Nico e che intrattiene una relazione con Marcello.

Mine vaganti

Dopo tanti successi al cinema, Elena Sofia Ricci partecipa al film “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek. Anche in questa occasione, grazie al ruolo di Zia Luciana, viene candidata al David di Donatello e vince sia il Ciak d’Oro che il Nastro d’argento. Il film è uno dei più grandi successi di pubblico nella carriera dell’attrice toscana e le permette di conquistare l’ennesima candidatura all mostra di Venezia per il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema come miglior attrice non protagonista.

Loro

Dopo tante indiscrezioni, Paolo Sorrentino ha dato vita a “Loro”, film che narra le vicende politiche e private di Silvio Berlusconi. Diviso in due parti ed usciti al cinema a distanza di due settimane, la pellicola si concentra sugli anni del decadimento e sulle tante figure intorno a Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Elena Sofia Ricci è Veronica Lario, ex moglie del protagonista e donna ormai chiusa e algida nei confronti di suo marito. L’attrice ha vinto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista ed è candidata nella stessa categoria anche ai David di Donatello.